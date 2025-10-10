عکس: آیین مهرگان در غار کرفتو دیواندره

در سالروز ثبت جهانی جشن مهرگان، غار تاریخی کرفتو در دیواندره بار دیگر میزبان مهر و آیین‌های ایرانی شد. شامگاه هفدهم مهر، دوستداران فرهنگ و هنر گرد هم آمدند تا در «معبد مهری ایران» با موسیقی، نور و نیایش، مهرگان را به یاد نیاکان و به نام ایران جشن بگیرند.