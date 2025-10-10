ستاره سابق استقلال در آی سی یو بستری شد

به گزارش تابناک به نقل از هفت صبح، اکبر کارگرجم ستاره سابق تیم تاج (استقلال) و تیم ملی ایران برای دومین بار طی روزهای اخیر در بیمارستان بستری شد. او که سالها با این بیماری دست و پنجه نرم می‌کرد عصر امروز( جمعه) و در حالی که بازی یادبود او میان پیشکسوتان استقلال و تیم منتخب تهران برگزار می‌شد برای دومین بار راهی بیمارستان شد.

براساس اخبار مدافع سابق تیم ملی ایران در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شده است.

اکبر کارگرجم یکی از مهم‌ترین ستاره‌های باشگاه تاج (استقلال) و تیم ملی ایران در دهه پنجاه بوده است وافتخارات زیادی را همراه این دو تیم به دست آورده است.