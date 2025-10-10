۱۸/مهر/۱۴۰۴
Friday 10 October 2025
۱۸:۳۰
ویدئو
حوادث
کد خبر:۱۳۳۳۴۸۷
تاریخ انتشار: ۱۷:۵۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸
10 October 2025
نبض خبر
رانندگی پرخطر در کوچه پس کوچهها
ویدیویی از رانندگی پرخطر در کوچه پس کوچهها در فضای مجازی خبرساز شده است. این شیوه رانندگی میتواند به تصادف بیانجامد؛ چرا که عابران انتظار چنین رانندگی ندارند و کمتر در کوچهها احتیاط میکنند.
