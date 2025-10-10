دیدار دوستانه تیم‌های ملی روسیه و ایران در فیفادی به میزبانی روس‌ها برگزار شد.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، دو تیم ملی روسیه و ایران در چهارچوب دیدارهای دوستانه فیفا دی از ساعت ۲۰:۳۰ جمعه شب در ولگوگراد به مصاف هم رفتند که این دیدار با نتیجه ۲ بر یک به سود میزبان خاتمه یافت.

امیر قلعه نویی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران تصمیم گرفت نفرات حاضر در ترکیب زیر را برای شروع بازی دوستانه امشب مقابل روسیه انتخاب کند:

علیرضا بیرانوند، رامین رضائیان، شجاع خلیل‌زاده، حسین ابرقویی، علی نعمتی، سعید عزت‌الهی، امید نورافکن، سامان قدوس، محمد محبی، امیرحسین حسین‌زاده و مهدی طارمی.

گل اول روسیه در دقیقه ۲۲ روی پاس زیبای آنتون میرانچوک توسط وروبیف وارد دروازه ایران شد.

خروج عجیب و اشتباه علیرضا بیرانوند در دقیقه ۲۶ دروازه خالی ایران را مقابل مهاجمان قرار داد که شجاع خلیل‌زاده دروازه را نجات داد.

موقعیت خطرناک برای ایران در دقیقه ۳۴ با حرکت طارمی روی ضدحمله ایجاد شد که ضربه آخر مهاجم ایران قدرت لازم را نداشت و در اختیار دروازه‌بان روسیه قرار گرفت.

فرار سامان قدوس در دقیقه ۴۸ پشت مدافعان روسیه، او را در موقعیت خوبی قرار داد تا پس از دریافت توپ با پاسی به دهانه دروازه امیرحسین حسین‌زاده را صاحب گل کند.

گل دوم روسیه در دقیقه ۷۰ با شوتی دیدنی از پشت محوطه توسط باتراکوف وارد دروازه ایران شد.

این شکست در حالی رقم خورد که ایران در فیفادی قبلی با حضور در تورنمنت کافا و نمایشی ضعیف، در فینال هم به ازبکستان باخت تا انتقادها به سمت امیر قلعه‌نویی روانه شود.