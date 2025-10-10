نامه سرگشاده فعالان حوزه مدیریت بحران به مسئولان کشور

جمعی از فعالان و پیشکسوتان حوزه امدادونجات و مدیریت بحران در نامهای سرگشاده خطاب به مسئولان جمهوری اسلامی ایران، نسبت به روند انتصابهای مدیریتی در جمعیت هلالاحمر ابراز نگرانی کردند.
به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، در این نامه، امضاکنندگان با اشاره به آنچه که حمایت رئیس دفتر ریاستجمهوری از بازگشت آقای کولیوند به ریاست جمعیت هلالاحمر عنوان شده، ، اینگونه انتصابها را مبتنی بر روابط سیاسی و شخصی دانسته و از نگاه خود آن را تهدیدی برای اعتماد عمومی و کارآمدی این نهاد حیاتی عنوان کردند.
نویسندگان نامه مبتنی بر مواضع خود با انتقاد از تداوم چرخه مدیران غیرپاسخگو و محروم شدن نیروهای متخصص و جوان از فرصتهای خدمت، خواستار بازنگری در فرآیند انتصابها و اولویت دادن به شایستهسالاری، شفافیت و پاسخگویی شدند. آنها تأکید کردند که نهادهای خدمترسان نباید قربانی بازیهای سیاسی و شخصی شوند.
این نامه با امضای جمعی از فعالان حوزه مدیریت بحران و پیشکسوتان جمعیت هلالاحمر به پایان رسیده است.
پیرحسین کولیوند رئیس جمعیت هلال احمر است، و سوابقی همچون ریاست مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی کشور، ریاست سازمان امداد و نجات و ریاست اورژانس نیز در کارنامه او به چشم میخورد. در سال گذشته یک بار نیز خبر استعفای وی مطرح و البته فوراً تکذیب شد.