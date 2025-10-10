فرود سخت یک هواپیما در مازندران

به گزارش تابناک به نقل از فرودگاههای مازندران، این ۲ کنترلر عصر امروز -جمعه- پس از شناسایی قطع کامل سیستمهای ناوبری هواپیما، با ارائه راهنماییهای فنی بسیار دقیق و حرفهای به خلبان، او را در شرایط حساس پروازی یاری کردند و از بروز سانحهای احتمالی جلوگیری کردند.
تمامی مسافران و خدمه این سفر هوایی در سلامت کامل هستند و از هواپیما تخلیه شدند.
فرودگاه بینالمللی شهدای ساری (دشت ناز)، واقع در استان مازندران، یکی از مهمترین فرودگاههای شمال کشور به شمار میرود و خدمات پروازی متعددی به مقاصد داخلی و بینالمللی ارائه میدهد. این فرودگاه با داشتن امکانات مناسب و تیم حرفهای کنترل پرواز، نقش کلیدی در تضمین ایمنی پروازها ایفا میکند.
مازندران دارای ۲ فرودگاه دیگر در رامسر و نوشهر است و ماهانه ۶۸۰ پرواز در مسیرهای تهران، مشهد، شیراز، بندرعباس، عسلویه، کیش، اهواز، عتبات عالیات و عربستان در این فرودگاهها نشست و برخاست دارند.
فرودگاه نوشهر در زمینی به گستره حدود ۵۸ هکتار و با باندی به طول حدود ۲ هزار و ۱۵۰ متر از سال ۱۳۳۲ در ضلع شمالی این شهر ساخته شد و از لحاظ قدمت نسبت به فرودگاه رامسر و دشت ناز ساری جزو قدیمی ترین فرودگاه های مازندران است این فرودگاه به علت واقع شدن در جوار آب های ساحلی خزر هر مسافری که بر فراز آسمان شهر به این فرودگاه بنگرد از دیدن زیبایی های این فرودگاه حیرت زده و شگفت زده می شود
در زمان حاضر فرودگاه رامسر دستگاه کمک ناوبری از نوع NDB را در اختیار دارد. اما با توجه به اهمیت ایمنی پروازها و مقرارت ایرلاینها این سیستم باید ارتقا یابد و به ۲ دستگاه دستگاه ILS و DVOR-DME مجهز شود. مدل اول این تجهیزات دستگاههای کمک ناوبری “ILS” است که برای استقرار آن در این فرودگاه ساحلی به تملک اراضی ابتدا و انتهای (فدک و باغ ملی) باند نیاز داریم تا با توجه به بینالمللی شدن فرودگاه زمینه نشست و برخاست انواع مختلف هواپیماها فراهم شود.