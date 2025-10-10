En
پلاک خودروها لاتین نمی‌شود

رئیس پلیس راهور فراجا گفت: به هیچ عنوان بنا نیست که پلاک خودروهای ایرانی لاتین شود.
 سردار تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا درباره حواشی ایجادشده پیرامون موضوع "لاتین شدن پلاک خودروها" اظهار کرد: متأسفانه برخی از رسانه‌ها این خبر را به گونه‌ای منتشر کردند که پیام اصلی کاملاً وارونه جلوه داده شد، در حالی‌که موضوع از اساس چیز دیگری بود!

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ وی افزود: من در صحبت‌هایی که پیش تر در رابطه با لاتین شدن پلاک خودروها داشتم، تنها یک اظهارنظر کارشناسی داشتم و تأکید کردم که یکی از دلایل خطا در جریمه‌های رانندگی این است که سامانه ها از اساس تولید و ساخته شدند برای خوانش ارقام لاتین؛ البته که برای خواندن اعداد فارسی هم مشکلی نیست اما برخی اوقات خطاها به این دلیل می‌تواند باشد.

رئیس پلیس راهور فراجا گفت: نکته بعدی که مطرح کردم این بود که ارقام فارسی به راحتی قابل دستکاری هستند به راحتی می‌شود عدد 3 را به 2 و عدد 2 را به 1 تبدیل کرد اما در اعداد انگلیسی چنین چیزی به راحتی شدنی نیست.

سردار حسینی بیان کرد: سخنان من صرفاً ناظر بر یک موضوع فنی بود و هیچ‌گونه طرحی از سوی پلیس برای لاتین شدن پلاک‌ها وجود ندارد.

وی تأکید کرد: پلیس در این زمینه هیچ برنامه‌ای ارائه نکرده و اصولاً هر طرحی اگر قرار باشد از سوی پلیس مطرح شود، باید مسیر کارشناسی مشخصی را طی کند؛ ابتدا در کمیسیون‌ها و کمیته‌های تخصصی بررسی می‌شود، نقاط قوت و ضعف آن مشخص می‌شود و پس از چکش‌کاری‌های لازم، در صورت تأیید، در هیئت‌رئیسه فراجا مطرح خواهد شد.

رئیس پلیس راهور فراجا خاطرنشان کرد: هدف از بیان آن نکته (طراحی دوربین ها و خوانش بهتر اعداد لاتین) تنها توضیح یک مسئله فنی بود، نه طرحی اجرایی برای تغییر زبان پلاک‌ها.

حسینی گفت: این خطای رسانه‌ای باعث شد افکار عمومی تصور کنند پلیس درصدد اجرای طرحی برای لاتین‌کردن پلاک‌هاست، در حالی‌که چنین چیزی اصلاً مطرح نبوده است.

وی در پایان تأکید کرد: این اظهار نظر صرفاً یک نگاه کارشناسی برای تبیین دلایل بروز خطا در سامانه‌ها بود و هیچ تصمیم یا طرحی برای تغییر ساختار پلاک‌ها در دستور کار پلیس قرار ندارد.
 

