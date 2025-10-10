En
2 سال جنگ غزه با صهیونیست‌ها چه کرد؟

دو سال جنگ غزه تاثیرات قابل توجهی بر صهیونیست‌ها و موقعیت آن‌ها داشته است.
به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین، دو سال جنگ غزه تاثیرات قابل توجهی بر صهیونیست‌ها و موقعیت آن‌ها داشته است:

نگاه ضداسرائیلی در جهان

نظرسنجی‌های بسیاری نشان می‌دهد که جنگ غزه باعث شده تا افکارعمومی جهانی علیه صهیونیست‌ها بسیج شود:

۹۰ درصد جوانان آمریکایی: تنها ۱۰ درصد از آمریکایی‌های زیر ۳۵ سال از عملیات نظامی اسرائیل حمایت می‌کنند.( نظرسنجی‌های گالوپ)

۵۳ درصد بزرگسالان آمریکایی: بزرگسالان آمریکایی دارای دیدگاهی منفی نسبت به اسرائیل( نظرسنجی‌های گالوپ)

۳۲ درصد از کل آمریکایی‌ها: میزان حمایت از جنگ غزه در میان شهروندان آمریکایی به صورت کلی ( نظرسنجی‌های گالوپ)

۶۰ درصد: میزان نارضایتی از اقدامات نظامی اسرائیل در جنگ غزه در میان شهروندان آمریکایی( نظرسنجی‌های گالوپ)

۲۱ درصد جوانان اروپایی: حداکثر دیدگاه مثبت به اسرائیل در میان جوانان اروپایی(موسسه یوگاو)

۶۰درصد جوانان اروپایی: میانگین حمایت جوانان اروپایی از فلسطین(موسسه یوگاو)

۶۵ درصد نسل Z فرانسه: درصد نسل Z در فرانسه که اسرائیل را عامل اصلی خشونت‌ها می‌دانند. (موسسه یوگاو)

۷۰ درصد نسل Z انگلیس: درصد نسل Z در انگلیس که اسرائیل را عامل اصلی خشونت‌ها می‌دانند. (موسسه یوگاو)

۷۰ درصد شهروندان ۵ کشور اروپایی: درصد دیدگاه منفی نسبت به رژیم صهیونیستی در ۵ کشور اروپایی آلمان، فرانسه، دانمارک، ایتالیا و اسپانیا

اقتدار توخالی

۲ سال جنگ در غزه به فروپاشی چهره نظامی و تبلیغات و ادعاهای ارتش صهیونیستی منجر شد:

عبور پهپادهای یمنی: عبور پهپادهای یمنی از گنبد آهنین به عنوان سامانه پدافندی رژیم صهیونیستی منجر به فروپاشی هیمنه توخالی این سامانه شد.

۱۵ بار: حداقل تعداد دفعات عبور پهپادهای یمنی از سامانه گنبد آهنین اسرائیل

۷ بار: حداقل تعداد اصابت موشک‌های یمنی به رژیم صهیونیستی در طول جنگ غزه

۵۰ درصد: براساس گزارش ارتش اسرائیل، در زمان انجام عملیات طوفان الاقصی در اکتبر ۲۰۲۳، سامانه گنبدآهنین فقط ۵۰ درصد راکت‌های شلیک شده از غزه را ردگیری کردده است.

ناتوانی در استفاده از گنبد آهنین: گزارش ارتش اسرائیل می‌گوید که نفوذ نیروهای حماس در عملیات ۷ اکتبر مانع شارژ مجدد موشک‌های سامانه گنبد آهنین شده است.

شکست دیوار آهنین: دیوار آهنین، دیوار امنیتی ۶۴ کیلومتری که غزه را از اسرائیل جدا می‌کند، در سال ۲۰۲۱ با هزینه ۱,۱ میلیارد دلار تکمیل شد. این دیوار شامل یک حصار مجهز به سنسور به ارتفاع ۶۰۹ سانتی‌متر، صدها دوربین و شلیک مسلسل خودکار در هنگام خاموش شدن سنسورها است. اما دیوار در برابر حمله غافلگیرانه حماس مؤثر نبود.

فلج کامل شبکه‌ی اطلاعاتی اسرائیل: از منظر اطلاعاتی، در زمان عملیات طوفان الاقصی، عبور صدها نیروی مقاومت از دیوارهای الکترونیکی و بی‌اثر شدن سامانه‌های نظارتی، به معنای فلج کامل شبکه‌ی جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات اسرائیل بود.

فروپاشی چهره شکست ناپذیر اسرائیل: از منظر روانی، فرو ریختن چهره‌ی «قدرت شکست‌ناپذیر اسرائیل» در عملیات طوفان الاقصی به معنای شکست در سطح بازدارندگی ذهنی و ادراکی رژیم صهیونیستی است.

فرسایش سرمایه اجتماعی: دو سال جنگ غزه باعث شد تا جامعه اسرائیل درگیر بحران امنیت داخلی شود و اختلافات سیاسی، بی‌اعتمادی عمومی به نهادهای نظامی، و ضعف در پاسخ‌گویی به افکار عمومی، ساختار امنیت ملی را از حالت منسجم خارج کند.

اوج‌گیری مهاجرت معکوس

جنگ غزه همچنین به افزایش بی سابقه و گسترده مهاجرت از اسرائیل منجر شد:

بیش از ۸۲ هزار نفر: آمار مهاجرت و خروج همیشگی از اسرائیل در سال ۲۰۲۴

۴۰ درصد از ساکنان رژیم صهیونیستی: به فکر مهاجرت همیشگی هستند.( مطالعه‌ای از شرکت Ci Marketing )

بیش از ۵۰ هزار صهیونیست: آمار مهاجرت موقت و یا همیشگی از اسرائیل در هفته اول جنگ با ایران

۵۳ درصد از اسرائیلی‌هایی: کسانی که از سال ۲۰۲۰ فلسطین اشغالی را ترک کرده‌اند، دیگر بازنگشته‌اند.

۱ میلیون «شهروند اسرائیلی»: همزمان با جنگ غزه در خارج از فلسطین اشغالی زندگی کردند. (روزنامه یدیعوت آحرونوت)

ادامه جنگ‌های منطقه‌ای و ناامنی و بی‌ثباتی: یکی از دلایل اصلی افزایش مهاجرت معکوس از اسرائیل

