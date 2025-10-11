En
این استان‌ها منتظر بارش برف پاییزی باشند

سازمان هواشناسی با اشاره به ورود سامانه بارشی به کشور از رگبار، رعدوبرق و بارش برف در ارتفاعات برخی استان‌های کشور خبر داد.
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ بر اساس نقشه‌های پیش‌یابی سازمان هواشناسی امروز شنبه در سواحل دریای خزر ابرناکی، گاهی بارش باران و در ساعات بعدازظهر در جنوب سیستان و بلوچستان، جنوب شرق کرمان و شرق هرمزگان افزایش ابر و رگبار پراکنده، گاهی همراه با گردوخاک پیش‌بینی شده است. سایر مناطق کشور جو آرام دارند.

فردا یکشنبه تنها در ساعات بعدازظهر در جنوب شرق این وضعیت تکرار می‌شود و به‌تدریج در شمال غرب کشور افزایش ابر، وزش باد و در برخی مناطق آذربایجان غربی و شمال آذربایجان شرقی رگبار و رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود.

دوشنبه با گذر سامانه بارشی از شمال غرب کشور در برخی مناطق آذربایجان غربی و شمال آذربایجان شرقی رگبار و رعدوبرق و در ارتفاعات بارش برف روی می‌دهد. اوایل شب با نفوذ جریانات شمالی به سواحل غربی دریای خزر، ابرناکی و بارش در شرق اردبیل، گیلان و برخی نقاط مازندران آغاز می‌شود.

سه‌شنبه در سواحل شمالی، خراسان شمالی و ارتفاعات البرز ابرناکی، وزش باد، کاهش نسبی دما و گاهی بارش باران پیش‌بینی می‌شود. در شمال شرق و شرق کشور نیز افزایش باد و کاهش نسبی دما روی می‌دهد. چهارشنبه در غالب مناطق جو آرام بوده و فقط در جنوب شرق و جنوب غرب وزش باد و در سواحل گیلان و غرب مازندران بارش پراکنده پیش‌بینی می‌شود.

امروز خلیج فارس و روز‌های دوشنبه و سه‌شنبه دریای خزر مواج و متلاطم است.

