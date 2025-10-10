عکس: برداشت آلو در روستای حیدره قاضی خان همدان

روستای حیدره قاضی خان در دامنه کوه الوند و یکی از بزرگترین منطقه‌ها در برداشت آلو می‌باشد. در این روستا هرساله در اوایل مهر ماه به برداشت آلو و تولید مشتقات آن میپردازند. با آغاز فصل برداشت آلو در باغات روستای حیدره قاضی‌خان، همدان را به مقصدی پرطرفدار برای گردشگران پاییزی تبدیل کرده است. روستای پلکانی حیدره قاضی‌خانی در فاصله ۳۰ کیلومتری جاده اصلی همدان به کرمانشاه و در دامنه کوه «دائم برف» واقع شده است و از زیباترین روستا‌های غرب کشور محسوب می‌شود.