یادداشت
کد خبر: ۱۳۳۳۵۲۹
بازدید: ۳

عکس: آیین مهرگان در غار کرفتو دیواندره

در سالروز ثبت جهانی جشن مهرگان، غار تاریخی کرفتو در دیواندره بار دیگر میزبان مهر و آیین‌های ایرانی شد. شامگاه هفدهم مهر، دوستداران فرهنگ و هنر گرد هم آمدند تا در «معبد مهری ایران» با موسیقی، نور و نیایش، مهرگان را به یاد نیاکان و به نام ایران جشن بگیرند.

برچسب‌ها:
جشن مهرگان کردستان دیواندره عکس استانها
