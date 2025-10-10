En
تهدید و اتهام زنی جدید ترامپ علیه چین

رئیس‌جمهور آمریکا ضمن اتهام‌زنی به چین، تهدید کرد که در حال بررسی اعمال تعرفه‌های گسترده علیه این کشور است.
کد خبر: ۱۳۳۳۵۲۴
اتهام زنی جدید ترامپ به چین؛ خصمانه رفتار می‌کنند/ اعمال تعرفه‌های گسترده را بررسی می‌کنیم

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا روز جمعه تهدید کرد که محصولات چینی ممکن است مشمول تعرفه‌های جدید و شدیدی شوند و او در حال بررسی این گزینه با تیم خود است.

 ترامپ روز جمعه و در حساب کاربری خود در «تروث سوشال» نوشت: «هرگز فکر نمی‌کردم کار به اینجا برسد اما شاید - مانند همه چیز - زمانش فرارسیده باشد. در نهایت - هرچند ممکن است دردناک باشد - اما در پایان برای ایالات متحده آمریکا بسیار مفید خواهد بود. یکی از سیاست‌هایی که هم‌اکنون در حال ارزیابی آن هستیم، افزایش گسترده تعرفه‌ها بر محصولات چینی واردشده به آمریکاست.»

وی در ادامه تصریح کرد که «هیچ دلیلی» برای دیدار با «شی جین‌پینگ» رئیس‌جمهور چین نمی‌بیند چراکه «اتفاقات عجیبی در چین در حال وقوع است» و این کشور «به‌طور فزاینده‌ای خصمانه شده است».

ترامپ با اشاره به تصمیم چین برای محدود کردن صادرات عناصر نادر خاکی نوشت: «هیچ‌کس تاکنون چیزی شبیه به این ندیده است. این اقدام چین زندگی را برای تقریبا تمام کشورهای جهان دشوار خواهد کرد — به‌ویژه برای خود چین.»

وی افزود که کشورهای دیگر از این «خصومت تجاری بزرگ» به شدت خشمگین شده و با واشنگتن تماس گرفته‌اند.

رئیس‌جمهور آمریکا افزود: «من همیشه احساس می‌کردم آن‌ها در کمین هستند و حالا مثل همیشه مشخص شد که حق با من بود! ایالات متحده نیز موقعیت‌های انحصاری قدرتمندتر و گسترده‌تری نسبت به چین دارد، و تا بدین لحظه دلیلی برای استفاده از آن نداشت.»

وی همچنین مدعی شد که «برای هر عنصری که چین توانسته آن را در انحصار خود بگیرد، آمریکا دو عنصر در اختیار دارد» و افزود که «اقدامات متقابل دیگری نیز به‌طور جدی در دست بررسی هستند.»

 
