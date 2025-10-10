اعلام تاریخ پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان

روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی در رابطه با وصول مطالبات سازمان از دولت بر اساس مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، پرداخت مطالبات مراکز درمانی طرف قرارداد و زمان پرداخت معوقات متناسب‌سازی و افزایش حقوق سالیانه مربوط به فروردین ماه 1404، برای آخرین مرحله باقی‌مانده بازنشستگان و مستمری‌بگیران توضیح داد.



به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی؛ در جلسه اخیر شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، به منظور پرداخت مطالبات سازمان تامین اجتماعی توسط دولت به میزان 185 هزار میلیارد تومان، در قالب 70 هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی و 115 هزار میلیارد تومان سهام و اموال، به تصویب سران محترم قوا رسید.



با ابلاغ این مصوبه و پس از ابلاغ اعتبار، تخصیص و انتشار 70 هزار میلیارد تومان اوراق مالی مصوب و تبدیل آن به نقدینگی که مستلزم طی فرآیند چندمرحله‌ای است؛ پرداخت مطالبات مراکز درمانی طرف قرارداد دانشگاهی و غیردانشگاهی و بیمه تکمیلی درمان، از محل نقدینگی مذکور پرداخت خواهد شد.



همچنین پیرو اطلاعیه مورخ 12 شهریور این سازمان؛ فرآیند پرداخت معوقات متناسب‌سازی و افزایش حقوق سالیانه مربوط به فروردین، برای تعداد باقی‌مانده بازنشستگان و مستمری‌بگیران مشمول، از طریق بانک‌های عامل به تدریج و مستمر از روز دوشنبه ۲۱ مهرماه آغاز می‌گردد.



گقتنی است مرحله اول پرداخت‌ها در روز دوازدهم شهریور و برای کلیه بازنشستگان با مجموع دریافتی حقوق و مزایای تا بیست میلیون تومان و همچنین کلیه از کارافتادگان انجام شد و در مرحله دوم برای کلیه بازماندگان، همزمان با پرداخت حقوق شهریور ماه پرداخت صورت گرفت.



