عکس: غرش موتورهای آفرود در بابلسر

راند دوم مسابقات آفرود قهرمانی کشور صبح امروز جمعه ۱۸ مهر ماه در پارکینگ ۹ بابلسر در استان مازندران برگزار شد. در این مسابقات بیش از ۱۰۰ شرکت‌کننده در ۴ کلاس‌ از سراسر کشور به رقابت پرداختند. کلاس بانوان این دوره از رقابت‌ها نیز روز گذشته ۱۷ مهر ماه در یک کلاس برگزار شد. این برنامه با مشارکت فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران، اداره‌کل ورزش و جوانان و هیات موتورسواری و اتومبیلرانی استان مازندران و شهرستان بابلسر انجام شده است.