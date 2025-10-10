En
عاقبت تک چرخ زدن مقابل مدرسه دخترانه
نبض خبر

رانندگی پرخطر در کوچه پس کوچه‌ها

ویدیویی از رانندگی پرخطر در کوچه پس کوچه‌ها در فضای مجازی خبرساز شده است. این شیوه رانندگی می‌تواند به تصادف بیانجامد؛ چرا که عابران انتظار چنین رانندگی ندارند و کمتر در کوچه‌ها احتیاط می‌کنند.
نبض خبر رانندگی خطرساز ویدیو رانندگی پرخطر فیلم
