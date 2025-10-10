En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

فرود سخت یک هواپیما در مازندران

۲ کنترلر مجرب برج مراقبت پرواز فرودگاه دشت ناز با تشخیص به موقع و اقدام سریع، باوجود فرود سخت هواپیما، جان ۱۴۰ مسافر و خدمه یک پرواز را در شرایط بحرانی نجات دادند.
کد خبر: ۱۳۳۳۵۲۳
| |
1019 بازدید

فرود سخت یک هواپیما در مازندران

به گزارش تابناک به نقل از فرودگاه‌های مازندران، این ۲ کنترلر عصر امروز -جمعه- پس از شناسایی قطع کامل سیستم‌های ناوبری هواپیما، با ارائه راهنمایی‌های فنی بسیار دقیق و حرفه‌ای به خلبان، او را در شرایط حساس پروازی یاری کردند و از بروز سانحه‌ای احتمالی جلوگیری کردند.

تمامی مسافران و خدمه این سفر هوایی در سلامت کامل هستند و از هواپیما تخلیه شدند.

فرودگاه بین‌المللی شهدای ساری (دشت ناز)، واقع در استان مازندران، یکی از مهم‌ترین فرودگاه‌های شمال کشور به شمار می‌رود و خدمات پروازی متعددی به مقاصد داخلی و بین‌المللی ارائه می‌دهد. این فرودگاه با داشتن امکانات مناسب و تیم حرفه‌ای کنترل پرواز، نقش کلیدی در تضمین ایمنی پروازها ایفا می‌کند.

مازندران دارای ۲ فرودگاه دیگر در رامسر و نوشهر است و ماهانه ۶۸۰ پرواز در مسیرهای تهران، مشهد، شیراز، بندرعباس، عسلویه، کیش، اهواز، عتبات عالیات و عربستان در این فرودگاهها نشست و برخاست دارند.

فرودگاه نوشهر در زمینی به گستره حدود ۵۸ هکتار و با باندی به طول حدود ۲ هزار و ۱۵۰ متر از سال ۱۳۳۲ در ضلع شمالی این شهر ساخته شد و از لحاظ قدمت نسبت به فرودگاه رامسر و دشت ناز ساری جزو قدیمی ترین فرودگاه های مازندران است این فرودگاه به علت واقع شدن در جوار آب های ساحلی خزر هر مسافری که بر فراز آسمان شهر به این فرودگاه بنگرد از دیدن زیبایی های این فرودگاه حیرت زده و شگفت زده می شود

در زمان حاضر فرودگاه‌ رامسر دستگاه کمک ناوبری از نوع NDB را در اختیار دارد. اما با توجه به اهمیت ایمنی پروازها و مقرارت ایرلاین‌ها این سیستم باید ارتقا یابد و به ۲ دستگاه دستگاه ILS و DVOR-DME مجهز شود. مدل اول این تجهیزات دستگاه‌های کمک ناوبری “ILS” است که برای استقرار آن در این فرودگاه ساحلی به تملک اراضی ابتدا و انتهای (فدک و باغ ملی) باند نیاز داریم تا با توجه به بین‌المللی شدن فرودگاه زمینه نشست و برخاست انواع مختلف هواپیماها فراهم شود.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
دشت ناز فرود هواپیما فرود سخت هواپیما مازندران
جانبداری معنی دار وزارت راه و شهرسازی از «شرکت عمران پردیس» / تحویل واحد‌ها بدون آب، برق و گاز
تهدید تازه اتحادیه اروپا علیه صادرات فولاد/ چه بر سر صنایع فولادی می‌آید؟
بانک مرکزی علیه کسب‌وکارهای دیجیتال/ پشت پرده بسته‌شدن درگاه‌های پرداخت؛ ناکامی یا خیانت؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
ادعای نتانیاهو برای توجیه دور تازه حمله به ایران
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»
نیروی نیابتی جدید ایران در سوریه؛ تهران خلأ حزب الله لبنان در سوریه را پر می‌کند
حمله اسرائیل به ایران قطعی است؛ قرار بود 31 شهریور انجام شود، به آبان افتاد!
آمریکا و اسرائیل معتقدند ضربه جدید به ایران هزینه سنگین ندارد/ مذاکره احتمالی میان ایران و آمریکا زود به بن بست می‌رسد
تلویزیون ترکیه: اردوغان به خاطر اف 35 ایران را تحریم کرد، ایران هم گاز را می‌بندد + زیرنویس
آوازخوانی احساسی مادربزرگ 116 ساله ایرانی
فوری/ترامپ: ایران سیگنال بسیار قوی فرستاد
تماس عراقچی و ویتکاف و توافق درباره شروع مذاکرات؛ برگزاری نشست‌های محرمانه در عمان یا قطر
ادعای رئیس عملیات ارتش اسرائیل درباره حمله تازه به ایران + زیرنویس
ادعای اسرائیل درباره توقیف محموله تسلیحات ایرانی
واکنش عراقچی به اظهارات اخیر ترامپ
رسانه عربی: احتمال جنگ ایران و اسرائیل در هر لحظه وجود دارد / ایران این سه تاکتیک را اجرا کرده
لحظه به لحظه با توافق آتش بس غزه/پیکر یحیی السنوار و برادرش تحویل داده نمی‌شود/ ترامپ: حمله به ایران توافق را نزدیک کرد!
بیوگرافی بهروز تابانی، «هرکول ایرانی»
اعلام آمادگی مجدد زنگنه برای مناظره با جلیلی  (۱۲۵ نظر)
اعلام آمادگی پاکستان برای جنگ کنار ایران با اسرائیل!  (۱۰۹ نظر)
ادعای نتانیاهو برای توجیه دور تازه حمله به ایران  (۱۰۳ نظر)
خداحافظی تومان از کف بازار/ با حذف چهار صفر، هر دلار چند ریال می‌شود؟  (۹۹ نظر)
حمله اسرائیل به ایران قطعی است؛ قرار بود 31 شهریور انجام شود، به آبان افتاد!  (۸۸ نظر)
آمریکا و اسرائیل معتقدند ضربه جدید به ایران هزینه سنگین ندارد/ مذاکره احتمالی میان ایران و آمریکا زود به بن بست می‌رسد  (۸۲ نظر)
بازتاب‌ اعتراض دانشجویان همدانی!/ مزاحمت‌های دانشجویان عراقی برای دختران واقعی است؟  (۸۱ نظر)
فرمول ترامپ برای غزه؛ صلح با تضمین تونی بلر  (۷۸ نظر)
ترامپ برای ایران اولتیماتوم جدید صادر کرد  (۶۷ نظر)
رفت و آمد تسلیحات در منطقه برای ایجاد ترس است/هیچ یک از اتباع افغانستانی نفوذی نبودند  (۶۷ نظر)
ظریف: موشک مهم است اما مردم مهم‌تر!  (۶۵ نظر)
تشریح دلایل حذف 4 صفر از پول ملی/ اسکناس های بدون صفر چه زمانی چاپ می شوند؟  (۶۳ نظر)
تماس عراقچی و ویتکاف و توافق درباره شروع مذاکرات؛ برگزاری نشست‌های محرمانه در عمان یا قطر  (۶۰ نظر)
مطالبه زنانه در ایستگاه استطاعت مردانه/ ریشه‌های اصلی طرح تغییر در مهریه کجاست؟  (۵۶ نظر)
تغییرات مهم در دهک‌بندی و یارانه در راه است/زمان ثبت نام جدید برای دریافت سهام عدالت مشخص شد؟  (۵۴ نظر)
tabnak.ir/005auR
tabnak.ir/005auR