فال حافظ برای امروز ۱۸ مهر ۱۴۰۴

شاد باش و راحت زندگی کن.
فال حافظ برای امروز ۱۸ مهر ۱۴۰۴

چو سرو اگر بخرامی دمی به گلزاری
خورد ز غیرت روی تو هر گلی خاری
ز کفر زلف تو هر حلقه‌ای و آشوبی
ز سحر چشم تو هر گوشه‌ای و بیماری
مرو چو بخت من ای چشم مست یار به خواب
که در پی است ز هر سویت آه بیداری
نثار خاک رهت نقد جان من هر چند
که نیست نقد روان را بر تو مقداری
دلا همیشه مزن لاف زلف دلبندان
چو تیره رای شوی کی گشایدت کاری
سرم برفت و زمانی به سر نرفت این کار
دلم گرفت و نبودت غم گرفتاری
چو نقطه گفتمش اندر میان دایره آی
به خنده گفت که ای حافظ این چه پرگاری

تعبیر فال حافظ ۱۸ مهر ۱۴۰۴:

از روزگاری که او پا در زندگی تو نهاده است، همه چیز دچار تغییرات مثبت شده است. او به تو آرامش و امنیت بخشیده است و تو با او معنای واقعی کامیابی را تجربه کرده ای. اکنون شاد باش و راحت زندگی کن. قدر او را بدان و شاکر خدای بزرگی باش که این نعمت گران بها را در اختیار تو قرار داده است و از این گنج با ارزش با جان و دل محافظت نما.

نتیجه تفال به دیوان حافظ

۱- درباره اجرای این نیت بسیار فکر می کنید اما کمتر اقدام می کنید. در حالی که باید دست به کار شوید. دقت، سرعت عمل و فرصت را از دست ندهید تا شاهد مقصود را در آغوش گیرید. زیرا رقیبان در راه و حسودان در کمین هستند.

۲- مسافرت را توصیه نمی کنم. به زودی به مسافرتی مذهبی و تجاری خواهید رفت و در این مسافرت ضمن تجربیات زیاد، عواملی موجب شادی شما می شود که در زندگی شما موثر خواهد بود و موجب تحول کلی در نگرش خانوادگیتان خواهد شد.

۳- درباره مسافر خود خیلی نگران نباشید. او حالش خوبست و روزگار بر وفق مرادش می باشد. بلکه بیشتر به بیمار خود توجه داشته باشید که او نیاز به کمک دارد.

۴- این نیت با توکل بر خداوند و صبر و شکیبایی حتما عملی می گردد و جای نگرانی نمی باشد. از او مژده ای دریافت می کنید زیرا او راه و رسم کار را نمی داند اگر چه تظاهر به دانایی می کند.

۵- یکی از اقوام سخت به شما نیازمند است. به کمک او بشتابید تا خداوند نیز به شما کمک کند. پس بر خدا توکل کنید.

۶- با توجه به روحیه شما، رنگ مناسب برای شما، آبی، بنفش، زرشکی و ارغوانی است. زیرا دارای قلبی پاک هستید و وجودتان مملو از احساس و تعادل می باشد. این رنگ ها با برازندگی و شخصیت شما مطابقت دارد. سعی کنید از رنگ های مشکی و زرد مطلقاً استفاده نکنید که حالت عصبانیت و افسردگی برایتان ایجاد می کند.

فال حافظ برای امروز ۱۸ مهر ۱۴۰۴

نوشتن برای خارجی‌ها ممکن نیست/برای مردم چک می‌نویسم چون دیگران را نمی‌شناسم

نوشتن برای خارجی‌ها ممکن نیست/برای مردم چک می‌نویسم چون دیگران را نمی‌شناسم

چرایی مهم بودن ادبیات از دید نویسنده کُره‌ای برنده نوبل

چرایی مهم بودن ادبیات از دید نویسنده کُره‌ای برنده نوبل

فال حافظ برای امروز ۱۳ مهرماه

آخرین خبر از وضعیت کامران فانی

برگزاری نشست‌های ادبی منظومه در باغ کتاب تهران

فال حافظ امروز شما 8 مهر ماه

فال حافظ 6 مهر 1404

غزل زندگی شما برای امروز چیست؟

دیوان حافظ امروز برای شما چه پیامی دارد؟

