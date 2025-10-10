اولین واکنش پوتین به اعلام برنده جایزه صلح نوبل

رئیس‌جمهور روسیه در واکنش به اعلام برنده جایزه صلح نوبل گفت: اعطای این عنوان به برخی افراد، آسیب بزرگی به اعتبار آن وارد کرده و تا حد زیادی از بین برده است.

ولادیمیر پوتین جمعه در کنفرانس مطبوعاتی در پایان سفر سه روزه به تاجیکستان افزود: مواردی وجود داشته است که کمیته جایزه صلح نوبل را به افرادی اعطا کرده است که هیچ کاری برای صلح انجام نداده‌اند.

وی همچنین گفت: تصمیم گیری در مورد اینکه آیا رهبر آمریکا شایسته دریافت آن است یا خیر، بر عهده او نیست.

پوتین در عین حال خاطرنشان کرد که ترامپ برای حل بحران‌های پیچیده و طولانی مدت اقدامات زیادی انجام می‌دهد.