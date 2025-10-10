به گزارش تابناک به نقل از باشگاه خبرنکاران؛ در ادامه دومین روز از یازدهمین دوره رقابت‌های قهرمانی جهان پاراوزنه‌برداری در بخش جوانان، حسن محمد حسین‌پور ملی پوش جوان کشورمان در دسته ۸۰ کیلوگرم به مصاف حریفان خود رفت که در حرکت اول موفق به مهار وزنه ۱۴۷ کیلوگرم شد و در حرکت دوم نیز وزنه ۱۵۶ کیلوگرم را مهار کرد. او در حرکت سوم از مهار وزنه ۱۶۲ کیلوگرم بازماند و در نهایت توانست عنوان قهرمانی جهان و سومین مدال طلای کاروان ایران را از آن خود کند.

پیش از این عطیه سادات حسینی ملی‌پوش کشورمان در دسته ۶۱ کیلوگرم بانوان و مانی سعیدی ملی‌پوش کشورمان در دسته ۸۸ کیلوگرم توانسته بودند طلایی شوند.

رقابت‌های جوانان در روزهای ۱۷ و ۱۸ مهر و برای نخستین بار در دو روز متوالی با حضور ۱۲۴ ورزشکار از ۲۸ کمیته ملی پارالمپیک برگزار می‌شود.