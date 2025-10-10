عکس: مراسم هشتادمین سالگرد حزب کارگران کره شمالی

کیم جونگ اون، رهبر عالی کره شمالی، در جشن هشتادمین سالگرد تأسیس حزب کارگران کره شرکت کرد. این رویداد با حضور هیئت‌های عالی‌رتبه بین‌المللی همراه بود، از جمله حضور سران چین،روسیه و ویتنام، که نشان‌دهنده اهمیت دیپلماتیک این جشن ملی برای پیونگ یانگ است.