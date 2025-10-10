عکس: غرش موتورهای آفرود در بابلسر
راند دوم مسابقات آفرود قهرمانی کشور صبح امروز جمعه ۱۸ مهر ماه در پارکینگ ۹ بابلسر در استان مازندران برگزار شد. در این مسابقات بیش از ۱۰۰ شرکتکننده در ۴ کلاس از سراسر کشور به رقابت پرداختند. کلاس بانوان این دوره از رقابتها نیز روز گذشته ۱۷ مهر ماه در یک کلاس برگزار شد. این برنامه با مشارکت فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران، ادارهکل ورزش و جوانان و هیات موتورسواری و اتومبیلرانی استان مازندران و شهرستان بابلسر انجام شده است.
گزارش خطا
پسندها:
۰
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.