حضور ایران در یک تورنمنت چهارجانبه قطعی شده است. بدین ترتیب که تیم ملی کشورمان ابتدا با «کیپ ورد» بازی خواهد کرد و برنده این دیدار به مصاف برنده مسابقه مصر و ازبکستان خواهد رفت.

بازی دوستانه تیم ملی مقابل مصر در هاله‌ای از ابهام/ ایران به مصاف کیپ‌ورد می‌رود

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، در ادامه برنامه‌های آماده‌سازی تیم ملی فوتبال ایران در مسیر جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا، ایران در تورنمنتی چهارجانبه در دبی حضور خواهد یافت، اما برگزاری دیدار دوستانه با تیم ملی مصر فعلاً منتفی است و در حین تورنمنت مشخص خواهد شد.

به گفته علوی، سخنگوی فدراسیون فوتبال، تیم ملی کشورمان در این رقابت‌ها ابتدا به مصاف «کیپ ورد» خواهد رفت و برنده این دیدار با پیروز بازی «مصر و ازبکستان» روبه‌رو می‌شود. همچنین تیم‌های بازنده دو دیدار نخست نیز برای تعیین رتبه سوم و چهارم با یکدیگر بازی خواهند کرد.

به این ترتیب بازی با مصر فعلاً در هاله‌ای از ابهام است، اما حضور ایران در تورنمنت چهارجانبه قطعی شده و شاید نتایج حاصل در حین برگزاری مسابقه ایران را مقابل مصر یا ازبکستان قرار دهد.

سخنگوی فدراسیون همچنین تأکید کرد: «برای فیفا دی‌های بعدی، به‌ویژه از ماه مارس، برنامه‌ریزی شده تا تیم ملی به مصاف چند تیم اروپایی برود و دیدارهای تدارکاتی در سطح بالاتری برگزار شود.»