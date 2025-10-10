مختاریان که در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ در رقابت‌های یو.اف.سی حضور داشت، تنها دو مبارزه انجام داد و پس از شکست در هر دو، از قفس مبارزه خداحافظی کرد تا به دنیای مربیگری وارد شود. او در سال‌های اخیر سرمربی و مالک باشگاه شناخته‌شده «Australian Top Team» در سیدنی بود.

به گزارش تابناک به نقل از خبرورزشی، در حادثه‌ای تکان‌دهنده که جامعه ورزش‌های رزمی استرالیا را در بهت فرو برد، «سومان مختاریان» مبارز ایرانی-استرالیایی پیشین سازمان یو.اف.سی، شامگاه چهارشنبه ۱۶ مهر، بر اثر اصابت گلوله در منطقه «ریورستون» شهر سیدنی جان باخت.

پلیس استرالیا اعلام کرد نیروهای امدادی حوالی ساعت ۶ عصر به محل حادثه اعزام شدند، اما تلاش‌ برای نجات این مربی ۳۱ ساله بی‌نتیجه ماند و او در همان‌جا کشته شد.

جیسون جوویس، فرمانده پلیس منطقه ریورستون، اعلام کرد که پلیس این تیراندازی را یک «حمله هدفمند» می‌داند و باور دارد قربانی هنگام پیاده‌روی هدف قرار گرفته است.

او افزود: «این اقدام، رفتاری بی‌پروا و تاسف‌بار است که در جامعه ما رخ داده است. انتظار می‌رود مردم بتوانند در مناطق مسکونی، حتی در ساعات شب، آزادانه قدم بزنند و احساس امنیت کنند. با این حال ما معتقدیم این حمله از پیش برنامه‌ریزی شده بوده است.»

سوء قصد نافرجام در گذشته

این نخستین بار نبود که جان مختاریان در خطر قرار می‌گرفت.

در فوریه ۲۰۲۴ او از یک سوء قصد دیگر جان سالم به در برد، زمانی که مردی که خود را پیک تحویل غذا جا زده بود بیرون از باشگاه «Australian Top Team» به سمت او تیراندازی کرد.