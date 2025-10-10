اسرائیل قوی ترین تشکیلات موساد را در ایران راه انداخته!

سردار حسین علایی فرمانده پیشین نیروی دریایی سپاه ضمن بیان اینکه اسرائیل از بیست سال پیش و بعد از جنگ سی و سه روزه (2006) تصمیم به جنگ با ایران گرفت و از آن زمان کار کردند، گفت: «اسرائیل بیست سال روی ایران از نظر اطلاعاتی و عملیاتی متمرکز است... از قبل تشکیلات داشتند اما از آن موقع تصمیم به جنگ با ایران گرفتند... قوی ترین تشکیلات موساد در جهان را در ایران راه انداختند. الان هم هستند به نظرم... تمام سازماندهیهایی که لازم بوده انجام دادند و پول زیادی در این حوزه خرج کردند... من فکر میکنم برای شنود تمام شبکههای ارتباطی ایران، حتی تلفنهای باسیم، اسرائیل سازماندهی کرده است...» تحلیل علایی را میبینید و میشنوید.