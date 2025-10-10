درخواست قصاص برای قاتل ایلیای ده ساله

اولین جلسه محاکمه جنایتکاری که با انگیزه وسوسه‌های شیطانی پسری ۱۰ساله به نام ایلیا را در رشت ربوده و او را به قتل رسانده بود در دادگاه کیفری یک استان گیلان برگزار شد.

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین، شامگاه پنجشنبه ۱۶ مردادماه امسال پسری ۱۰ساله به نام ایلیا از خانه‌شان واقع در شهرک حمیدیان رشت خارج شد تا با دوستانش در محوطه مقابل خانه بازی کند. او از همان زمان ناپدید شد و خیلی زود خبر گم شدن پسربچه در همه جا پیچید و همه برای یافتن او بسیج شدند.

یک روز از این ماجرا می‌گذشت که مأموران پلیس موفق شدند مردی ۳۸ساله را به ظن دست داشتن در ربودن ایلیا بازداشت کنند. او که نصاب ماهواره بود روز حادثه برای درست کردن آیفون به خانه ایلیا رفته بود. این مرد وقتی تحت بازجویی قرار گرفت اعتراف کرد که بخاطر وسوسه‌های شیطانی ایلیا را ربوده و از ترس دستگیر شدن او را به قتل رسانده است. او در ادامه صحنه جنایت را بازسازی کرد و در ادامه پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری یک استان گیلان فرستاده شد.

در دادگاه چه گذشت

در نخستین جلسه محاکمه که در سالن شهید بهشتی دادگستری کل استان گیلان برگزار شد ابتدا نماینده دادستان به دفاع از کیفرخواست پرداخت و اتهامات متهم را قتل عمد و رفتار خشونت‌آمیز علیه کودک اعلام کرد. او همچنین با اشاره به ابعاد این حادثه و تأثیر عمیق آن بر افکار عمومی خواستار اشد مجازات برای متهم شد تا درس عبرتی برای معترضان به حقوق کودکان باشد.

در ادامه اولیای دم مقتول در جایگاه ایستادند و برای متهم درخواست صدور حکم قصاص کردند. وکلای مدافع آنها نیز با ارائه مستندات پزشکی قانونی و گزارش‌های پلیس، بر عمدی بودن قتل و بی‌رحمی متهم تأکید کردند.

سپس نوبت به متهم رسید تا از خود دفاع کند. او ضمن اعتراف به قتل ایلیا گفت که بخاطر وسوسه‌های شیطانی دست به این جنایت زده و از کرده‌اش پشیمان است.

براساس این گزارش با پایان این جلسه، رئیس دادگاه ادامه محاکمه را به جلسه دیگری موکول کرد.