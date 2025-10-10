ترامپ: یکشنبه در خاورمیانه خواهم بود

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه به وقت محلی در دیدار با رئیس جمهوری فنلاند در کاخ سفید تاریخ سفر خود به خاورمیانه را اعلام کرد و افزود که برای «امضای رسمی» بخشی از توافق آتشبس بین حماس و اسرائیل به مصر سفر خواهد کرد.
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، او همچنین گفت که از او دعوت شده است تا در کنست اسرائیل سخنرانی کند و این دعوت را خواهد پذیرفت.
رئیس کنست اسرائیل رسما از ترامپ دعوت کرده است تا به نشانه قدردانی از توافق آتشبس غزه، در پارلمان تل آویو سخنرانی کند.
امیر اوهانا گفت که این اولین سخنرانی یک رئیس جمهوری آمریکا از زمان سفر جورج دبلیو بوش، رئیس جمهور وقت، به اسرائیل در سال ۲۰۰۸ خواهد بود.
او در دعوتنامه خود خطاب به ترامپ نوشته است: «مردم اسرائیل شما را بزرگترین دوست و متحد ملت یهود در تاریخ مدرن میدانند.»
اوهانا همچنین به تصمیماتی که در دوره اول ریاست جمهوری ترامپ برای انتقال سفارت ایالات متحده به بیت المقدس، به رسمیت شناختن الحاق بلندیهای جولان به اسرائیل که در جنگ ۱۹۶۷ خاورمیانه از سوریه تصرف شد، و میانجیگری او در توافقنامه ابراهیم که در آن چهار کشور عربی با اسرائیل روابط برقرار کردند، اشاره کرد.
ادعای ترامپ: هیچکس مجبور به ترک غزه نخواهد شد
ترامپ پیش از این طرحهایی را برای آواره کردن اجباری ساکنان غزه مطرح کرده بود اما اکنون که تحت چارچوب فعلی، که مرحله اول توافق توسط اسرائیل و حماس مورد توافق قرار گرفته است، ادعا میکند که هیچ فلسطینی مجبور به ترک غزه نخواهد شد.
رئیس جمهوری آمریکا در دیدار با رئیسجمهور فنلاند همچنین مدعی شد: «هیچکس مجبور به ترک غزه نخواهد شد.»
خودداری ترامپ از بیان جزئیات درباره راه حل دو دولتی
از ترامپ در مورد عنصری از پیشنهاد صلحش که میگوید در صورت فراهم شدن «شرایط» ممکن است در نهایت مسیری برای تشکیل کشور فلسطین وجود داشته باشد، سوال شد که گفت: «خواهیم دید که اوضاع چگونه پیش میرود.»
رئیس جمهوری آمریکا گفت: «نقطهای وجود دارد که ممکن است کاری انجام دهیم که کمی متفاوت باشد و برای همه بسیار مثبت باشد. اما در آن زمان به آن خواهیم پرداخت.»
ترامپ افزود که امیدوار است اوضاع تا این حد پیشرفت کند و افزود: «فکر میکنم به آن دوره نیز خواهیم رسید.»
ترامپ به رئیسجمهوری فنلاند: آمریکا بزرگترین کشور جهان است
ترامپ در دیدار با رئیسجمهوری فنلاند مدعی شد که ایالات متحده «بزرگترین کشور جهان» از نظر وسعت سرزمینی است. او گفت: «ما قلمرو زیادی داریم، بیشتر از هر کشور دیگری.»
رئیس جمهوری آمریکا در ادامه به نیاز کشورش به تجهیزات یخشکن اشاره کرد و افزود: «ما بسیار به یخشکنهای فنلاند نیاز داریم.»
ترامپ همچنین گفت که قصد ندارد نیروهای آمریکا را از خاک اروپا خارج کند، اما ممکن است آنها را در نقاط مختلف جابجا کند
رئیسجمهوری فنلاند توافق میان اسرائیل و حماس را تاریخی خواند و به ترامپ تبریک گفت
الکساندر استوب رئیسجمهوری فنلاند، در دیدار با ترامپ که در حضور رسانهها برگزار شد، از نقش رئیس جمهوری آمریکا در دستیابی به توافق میان اسرائیل و حماس تمجید کرد و آن را «توافقی تاریخی» خواند.
استوب خطاب به ترامپ گفت: «فکر میکنم این توافقی تاریخی است. من ۲۰ بند آن را مرور کردم. تقریباً شبیه یک رکورد عالی است. تمام عناصر کلیدی در آن دیده میشود.»
او افزود: «اگر کسی چند هفته پیش میگفت که شما و تیمتان میتوانید ما را به نقطهای برسانید که آتشبس برقرار شود، تبادل اسرا و گروگانها انجام گیرد، و سپس عقبنشینی صورت گیرد، باور نمیکردم. اما این همان دیپلماسی در بهترین شکل آن است، و من فکر میکنم این توافق، پتانسیل بسیار بزرگی دارد. بنابراین، تبریک میگویم.»
رئیس جمهوری آمریکا در پی مذاکرات میان حماس و اسرائیل در شرم الشیخ مصر شامگاه چهارشنبه به وقت محلی ۸ اکتبر ۲۰۲۵ برابر با ۱۶ مهر ماه ۱۴۰۴ اعلام کرد: «با افتخار اعلام میکنم که اسرائیل و حماس هر دو مرحله اول طرح صلح ما را امضا کردهاند. این به آن معناست که همه گروگانها (اسرا) بهزودی آزاد خواهند شد و اسرائیل بهعنوان اولین گامها بهسوی صلحی قدرتمند، پایدار و همیشگی، نیروهای خود را تا خطی توافقشده عقب خواهد کشید. همه طرفها بهطور عادلانه مورد رفتار قرار خواهند گرفت.»
ترامپ ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۵ برابر با ۷ مهر ۱۴۰۴ در نشست خبری مشترکی با نتانیاهو از طرح ۲۰بندی خود برای آتشبس در غزه رونمایی کرد. با آنکه طرح ۲۰بندی ترامپ هدف خود را پایان جنگ غزه و بازسازی این منطقه معرفی میکند اما مخالفان در سطوح مختلف، از گروههای فلسطینی گرفته تا نهادهای حقوق بشری و حتی تحلیلگران غربی، انتقادهای جدی نسبت به این طرح دارند.
جنبش فلسطینی مقاومت اسلامی (حماس) سوم اکتبر ۲۰۲۵ برابر با ۱۱ مهر ۱۴۰۴ در پاسخ به طرح آتشبس ترامپ، با توقف کامل جنگ، تبادل اسرا و اداره مستقل غزه موافقت کرد و خواستار بررسی مسائل آینده غزه در چارچوب منافع ملی فلسطینی شد و گفت که این پاسخ پس از مشورتهای گسترده داخلی و با گروههای فلسطینی و واسطههای منطقهای تنظیم شده و شامل موافقت مشروط با برخی بندهای طرح و درخواست برای بررسی جمعی مسائل مربوط به آینده غزه و حقوق ملت فلسطین است.