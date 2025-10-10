En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

کری سنگین هادی چوپان پیش از مسترالمپیا

هادی چوپان و بهروز تاباتی برای بزرگترین رویداد بدنسازی جهان آماده‌ هستند.
کد خبر: ۱۳۳۳۴۵۹
| |
611 بازدید
کری سنگین هادی چوپان پیش از مسترالمپیا

به گزارش تابناک به نقل از ورزش سه، در آستانه آغاز معتبرترین رقابت بدنسازی جهان، مستر المپیا ۲۰۲۵، دو چهره مطرح ایرانی هادی چوپان و بهروز تابانی در لاس‌وگاس دیدار کردند؛ دیداری که با وجود فضای رقابتی سنگین، صمیمانه و پرانرژی برگزار شد و نشان داد ستاره‌های ایرانی در کنار رقابت در بالاترین سطح، روحیه رفاقت و همدلی را نیز حفظ کرده‌اند.

هادی چوپان که هواداران او را با لقب «گرگ ایرانی» می‌شناسند، یکی از چهره‌های شاخص مستر المپیا در سال‌های اخیر بوده و امسال نیز با چهره‌ای آرام اما مصمم وارد آمریکا شده است. او که در سال ۲۰۲۲ به‌عنوان نخستین قهرمان تاریخ ایران در مستر المپیا شناخته شد، حالا بعد از دو مدال نقره و تجربه فراز و نشیب‌های فراوان در دو سال اخیر، به‌دنبال بازپس‌گیری تاج قهرمانی از رقیب اصلی‌اش، درک لانسفورد است.

امشب از ساعت ۲۲:۳۰ به وقت ایران، کنفرانس مطبوعاتی رسمی شرکت‌کنندگان مستر المپیا برگزار می‌شود؛ رویدادی که همیشه با رجزخوانی‌ها و جملات کنایه‌آمیز همراه است و حالا بسیاری منتظرند ببینند چوپان این‌بار چه واکنشی نشان خواهد داد. او در سال‌های گذشته با سخنان تند و بی‌پرده‌اش علیه داوران و برخی رقبا، به یکی از چهره‌های جنجالی و در عین حال محبوب این رقابت‌ها تبدیل شده است.

در سوی دیگر، بهروز تابانی پس از سال‌ها انتظار و ناکامی برای دریافت ویزای آمریکا، بالاخره توانسته در سال ۲۰۲۵ پا به استیج لاس‌وگاس بگذارد. تابانی طی سال‌های اخیر چندین بار موفق به کسب سهمیه مستر المپیا شده بود اما هر بار مشکلات سفر، مانع حضورش شد. او حالا با آمادگی بدنی چشمگیر و اعتمادبه‌نفس بالا، یکی از چهره‌هایی است که نگاه‌ها را به خود جلب کرده و حضورش در کنار چوپان می‌تواند برای بدنسازی ایران تاریخی باشد.

تابانی در مسیر آماده‌سازی خود در ماه‌های اخیر با تمرینات فشرده و تغییرات قابل‌توجه در فرم بدنی‌اش، نشان داده که می‌خواهد تنها شرکت‌کننده نباشد؛ بلکه به‌عنوان یک مدعی جدی وارد صحنه شود. حالا حضور هم‌زمان او و چوپان در لاس‌وگاس، به نوعی نشانه آغاز فصل تازه‌ای از حضور قدرتمند ایرانی‌ها در بزرگ‌ترین رویداد بدنسازی جهان است. رقابت‌های مستر المپیا از ۱۷ تا ۲۰ مهر برگزار می‌شود و حالا از شرق تا غرب جهان، چشم‌ها را به خود خیره کرده‌اند.

طبق برنامه‌ریزی اعلام‌شده، مرحله مقدماتی رقابت چوپان ساعت ۴:۳۰ بامداد شنبه ۱۹ مهر و مرحله نهایی نیز ساعت ۵:۳۰ بامداد یکشنبه ۲۰ مهر برگزار خواهد شد. در این دوره، چهره‌هایی مانند سامسون داودا، کریس بامستد، درک لانسفورد و دیگر مدعیان سرشناس جهان، صف‌آرایی پرهیجانی را رقم خواهند زد.

چوپان پس از نقره سال گذشته و واکنش‌هایش به داوری‌ها، این‌بار با تیم فنی متفاوت و برنامه‌ریزی دقیق‌تری وارد رقابت شده است. او برخلاف گذشته، تمرکزش را روی اجرای بی‌نقص حرکات و فرم نهایی بدن گذاشته و به گفته نزدیکانش، هدفش تنها «بازپس‌گیری تاج» است، نه صرفاً حضور در میان برترین‌ها.

حضور هم‌زمان هادی چوپان و بهروز تابانی روی استیج مستر المپیا، برای هواداران ایرانی معنا و هیجان ویژه‌ای دارد. آن‌ها حالا دو نماینده قدرتمند در قلب بدنسازی جهان دارند؛ یکی که نامش در تاریخ ثبت شده و دیگری که آمده تا مسیر تازه‌ای را باز کند. شاید سال ۲۰۲۵، آغاز دورانی باشد که ایران نه‌فقط با یک قهرمان، بلکه با چند چهره تأثیرگذار، در رده حرفه‌ای بدنسازی جهان بدرخشد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
هادی چوپان مستر المپیا بدنسازی مدال قهرمان ایران بهروز تابانی ایران
جانبداری معنی دار وزارت راه و شهرسازی از «شرکت عمران پردیس» / تحویل واحد‌ها بدون آب، برق و گاز
تهدید تازه اتحادیه اروپا علیه صادرات فولاد/ چه بر سر صنایع فولادی می‌آید؟
بانک مرکزی علیه کسب‌وکارهای دیجیتال/ پشت پرده بسته‌شدن درگاه‌های پرداخت؛ ناکامی یا خیانت؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
هادی چوپان بدون استقبال مقامات وزارت ورزش در تهران، راهی شیراز شد!
چه کسی در مستر المپیا به هادی چوپان خنجر زد؟
تصاویر: سنگ تمام شیرازی‌ها برای هادی چوپان
هادی چوپان نفر سوم مستر المپیا 2021 آمریکا شد
عکس‌: هادی چوپان و درک لانسفورد پیش از مستر المپیا
کارشکنی ترامپ مدال جهانی را از هرکول ایرانی گرفت
بهروز تابانی ویزای سفر به آمریکا را دریافت کرد!
واکنش رقیب آمریکایی چوپان به حمله ایرانی‌ها
هادی چوپان رکورد جایزه مستر المپیا را می‌شکند؟
عکس: قابی که شایعات درباره هادی چوپان را پایان داد
سامسون راز شکست هادی چوپان را لو داد!
هادی چوپان بازهم جنجال درست کرد
دعوت سامسون داودا از هادی چوپان
هادی چوپان آماده فتح مستر المپیا
حیرت آمریکایی‌ها از استقبال مردم از هادی چوپان
عکس: استایل عجیب هادی چوپان پس از کاشت مو
عکس | هرکول ایرانی رقیب جدید هادی چوپان شد
گرگ ایرانی با تمام کمبودها ازت ممنونیم/ حق شما مقام اول بود
هادی چوپان مرد سال ورزش ایران شد / طارمی جایزه نگرفت، چشمی انتخاب شد! / نفر پنجم آسیا جزو برترین‌ها!
هادی چوپان برای مستر المپیا به آمریکا می‌رسد؟
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
ادعای نتانیاهو برای توجیه دور تازه حمله به ایران
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»
حمله اسرائیل به ایران قطعی است؛ قرار بود 31 شهریور انجام شود، به آبان افتاد!
آمریکا و اسرائیل معتقدند ضربه جدید به ایران هزینه سنگین ندارد/ مذاکره احتمالی میان ایران و آمریکا زود به بن بست می‌رسد
نیروی نیابتی جدید ایران در سوریه؛ تهران خلأ حزب الله لبنان در سوریه را پر می‌کند
آوازخوانی احساسی مادربزرگ 116 ساله ایرانی
تلویزیون ترکیه: اردوغان به خاطر اف 35 ایران را تحریم کرد، ایران هم گاز را می‌بندد + زیرنویس
فوری/ترامپ: ایران سیگنال بسیار قوی فرستاد
تماس عراقچی و ویتکاف و توافق درباره شروع مذاکرات؛ برگزاری نشست‌های محرمانه در عمان یا قطر
ادعای رئیس عملیات ارتش اسرائیل درباره حمله تازه به ایران + زیرنویس
ادعای اسرائیل درباره توقیف محموله تسلیحات ایرانی
واکنش عراقچی به اظهارات اخیر ترامپ
رسانه عربی: احتمال جنگ ایران و اسرائیل در هر لحظه وجود دارد / ایران این سه تاکتیک را اجرا کرده
لحظه به لحظه با توافق آتش بس غزه/پیکر یحیی السنوار و برادرش تحویل داده نمی‌شود/ ترامپ: حمله به ایران توافق را نزدیک کرد!
بازتاب‌ اعتراض دانشجویان همدانی!/ مزاحمت‌های دانشجویان عراقی برای دختران واقعی است؟
اعلام آمادگی مجدد زنگنه برای مناظره با جلیلی  (۱۲۵ نظر)
اعلام آمادگی پاکستان برای جنگ کنار ایران با اسرائیل!  (۱۰۹ نظر)
ادعای نتانیاهو برای توجیه دور تازه حمله به ایران  (۱۰۳ نظر)
خداحافظی تومان از کف بازار/ با حذف چهار صفر، هر دلار چند ریال می‌شود؟  (۹۹ نظر)
حمله اسرائیل به ایران قطعی است؛ قرار بود 31 شهریور انجام شود، به آبان افتاد!  (۸۸ نظر)
آمریکا و اسرائیل معتقدند ضربه جدید به ایران هزینه سنگین ندارد/ مذاکره احتمالی میان ایران و آمریکا زود به بن بست می‌رسد  (۸۲ نظر)
بازتاب‌ اعتراض دانشجویان همدانی!/ مزاحمت‌های دانشجویان عراقی برای دختران واقعی است؟  (۸۱ نظر)
فرمول ترامپ برای غزه؛ صلح با تضمین تونی بلر  (۷۸ نظر)
ترامپ برای ایران اولتیماتوم جدید صادر کرد  (۶۷ نظر)
رفت و آمد تسلیحات در منطقه برای ایجاد ترس است/هیچ یک از اتباع افغانستانی نفوذی نبودند  (۶۷ نظر)
ظریف: موشک مهم است اما مردم مهم‌تر!  (۶۵ نظر)
تشریح دلایل حذف 4 صفر از پول ملی/ اسکناس های بدون صفر چه زمانی چاپ می شوند؟  (۶۳ نظر)
تماس عراقچی و ویتکاف و توافق درباره شروع مذاکرات؛ برگزاری نشست‌های محرمانه در عمان یا قطر  (۶۰ نظر)
مطالبه زنانه در ایستگاه استطاعت مردانه/ ریشه‌های اصلی طرح تغییر در مهریه کجاست؟  (۵۶ نظر)
تغییرات مهم در دهک‌بندی و یارانه در راه است/زمان ثبت نام جدید برای دریافت سهام عدالت مشخص شد؟  (۵۴ نظر)
tabnak.ir/005atP
tabnak.ir/005atP