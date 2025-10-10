کری سنگین هادی چوپان پیش از مسترالمپیا

به گزارش تابناک به نقل از ورزش سه، در آستانه آغاز معتبرترین رقابت بدنسازی جهان، مستر المپیا ۲۰۲۵، دو چهره مطرح ایرانی هادی چوپان و بهروز تابانی در لاس‌وگاس دیدار کردند؛ دیداری که با وجود فضای رقابتی سنگین، صمیمانه و پرانرژی برگزار شد و نشان داد ستاره‌های ایرانی در کنار رقابت در بالاترین سطح، روحیه رفاقت و همدلی را نیز حفظ کرده‌اند.

هادی چوپان که هواداران او را با لقب «گرگ ایرانی» می‌شناسند، یکی از چهره‌های شاخص مستر المپیا در سال‌های اخیر بوده و امسال نیز با چهره‌ای آرام اما مصمم وارد آمریکا شده است. او که در سال ۲۰۲۲ به‌عنوان نخستین قهرمان تاریخ ایران در مستر المپیا شناخته شد، حالا بعد از دو مدال نقره و تجربه فراز و نشیب‌های فراوان در دو سال اخیر، به‌دنبال بازپس‌گیری تاج قهرمانی از رقیب اصلی‌اش، درک لانسفورد است.

امشب از ساعت ۲۲:۳۰ به وقت ایران، کنفرانس مطبوعاتی رسمی شرکت‌کنندگان مستر المپیا برگزار می‌شود؛ رویدادی که همیشه با رجزخوانی‌ها و جملات کنایه‌آمیز همراه است و حالا بسیاری منتظرند ببینند چوپان این‌بار چه واکنشی نشان خواهد داد. او در سال‌های گذشته با سخنان تند و بی‌پرده‌اش علیه داوران و برخی رقبا، به یکی از چهره‌های جنجالی و در عین حال محبوب این رقابت‌ها تبدیل شده است.

در سوی دیگر، بهروز تابانی پس از سال‌ها انتظار و ناکامی برای دریافت ویزای آمریکا، بالاخره توانسته در سال ۲۰۲۵ پا به استیج لاس‌وگاس بگذارد. تابانی طی سال‌های اخیر چندین بار موفق به کسب سهمیه مستر المپیا شده بود اما هر بار مشکلات سفر، مانع حضورش شد. او حالا با آمادگی بدنی چشمگیر و اعتمادبه‌نفس بالا، یکی از چهره‌هایی است که نگاه‌ها را به خود جلب کرده و حضورش در کنار چوپان می‌تواند برای بدنسازی ایران تاریخی باشد.

تابانی در مسیر آماده‌سازی خود در ماه‌های اخیر با تمرینات فشرده و تغییرات قابل‌توجه در فرم بدنی‌اش، نشان داده که می‌خواهد تنها شرکت‌کننده نباشد؛ بلکه به‌عنوان یک مدعی جدی وارد صحنه شود. حالا حضور هم‌زمان او و چوپان در لاس‌وگاس، به نوعی نشانه آغاز فصل تازه‌ای از حضور قدرتمند ایرانی‌ها در بزرگ‌ترین رویداد بدنسازی جهان است. رقابت‌های مستر المپیا از ۱۷ تا ۲۰ مهر برگزار می‌شود و حالا از شرق تا غرب جهان، چشم‌ها را به خود خیره کرده‌اند.

طبق برنامه‌ریزی اعلام‌شده، مرحله مقدماتی رقابت چوپان ساعت ۴:۳۰ بامداد شنبه ۱۹ مهر و مرحله نهایی نیز ساعت ۵:۳۰ بامداد یکشنبه ۲۰ مهر برگزار خواهد شد. در این دوره، چهره‌هایی مانند سامسون داودا، کریس بامستد، درک لانسفورد و دیگر مدعیان سرشناس جهان، صف‌آرایی پرهیجانی را رقم خواهند زد.

چوپان پس از نقره سال گذشته و واکنش‌هایش به داوری‌ها، این‌بار با تیم فنی متفاوت و برنامه‌ریزی دقیق‌تری وارد رقابت شده است. او برخلاف گذشته، تمرکزش را روی اجرای بی‌نقص حرکات و فرم نهایی بدن گذاشته و به گفته نزدیکانش، هدفش تنها «بازپس‌گیری تاج» است، نه صرفاً حضور در میان برترین‌ها.

حضور هم‌زمان هادی چوپان و بهروز تابانی روی استیج مستر المپیا، برای هواداران ایرانی معنا و هیجان ویژه‌ای دارد. آن‌ها حالا دو نماینده قدرتمند در قلب بدنسازی جهان دارند؛ یکی که نامش در تاریخ ثبت شده و دیگری که آمده تا مسیر تازه‌ای را باز کند. شاید سال ۲۰۲۵، آغاز دورانی باشد که ایران نه‌فقط با یک قهرمان، بلکه با چند چهره تأثیرگذار، در رده حرفه‌ای بدنسازی جهان بدرخشد.