En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

روسیه ۲ - ایران یک؛ شکستی دیگر برای تیم ملی با امیر قلعه‌نویی

دیدار دوستانه تیم ملی فوتبال کشورمان مقابل روسیه در حالی برگزار شد که بازهم برای ایران با شکست همراه بود.
کد خبر: ۱۳۳۳۴۹۳
| |
2578 بازدید
|
۱۰

روسیه ۲ - ایران یک؛ شکستی دیگر برای تیم ملی با امیر قلعه‌نویی

دیدار دوستانه تیم‌های ملی روسیه و ایران در فیفادی به میزبانی روس‌ها برگزار شد.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، دو تیم ملی روسیه و ایران در چهارچوب دیدارهای دوستانه فیفا دی از ساعت ۲۰:۳۰ جمعه شب در ولگوگراد به مصاف هم رفتند که این دیدار با نتیجه ۲ بر یک به سود میزبان خاتمه یافت.

امیر قلعه نویی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران تصمیم گرفت نفرات حاضر در ترکیب زیر را برای شروع بازی دوستانه امشب مقابل روسیه انتخاب کند:

علیرضا بیرانوند، رامین رضائیان، شجاع خلیل‌زاده، حسین ابرقویی، علی نعمتی، سعید عزت‌الهی، امید نورافکن، سامان قدوس، محمد محبی، امیرحسین حسین‌زاده و مهدی طارمی.

گل اول روسیه در دقیقه ۲۲ روی پاس زیبای آنتون میرانچوک توسط وروبیف وارد دروازه ایران شد.

خروج عجیب و اشتباه علیرضا بیرانوند در دقیقه ۲۶ دروازه خالی ایران را مقابل مهاجمان قرار داد که شجاع خلیل‌زاده دروازه را نجات داد.

موقعیت خطرناک برای ایران در دقیقه ۳۴ با حرکت طارمی روی ضدحمله ایجاد شد که ضربه آخر مهاجم ایران قدرت لازم را نداشت و در اختیار دروازه‌بان روسیه قرار گرفت.

فرار سامان قدوس در دقیقه ۴۸ پشت مدافعان روسیه، او را در موقعیت خوبی قرار داد تا پس از دریافت توپ با پاسی به دهانه دروازه امیرحسین حسین‌زاده را صاحب گل کند.

گل دوم روسیه در دقیقه ۷۰ با شوتی دیدنی از پشت محوطه توسط باتراکوف وارد دروازه ایران شد.

این شکست در حالی رقم خورد که ایران در فیفادی قبلی با حضور در تورنمنت کافا و نمایشی ضعیف، در فینال هم به ازبکستان باخت تا انتقادها به سمت امیر قلعه‌نویی روانه شود.

اشتراک گذاری
برچسب ها
تیم ملی تیم ملی روسیه ترکیب تیم ملی تیم ملی فوتبال قلعه نویی
جانبداری معنی دار وزارت راه و شهرسازی از «شرکت عمران پردیس» / تحویل واحد‌ها بدون آب، برق و گاز
تهدید تازه اتحادیه اروپا علیه صادرات فولاد/ چه بر سر صنایع فولادی می‌آید؟
بانک مرکزی علیه کسب‌وکارهای دیجیتال/ پشت پرده بسته‌شدن درگاه‌های پرداخت؛ ناکامی یا خیانت؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
خلاصه بازی روسیه 2 - ایران 1
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۷
انتشار یافته: ۱۰
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۸
0
6
پاسخ
دولت کی میخواد حقوق کارمندان را ترمیم کند؟؟ حقوق بگیر بيچاره تا کی باید تحمل گرانی و تورم را به دوش بکشد؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۸
0
6
پاسخ
آقای تاج ارواح عزیزانت ما حاضریم پول شما را از حقوق چندر غازمان بدهیم ، اقا این قلعه نویی را عوض کنید‌.
محمدعلی محمدی(م.ریحان)
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۸
1
5
پاسخ
امشب بیرانوند یک خروج موفق هم نداشت. مخصوصا توپی که در دقیقه ۲۶ با اشتباه او داشت وارد دروازه ما می شد و شجاع آن را دفع کرد حکایت از شرایط نامناسب دروازه بان اول ایران دارد. قلعه نوعی باید شجاعانه به جانشینی برای بیرانوند فکر کند.
ضمنا شکل دویدن چهار نفر دنبال یک مهاجم روس در صحنه گل دوم هم جای تامل و تحلیل فنی دارد
ناشناس
|
United States of America
|
۲۲:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۸
0
5
پاسخ
ببینید مشکلات تیم ملی را که در زمان ژنرال پوشالی تشدید شده:
۱-تیم توان کافی برای بازی متوسط بینالمللی نداره، خستگی بازیکنان و عقب نشستن تیم ملی با وجود تعویض ها نشان از عدم توانایی این تیم در جام جهانی داره.
۲- باز بازی کردن بدون دفاع مناسب یعنی تله شکست تیمی که کار گروهی بلد نیست و راحت گول برتری خودش رو میخوره
۳- سرعت کم
۴- بی دقت در پاسکاری و گردش رو بجلو تیم
۵- سرمربی ضعیف که براحتی بازی خوانی میشه و نمیتونه راهکار بده

این تیم با این ضعفها حتما زنگ تفریح بقیه تیمهاست و ژنرال شما فقط برای خرید به آمریکا میره. قطعا ۴ تا ۵ گل از تیم های قوی میخوره و با آبروریزی برمیگرده.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۸
1
2
پاسخ
فودباله دیگه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۸
0
6
پاسخ
چه افتضاحی بشه این تیم تو جام جهانی خخخ
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۸
0
4
پاسخ
تیمی که پشتیبان مردمی نداشته باشه از این بدتر هم میشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۸
0
5
پاسخ
این مردیکه رو بذارید کنار
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۸
0
6
پاسخ
اینطوری می‌خوان در جام جهانی بازی کنن؟؟
ناشناس
|
Romania
|
۲۲:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۸
0
6
پاسخ
والله تو ژنرال که هیچ سرباز صفر هم نیستی . کجای دنیا به تو مدرک مربی گری دادند خدا داند ؟ چرا آقای تاج اصرار دارید او را نگهدارید‌؟ چرا؟
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
ادعای نتانیاهو برای توجیه دور تازه حمله به ایران
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»
نیروی نیابتی جدید ایران در سوریه؛ تهران خلأ حزب الله لبنان در سوریه را پر می‌کند
حمله اسرائیل به ایران قطعی است؛ قرار بود 31 شهریور انجام شود، به آبان افتاد!
آمریکا و اسرائیل معتقدند ضربه جدید به ایران هزینه سنگین ندارد/ مذاکره احتمالی میان ایران و آمریکا زود به بن بست می‌رسد
تلویزیون ترکیه: اردوغان به خاطر اف 35 ایران را تحریم کرد، ایران هم گاز را می‌بندد + زیرنویس
آوازخوانی احساسی مادربزرگ 116 ساله ایرانی
فوری/ترامپ: ایران سیگنال بسیار قوی فرستاد
تماس عراقچی و ویتکاف و توافق درباره شروع مذاکرات؛ برگزاری نشست‌های محرمانه در عمان یا قطر
ادعای رئیس عملیات ارتش اسرائیل درباره حمله تازه به ایران + زیرنویس
ادعای اسرائیل درباره توقیف محموله تسلیحات ایرانی
واکنش عراقچی به اظهارات اخیر ترامپ
رسانه عربی: احتمال جنگ ایران و اسرائیل در هر لحظه وجود دارد / ایران این سه تاکتیک را اجرا کرده
لحظه به لحظه با توافق آتش بس غزه/پیکر یحیی السنوار و برادرش تحویل داده نمی‌شود/ ترامپ: حمله به ایران توافق را نزدیک کرد!
جزئیات جدید از مکالمه مهم پوتین و نتانیاهو درباره ایران؛ سفیر ایران همه مکالمه را شنید!
اعلام آمادگی مجدد زنگنه برای مناظره با جلیلی  (۱۲۵ نظر)
اعلام آمادگی پاکستان برای جنگ کنار ایران با اسرائیل!  (۱۰۹ نظر)
ادعای نتانیاهو برای توجیه دور تازه حمله به ایران  (۱۰۳ نظر)
خداحافظی تومان از کف بازار/ با حذف چهار صفر، هر دلار چند ریال می‌شود؟  (۹۹ نظر)
حمله اسرائیل به ایران قطعی است؛ قرار بود 31 شهریور انجام شود، به آبان افتاد!  (۸۸ نظر)
آمریکا و اسرائیل معتقدند ضربه جدید به ایران هزینه سنگین ندارد/ مذاکره احتمالی میان ایران و آمریکا زود به بن بست می‌رسد  (۸۲ نظر)
بازتاب‌ اعتراض دانشجویان همدانی!/ مزاحمت‌های دانشجویان عراقی برای دختران واقعی است؟  (۸۱ نظر)
فرمول ترامپ برای غزه؛ صلح با تضمین تونی بلر  (۷۸ نظر)
ترامپ برای ایران اولتیماتوم جدید صادر کرد  (۶۷ نظر)
رفت و آمد تسلیحات در منطقه برای ایجاد ترس است/هیچ یک از اتباع افغانستانی نفوذی نبودند  (۶۷ نظر)
ظریف: موشک مهم است اما مردم مهم‌تر!  (۶۵ نظر)
تشریح دلایل حذف 4 صفر از پول ملی/ اسکناس های بدون صفر چه زمانی چاپ می شوند؟  (۶۳ نظر)
تماس عراقچی و ویتکاف و توافق درباره شروع مذاکرات؛ برگزاری نشست‌های محرمانه در عمان یا قطر  (۶۰ نظر)
مطالبه زنانه در ایستگاه استطاعت مردانه/ ریشه‌های اصلی طرح تغییر در مهریه کجاست؟  (۵۶ نظر)
تغییرات مهم در دهک‌بندی و یارانه در راه است/زمان ثبت نام جدید برای دریافت سهام عدالت مشخص شد؟  (۵۴ نظر)
tabnak.ir/005atx
tabnak.ir/005atx