به گزارش سرویس ورزشی تابناک، در ادامه برنامههای آمادهسازی تیم ملی فوتبال ایران در مسیر جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا، ایران در تورنمنتی چهارجانبه در دبی حضور خواهد یافت، اما برگزاری دیدار دوستانه با تیم ملی مصر فعلاً منتفی است و در حین تورنمنت مشخص خواهد شد.
به گفته علوی، سخنگوی فدراسیون فوتبال، تیم ملی کشورمان در این رقابتها ابتدا به مصاف «کیپ ورد» خواهد رفت و برنده این دیدار با پیروز بازی «مصر و ازبکستان» روبهرو میشود. همچنین تیمهای بازنده دو دیدار نخست نیز برای تعیین رتبه سوم و چهارم با یکدیگر بازی خواهند کرد.
به این ترتیب بازی با مصر فعلاً در هالهای از ابهام است، اما حضور ایران در تورنمنت چهارجانبه قطعی شده و شاید نتایج حاصل در حین برگزاری مسابقه ایران را مقابل مصر یا ازبکستان قرار دهد.
سخنگوی فدراسیون همچنین تأکید کرد: «برای فیفا دیهای بعدی، بهویژه از ماه مارس، برنامهریزی شده تا تیم ملی به مصاف چند تیم اروپایی برود و دیدارهای تدارکاتی در سطح بالاتری برگزار شود.»