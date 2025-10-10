ماریا کورینا ماچادو، برنده صلح نوبل، کیست؟

به گزارش تابناک، او هدف از تأسیس این سازمان را نظارت بر انتخابات در ونزوئلا اعلام کرده است.
ماچادو از ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ نماینده مجلس ملی ونزوئلا بود و بعدها بنیانگذار حزب راستگرای «ونته ونزوئلا» (Vente Venezuela) گردید.
ماچادو در سال ۲۰۲۳ با کسب بیش از ۹۲ درصد آرا در انتخابات مقدماتی مخالفان، به عنوان نامزد اصلی اپوزیسیون برجسته شد، اما دادگاه عالی ونزوئلا او را تا سال ۲۰۳۰ از شرکت در انتخابات محروم کرد.
او خود را لیبرال توصیف میکند و دولت نیکولاس مادورو را «مافیای جنایی» میخواند، اما منتقدان، از جمله حامیان چپگرا و تحلیلگران مستقل، او را به ارتباط با منافع سرمایهداری خارجی و نقشآفرینی در تشدید بحران اقتصادی ونزوئلا متهم میکنند.
انتقادها به اقدامات ماچادو در ونزوئلا عمیق و چندلایه است. او که از سال ۲۰۱۴ به دلیل سخنرانی جنجالی در سازمان کشورهای آمریکایی علیه دولت نیکلاس مادورو از مجلس اخراج شد، متهم است که با حمایت از تحریمهای اقتصادی ایالات متحده و متحدانش علیه ونزوئلا، به تشدید رنج مردم دامن زده است.
این تحریمها، که ماچادو علناً از آنها دفاع کرده، منجر به کمبود دارو، افزایش تورم و مهاجرت میلیونها ونزوئلایی شده و زندگی روزمره شهروندان عادی را ویران کرده است.