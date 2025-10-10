En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
بوسه ؛ آرمان گرشاسبی
تعداد بازدید : 0
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۳۳۴۷۱
کد خبر:۱۳۳۳۴۷۱
6 بازدید
نبض خبر

سخنان رهبر ارکستر اسرائیلی درباره جنایت اسرائیل

سخنان رهبر ارکستر اسرائیلی درباره جنایت اسرائیل در غزه در بی بی سی پرامز همچنان مورد توجه افکارعمومی است و نشان می‌دهد حتی صهیونیست‌ها هم لزوماً از جنایات نتانیاهو حمایت نمی‌کنند.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر رهبر ارکستر اسرائیل جنایت جنگی شهروند اسرائیل بی بی سی پرامز بمباران غزه
اخبار مرتبط
روند درمانی که پزشکان ایرانی را تکان داد
بمباران سنگینی که شب غزه را مثل روز کرد!
ویدیوی شاد اسرائیلی‌ها از کشتار فلسطینی‌ها
وضعیت عجیب کودک فلسطینی حین درمان
باید کودکان غزه‌ای را کشت تا در آینده مبارز نشوند
بمباران 250 نقطه غزه از زاویه جنگنده‌ها
شیوه جالب دعوت برای حمایت از اسرائیل
لحظات محاکمه رئیس دانشگاه هاروارد در کنگره
زد و خورد طرفداران فلسطین و اسرائیل در آمریکا
لحظه تکان دهنده فرار کودک حین اصابت بمب اسرائیل
در دانشگاه آمریکا به فارسی می‌گفتند: «مارگ بار اسرائیل»
قرائت فاتحه برای غزه در اجلاس اکو!
سجده بر پیکرهای کودکان تکه تکه شده غزه
جنجال در شبکه بی بی سی درباره غزه
کاپیتان جهنم اسرائیل: دعا کنید در غزه بمیرید!
پیرمردی ایستاده بر نعش تاریخ
جراحی بیمار با نور موبایل!
شیوه عجیب فلسطینی‌ها برای تامین آب غزه
وزیر اسپانیا: اسرائیل را تحریم می‌کنیم
لحظه انهدام بیمارستان غزه با 600 کشته
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟