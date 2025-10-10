بیانیه مهم تروئیکای اروپایی درباره ایران

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «امانوئل ماکرون»، «فردریش مرتس» و «کر استارمر» سران فرانسه، آلمان و انگلیس در بیانیه‌ای مشترک به موضوعاتی از قبل آتش‌بس در غزه، موضوع هسته‌ای ایران و جنگ روسیه و اوکراین پرداخته‌اند.

درباره غزه، آن‌ها در این بیانیه مشترک اعلام کردند از توافق آتش‌بس و آزادی زندانیان و همچنین از ازسرگیری ارسال کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه استقبال می‌کنند.

طبق بیانیه‌ای که در وبگاه دولت انگلیس منتشر شده است، سران این سه کشور از نقش «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا و تلاش‌های میانجی‌گرانه‌ قطر، مصر و ترکیه برای تضمین دستیابی به توافق غزه تقدیر کردند.

آنها تأکید کردند که «بسیار مهم است تمامی طرف‌های توافق در ارتباط با غزه، تعهدات خود را به‌طور کامل و بدون تأخیر اجرا کنند».

رهبران اروپایی همچنین افزودند: کشورهای ما آماده‌اند از ادامه گفت‌وگوها در مورد مراحل بعدی طرح غزه حمایت کنند.

آنها اعلام کردند فرانسه، آلمان و انگلیس توافق دارند که شورای امنیت باید حمایت کامل خود را از این طرح اعلام کرده و اجرای آن را پشتیبانی کند. همچنین سه کشور متعهد شدند که از بسته‌های جدید کمک‌های بشردوستانه برای غزه از طریق نهادهای سازمان ملل حمایت کنند.

آتش‌بس در نوار غزه میان رژیم صهیونیستی و حماس از امروز وارد مرحله اجرا شده است.

اعلام آمادگی برای ازسرگیری مذاکرات با ایران

سران تروئیکای اروپایی در ادامه این بیانیه و با ادعای اینکه «فعال‌سازی مکانیسم بازگشت تحریم‌ها (اسنپ‌بک) تصمیم درستی بود»، مدعی شدند: برنامه هسته‌ای ایران تهدیدی جدی برای صلح و امنیت جهانی به شمار می‌رود. ما مصمم هستیم که مذاکرات با ایران و ایالات متحده را برای رسیدن به توافقی جامع، پایدار و قابل راستی‌آزمایی که تضمین کند ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کند، از سر بگیریم. ما از همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد می‌خواهیم که به محدودیت‌های اعمال‌شده توسط مکانیسم بازگشت تحریم‌ها پایبند باشند.

ایران بارها اعلام کرده سلاح هسته‌ای در دکترین دفاعی این کشور جایی ندارد.

حمایت از اوکراین

در ادامه این بیانیه به موضوع اوکراین اشاره شده و آمده است: درباره اوکراین، ما حملات تشدیدآمیز روسیه در اوکراین و هدف‌گیری سیستماتیک زیرساخت‌های حیاتی ملی که برای تأمین نور و گرما برای غیرنظامیان اوکراینی در طول زمستان حیاتی هستند را محکوم می‌کنیم.

تروئیکای اروپای افزوده‌اند: ما فشار بر روسیه را افزایش خواهیم داد، در حالی که رئیس‌جمهور پوتین به تاکتیک‌های تعلل‌آمیز و حملات نفرت‌انگیز خود در پاسخ به مذاکرات صلح ادامه می‌دهد. به همین منظور، ما آماده‌ایم تا به‌صورت هماهنگ از ارزش دارایی‌های حاکمیتی روسیه که مسدود شده‌اند، برای حمایت از نیروهای مسلح اوکراین استفاده کنیم و بدین ترتیب روسیه را به میز مذاکره بیاوریم. ما قصد داریم این کار را در همکاری نزدیک با ایالات متحده آمریکا انجام دهیم.

در پایان این بیانه آمده است: ما توافق داریم که مکانیسم‌های جسورانه و نوآورانه بیشتری را برای افزایش هزینه‌های جنگ روسیه و تشدید فشارها توسعه دهیم. این شامل پیشبرد اقدامات علیه ناوگان سایه روسیه است. کشورهای ما در حمایت از اوکراین، از جمله از طریق ائتلاف کشورهای داوطلب، استوار و ثابت‌قدم باقی خواهند ماند.