تصاویری از شهر لاکی مروات | Lakki Marwat در شمال غربی پاکستان منتشر شده که شوک عمومی را در پی داشته است. ظاهراً یک مرد و زن در حال رابطه جنسی در خودرو بودند که عابران متوجه میشوند. سپس جمعیت عظیمی از عابران جمع میشوند و ابتدا خودرو را سنگسار میکنند و سپس خودرو که این زن و مردم در آن بودهاند را به آتش میکشند. مقامات پلیس میگویند که تحقیقات در مورد این حادثه در حال انجام است و اقدامات قانونی شدیدی علیه افراد مسئول انجام خواهد شد. این حادثه باعث ترس و وحشت در منطقه شده است، در حالی که شهروندان نگرانی جدی خود را در مورد روند اجرای قانون ابراز کردهاند و خواستار اقدامات مؤثر برای جلوگیری از چنین حوادثی شدهاند. این لحظات را میبینید.