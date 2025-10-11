درخوست طلاق از شوهر بدنساز به خاطر کتک کاری

به گزارش تابناک به نقل از اعتماد؛ محبوبه تا به حال بار‌ها از شوهرش شکایت کرده است. او می‌گوید می‌خواهد به زندگی مشترک سرد و پر دردش پایان دهد.

*چطور با همسرت آشنا شدی؟

کاش هرگز آن روز در زندگی‌ام نبود. من در یک مراسم با کاظم آشنا شدم و عاشقش شدم.

*چطور شد که عاشقش شدی؟ چه ویژگی داشت؟

کاظم هیکل خیلی زیبایی داشت. بدنساز بود و معلوم بود عضلات قوی دارد. تتو هم کرده بود. کلا مرد جذابی بود. من هم سنم کم بود. وقتی دیدم ظاهرش چقدر خوب است جذبش شدم.

*کاظم از تو خواستگاری کرد؟

بله. او جلو آمد وقتی که گفت با هم ارتباط داشته باشیم من قبول کردم.

*چند سال است ازدواج کرده‌اید؟

سه سال

*چرا می‌خواهی طلاق بگیری؟

خسته شدم از بس که عصبی و پرخاشگر است. او زن نمی‌خواهد. کلفت می‌خواهد.

*چرا چنین تصوری داری؟

من شده‌ام کلفتش. لباس‌هایش را می‌شویم. غذایش را آماده می‌کنم و کارهایش خانه‌اش را می‌کنم. اگر به خاطر چیزی مخالفت کنم کتکم می‌زند!

*چندبار چنین اتفاقی افتاده است؟

او تا به حال سه بار من را کتک زده و من هر سه بار به پزشکی قانونی رفتم و طول درمان گرفتم. حتی به دیه هم محکوم شد. من هم تصمیم گرفتم درخواست طلاق بدهم.

*این درخواست یک طرفه است؟

بله من درخواست طلاق دادم، اما با توجه به محکومیت‌هایی که دارد دادگاه رای طلاق را صادر می‌کند.

*چرا تو را کتک می‌زند؟

عصبی و پرخاشگر است کلا زیاد دعوا می‌کند. گول هیکلش را می‌خورد و فکر می‌کند حق دارد همه را بزند.

*خانواد‌ه ات چه می‌گویند؟

آنها هم درخواست طلاق من را درست می‌دانند. پدرم همراهی‌ام می‌کند که طلاق بگیرم.