علیرضا نصیری با پشت سر گذاشتن نورالدینوف نامدار و کسب دو مدال نقره در دو ضرب و مجموع، نایب قهرمان دنیا شد.

وزنه‌بردار ۲۰ ساله ایران ضمن نایب قهرمانی جهان، با ثبت رکورد ۲۳۱ کیلوگرم در دوضرب، رکورد جوانان جهان را هم شکست.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، در دسته ۱۱۰ کیلوگرم رقابت های جهانی وزنه‌برداری ۲۰۲۵ در نروژ علیرضا نصیری و ابوالفضل زارع روی تخته رفتند.

نصیری در گروه A در یک ضرب با رکورد ۱۸۴ کیلوگرم هفتم، در دو ضرب با ۲۳۱ کیلوگرم دوم و با ۴۱۵ کیلوگرم مجموع دوم شد.

نصیری دو مدال نقره دو ضرب و مجموع دنیا را کسب کرد. او با پشت سر گذاشتن نورالدینوف نامدار نایب قهرمان دنیا شد.

او با ثبت رکورد ۲۳۱ کیلوگرم در دوضرب رکورد جوانان جهان را شکست.