پیروزی پرگل آنچلوتی با برزیل مقابل کره‌جنوبی 

دو تیم ملی کره جنوبی و برزیل در مسیر آماده‌سازی جام جهانی ۲۰۲۶ در دیداری دوستانه به مصاف هم رفتند که شاگردان کارلو آنچلوتی با درخشش استوائو و رودریگو در سئول به پیروزی رسیدند. چارچوب دیدارهای دوستانه ملی، قدرت‌های شرق آسیا مقابل رقبای خود متوقف شدند.
تحقیر کره‌ جنوبی مقابل برزیل در سئول/ ژاپن از شکست گریخت
به گزارش تابناک، تیم ملی فوتبال برزیل با هدایت کارلو آنچلوتی در دیداری دوستانه و در چارچوب برنامه آماده‌سازی برای جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و آمریکا، با نتیجه ۵ بر صفر کره‌جنوبی را در سئول شکست داد.
 
در این مسابقه، شاگردان آنچلوتی از همان دقایق ابتدایی کنترل بازی را در اختیار داشتند.
استوائو در دقیقه ۱۳ روی پاس دیدنی برونو گیمارش گل نخست را به ثمر رساند. در دقیقه ۱۸، گل کاسمیرو به‌دلیل آفساید مردود اعلام شد.
 
در ادامه و پیش از پایان نیمه نخست، رودریگو در دقیقه ۴۱ روی یک همکاری تیمی تماشایی گل دوم را به ثمر رساند تا برزیل با برتری دو گله به رختکن برود.
 
نیمه دوم نیز با ادامه نمایش برتری‌جویانه سلسائو همراه بود؛ استوائو در دقیقه ۴۸ روی اشتباه کیم مین‌جائه گل سوم را زد و تنها دو دقیقه بعد، همکاری رودریگو و وینیسیوس با پاس و ضربه دقیق رودریگو منجر به گل چهارم شد.
 
در دقیقه ۷۷، ضدحمله برق‌آسای برزیل با پاس متئوس کونیا و ضربه تمام‌کننده وینیسیوس جونیور، پنجمین گل را برای شاگردان آنچلوتی رقم زد.
 
برزیل با این پیروزی پرگل، بار دیگر توان هجومی و انسجام تیمی خود را زیر نظر کارلو آنچلوتی به نمایش گذاشت و گام بلندی در مسیر آماده‌سازی برای جام جهانی ۲۰۲۶ برداشت.
 
