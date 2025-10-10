عکس: راهپیمایی «بشارت نصر» در سراسر ایران اسلامی
همزمان با دومین سالگرد عملیات «طوفان الاقصی»، راهپیمایی باشکوه «بشارت نصر» در حمایت از ملت مقاوم و قهرمان فلسطین پس از اقامه نماز عبادیسیاسی جمعه، در سراسر ایران اسلامی برگزار شد. مردم مؤمن و انقلابی شهرها و روستاهای کشور با حضور گسترده خود، حمایت از آرمان آزادی قدس شریف و محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی را فریاد زدند. این مراسم در میادین اصلی شهرها و از مصلاهای نماز جمعه تا مسیرهای تعیینشده با شکوه خاصی برگزار شد و صحنههایی از همبستگی امت اسلامی را به نمایش گذاشت.
