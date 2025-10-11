به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ بر اساس نقشههای پیشیابی سازمان هواشناسی امروز شنبه در سواحل دریای خزر ابرناکی، گاهی بارش باران و در ساعات بعدازظهر در جنوب سیستان و بلوچستان، جنوب شرق کرمان و شرق هرمزگان افزایش ابر و رگبار پراکنده، گاهی همراه با گردوخاک پیشبینی شده است. سایر مناطق کشور جو آرام دارند.
فردا یکشنبه تنها در ساعات بعدازظهر در جنوب شرق این وضعیت تکرار میشود و بهتدریج در شمال غرب کشور افزایش ابر، وزش باد و در برخی مناطق آذربایجان غربی و شمال آذربایجان شرقی رگبار و رعدوبرق پیشبینی میشود.
دوشنبه با گذر سامانه بارشی از شمال غرب کشور در برخی مناطق آذربایجان غربی و شمال آذربایجان شرقی رگبار و رعدوبرق و در ارتفاعات بارش برف روی میدهد. اوایل شب با نفوذ جریانات شمالی به سواحل غربی دریای خزر، ابرناکی و بارش در شرق اردبیل، گیلان و برخی نقاط مازندران آغاز میشود.
سهشنبه در سواحل شمالی، خراسان شمالی و ارتفاعات البرز ابرناکی، وزش باد، کاهش نسبی دما و گاهی بارش باران پیشبینی میشود. در شمال شرق و شرق کشور نیز افزایش باد و کاهش نسبی دما روی میدهد. چهارشنبه در غالب مناطق جو آرام بوده و فقط در جنوب شرق و جنوب غرب وزش باد و در سواحل گیلان و غرب مازندران بارش پراکنده پیشبینی میشود.
امروز خلیج فارس و روزهای دوشنبه و سهشنبه دریای خزر مواج و متلاطم است.