پزشک با درآمد بالا هم حق دارد سهم نفت را بگیرد

به نظرم ای‌کاش وزارت تعاون این مسئله را یک سال به تعویق می‌انداخت، ابتدا یک سامانه برای تعیین اموال، املاک و درآمد افراد حقیقی و حقوقی و کل مجموعه جمهوری اسلامی ایران شکل می‌داد تا مشخص شود من چه چیزهایی را دارم و چه چیزهایی ندارم.
پزشک با درآمد بالا هم حق دارد سهم نفت را بگیرد

 یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از ضعف شفافیت در نظام اطلاعاتی کشور گفت: به دلیل نبود سامانه جامع برای ثبت درآمد، اموال و املاک افراد، اجرای دقیق قانون دهک‌بندی یارانه‌ها امکان‌پذیر نیست و همین موضوع به تنش و چالش‌های اجتماعی منجر می‌شود.

به گزارش تابناک به نقل از ایلنا؛ وی افزود: به نظرم ای‌کاش وزارت تعاون این مسئله را یک سال به تعویق می‌انداخت، ابتدا یک سامانه برای تعیین اموال، املاک و درآمد افراد حقیقی و حقوقی و کل مجموعه جمهوری اسلامی ایران  شکل می‌داد تا مشخص شود من چه چیزهایی را دارم و چه چیزهایی ندارم.

احمد بیگدلی درباره تعیین دهک‌بندی افراد جهت دریافت یارانه گفت: تا آنجا که من اطلاع دارم گفته‌اند هزینه مسکن افراد کنار گذاشته شود؛ سرانه ۱۰ میلیون تومان درآمد افراد مدنظر قرار گیرد. مثلا یک خانواده ۵ نفره باید ۵۰ میلیون درآمد داشته باشند.

این عضو کمیسیون اجتماعی در پاسخ به این‌که شاید همه افراد یک خانواده دارای شغل نباشند و درآمد نداشته باشند، بیان کرد: طبیعی است سرانه درآمدی‌شان به دهک‌های ۸، ۹ و ۱۰ نمی‌رسد و دهک بالایی محسوب نمی‌شوند. اما مثلا اگر یک خانواده ۴ نفره درآمد ۴۰ میلیونی در ماه به جز هزینه مسکن داشته باشند، جزء دهک‌های بالا  محسوب می‌شوند.

وی ادامه داد: به طور مثال میانگین هزینه مسکن در تهران ماهانه ۱۵ میلیون حساب می‌شود، حال می‌آیند محاسبه می‌کنند؛ یعنی این ۱۵ میلیون را به اضافه آن ۱۰ میلیون سرانه درآمدی می‌کنند و یک خانواده ۴ نفری با این فرمول باید ۵۵ میلیون درآمد داشته باشد. اگر بالاتر از ۵۵ میلیون باشد به دهک‌های ۸، ۹ و ۱۰ می‌رود و پایین‌تر باشد جزء دهک‌های پایین‌تر می‌شود.

بیگدلی ادامه داد: تعیین سازو کار از دهک ۱ تا ۷ هم باید محاسبات و شاخص‌های خودش را داشته باشد، مانند این‌که فرد خودرو و خانه داشته باشد، میزان درآمدش چقدر است، از طریق نهادهای حمایتی، حمایت می‌شود یا خیر. همه این‌ها باید بررسی شود.

وی درباره این‌که برخی از خانواده‌ها بیماران خاص و یا معلول دارند و عنوان می‌کنند هزینه این بیماران بالاتر از آن چیزی است که برای تعیین دهک‌ها انجام می‌شود، این مسئله را چگونه باید برطرف کرد، گفت: شاید این مسئله جزء نقص‌های این موضوع باشد.

این عضو کمیسیون اجتماعی تاکید کرد: متاسفانه ما چون هنوز یک شفافیتی در املاک، اموال و درآمدها هنوز نداریم، نمی‌توانیم آنطور که باید و شاید قانون را اجرایی کنیم. نمی‌توانیم آن طور که در قانون آمده است ۸ دهک را بالا حذف کنیم  و از محل حذف یارانه این دهک‌ها به ۷ دهک پایینی داده شود؛ چرا؟ چون هنوز یک سامانه شفافی نداریم که ببینیم افراد چقدر درآمد، اموال و ملک دارند.

وی خاطرنشان کرد: چون شفافیت‌ها وجود ندارد، همین امر باعث تنش و چالش‌ها می‌شود. به نظرم ای‌کاش وزارت تعاون این مسئله را یک سال به تعویق می‌انداخت، ابتدا یک سامانه برای تعیین اموال، املاک و درآمد افراد حقیقی و حقوقی و کل مجموعه جمهوری اسلامی ایران  شکل می‌داد تا مشخص شود من چه چیزهایی را دارم و چه چیزهایی ندارم؛ بعد وقتی یارانه‌ام قطع شد، رفتم و اعتراض کردم به من نگویند مثلا فلان خانه و ماشین و درآمد را دارید.

این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: چون ما بلد نیستیم درآمد و منابع ایجاد کنیم و مصارف‌مان بر منابع‌مان می‌چربد، مدیریت ضعیف داریم و این گونه عمل می‌کنیم. و الا هیچ فرقی ندارد، به طور مثال منِ پزشک با درآمد بالا هم در درآمد نفتی حق دارم، من هم باید حقم را از آن نفت بگیرم اما چون بلد نیستیم منابع زیاد ایجاد کنیم یا نمی‌توانیم منابع درست کنیم و از طرفی هم مدیریت مصارف نداریم، می‌گوییم چه کار کنیم؟ یک مسکن موقتی تجویز کنیم که آن هم حذف سه دهک بالا است.

وی تاکید کرد: اما اگر بخواهیم عدالت‌محورانه به موضوع نگاه کنیم، نباید سه دهک بالا هم حذف شوند، چرا که حق دارند سهمی از درآمد نفتی داشته باشند. ما نه قانون مالیات شفافی داریم، نه بحث درآمد و اموال و املاک را می‌دانیم چیست، می‌آییم فقط مسکن موقت تجویز می‌کنیم.
 

احمد بیگدلی دهک بالا سهم نفت یارانه واریز یارانه ها دهک بندی عدالت درآمد نفتی حذف یارانه
