En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

متن توافق حماس و اسرائیل منتشر شد

بامداد پنجشنبه ۹ اکتبر ۲۰۲۵(۱۷ مهرماه ۱۴۰۴) جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) با صدور بیانیه‌ای به طور رسمی دستیابی به توافق پایان جنگ در غزه و تبادل اسرا را اعلام کرد. این توافق ساعتی قبل اجرایی شد.
کد خبر: ۱۳۳۳۴۱۲
| |
1118 بازدید

متن توافق حماس و اسرائیل منتشر شد

شبکه روسیه الیوم به نقل از رسانه‌های اسرائیل، متن کامل توافق مکتوب میان حماس و این رژیم که با عنوان «پایان کامل جنگ غزه» شناخته می‌شود و شامل آزادی همه اسرا، توقف درگیری‌ها و آغاز مرحله‌ای جدید در نوار غزه است را منتشر کرد.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، شبکه روسیه الیوم به نقل از شبکه ۱۱ رژیم صهیونیستی تصریح کرد بر اساس این توافق، طرفین متعهد شده‌اند که با آزاد کردن همه اسرا، عملیات نظامی را متوقف و مرحله‌ای انتقالی را در نوار غزه آغاز کنند.

بر اساس مفاد این توافق، حماس موظف است در ۷۲ ساعت پس از اجرایی شدن توافق، همه اطلاعات موجود درباره کشته‌ شدگان را به سازوکار بین‌المللی ویژه‌ای که با مشارکت قطر، مصر، ترکیه و احتمالاً صلیب سرخ جهانی تشکیل می‌شود، ارائه دهد.

همچنین مقرر شده است که روند آزادی اسرای صهیونیست بدون مراسم رسمی یا پوشش رسانه‌ای انجام شود تا از هرگونه بهره‌برداری سیاسی یا تبلیغاتی جلوگیری شود.

همچنین نظارت بر این توافق به تیمی بین‌المللی متشکل از نمایندگان آمریکا، قطر، مصر، ترکیه و سایر کشورهایی که طرفین بر آن توافق کنند، واگذار شده است.

متن توافق آتش بس بین حماس و اسرائیل

متن توافق حماس و اسرائیل منتشر شد

منابع آگاه از مذاکرات اعلام کرده‌اند که این توافق، مهم‌ترین بخش از مرحله نخست طرح ترامپ محسوب می‌شود و ضمائم تکمیلی برای تضمین اجرای کامل آن نیز در نظر گرفته شده است.

در همین راستا، مقامات کاخ سفید اعلام کرده‌اند که واشنگتن امیدوار است ارتش اسرائیل در مراحل بعدی به‌طور کامل از غزه خارج شود. آن‌ها تاکید کرده‌اند که نظارت بر اجرای توافق بر اساس اصل «اعتماد و راستی‌آزمایی» انجام خواهد شد.

در نشست اضطراری کابینه رژیم اسرائیل که بامداد جمعه به پایان رسید، «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی با طرح آزادی اسرای فلسطینی موافقت کرد و گفت: «بدون کمک ویژه رئیس‌جمهور آمریکا و تیم او، به این نقطه نمی‌رسیدیم.»

نخست وزیر رژیم اسرائیل از «استیو ویتکاف» فرستاده ویژه آمریکا در خاورمیانه و «جارد کوشنر» داماد ترامپ، به‌طور خاص قدردانی کرد.

نتانیاهو که با راه اندازی جنگی ویرانگر علیه ساکنان غزه و ارتکاب جنایت جنگی در این منطقه، پس از گذشت ۲ سال از جنگ نتوانست به اهداف اعلام شده این جنگ یعنی از بین بردن حماس و آزادی اسیران صهیونیست در غزه دست یابد، در سخنانی خلاف واقع گفت: «در میانه یک تحول سرنوشت‌ساز هستیم. یکی از اهداف اصلی جنگ، بازگرداندن همه گروگان‌ها (اسیران صهیونیست در غزه)، چه زنده و چه مرده، بود و این هدف محقق خواهد شد.

وی که پس از ۲ سال حملات وحشیانه و نسل کشی در غزه خشم جهانیان را نسبت به صهیونیست‌ها برانگیخت و رژیم اسرائیل را در سطح جهان بیش از پیش منزوی کرد، در ادامه گرافه گویی‌های خود، ادعا کرد که فشار نظامی گسترده و تلاش‌های دیپلماتیک، جنبش حماس را منزوی و به پای میز توافق کشاند.

استیو ویتکاف، فرستاده ویژه آمریکا به خاورمیانه نیز در سخنانی که نشاندهنده شکست رژیم صهیونیستی است، گفت که «شجاعت نتانیاهو در اتخاذ تصمیمات دشوار، عامل اصلی رسیدن به این توافق بود.»

بر اساس اعلام شبکه روسیه الیوم، انتظار می‌رود که جزئیات بیشتر درباره جدول زمانی اجرای توافق آتش بس در غزه و سازوکارهای نظارت بین‌المللی بر این توافق، در ساعات آینده منتشر شود.

به گزارش ایرنا، بامداد پنجشنبه ۹ اکتبر ۲۰۲۵(۱۷ مهرماه ۱۴۰۴) جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) با صدور بیانیه‌ای به طور رسمی دستیابی به توافق پایان جنگ در غزه و تبادل اسرا را اعلام کرد. این توافق ساعتی قبل اجرایی شد.

مذاکرات غیر مستقیم هیات‌های فلسطینی و اسرائیلی برای بررسی آتش‌بس در غزه و مهیا کردن شرایط میدانی برای تبادل اسرا در شرم الشیخ مصر از روز دوشنبه ۶ اکتبر ۲۰۲۵ برابر با ۱۴ مهر ۱۴۰۴ آغاز شد و نمایندگانی از آمریکا از جمله استیو ویتکاف فرستاده ویژه آمریکا در خاورمیانه و جرد کوشنر داماد دونالد ترامپ به این مذاکرات پیوستند.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
آتش بس تبادل اسرا حماس توافق غزه اسرائیل گروگان های اسرائیلی اسرای فلسطین خبر فوری
جانبداری معنی دار وزارت راه و شهرسازی از «شرکت عمران پردیس» / تحویل واحد‌ها بدون آب، برق و گاز
تهدید تازه اتحادیه اروپا علیه صادرات فولاد/ چه بر سر صنایع فولادی می‌آید؟
بانک مرکزی علیه کسب‌وکارهای دیجیتال/ پشت پرده بسته‌شدن درگاه‌های پرداخت؛ ناکامی یا خیانت؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
واکنش رسمی ایران به طرح آتش‌بس در غزه 
جزئیات دور اول تبادل اسرا بین حماس و رژیم صهیونیستی
اسرائیل برای تمدید آتش‌بس در غزه شرط گذاشت
شروط حماس برای آزادسازی همه اسرای صهیونیست
وعده جدید حماس برای آزادی اسرای فلسطینی
آغاز گفتگوهای غیرمستقیم حماس و رژیم اسرائیل در مصر
موافقت حماس با آزادی ۱۰ اسیر صهیونیست
حماس: توافق آتش‌بس دائم در غزه حاصل شد
پیکر یحیی السنوار و برادرش تحویل داده نمی‌شود
حماس: به اجرای آتش‌بس متعهدیم
حماس: به اجرای توافق آتش بس پایبند هستیم
هشدار کوبنده ترامپ درباره آزادی گروگان‌های اسرائیلی
ادعای برخی رسانه‌ها از توافق آتش‌بس در غزه
حماس: بیش از هر زمان دیگری به آتش‌بس نزدیک هستیم
درخواست آمریکا، مصر و قطر از اسرائیل و حماس
چگونگی عقب‌نشینی ارتش اسرائیل از غزه+جزییات
مذاکرات در غزه به مرحله تبادل اسامی اسرا رسید
واکنش‌های جهانی به توافق آتش‌بس / قدردانی حماس از ایران
سخنگوی ارتش اسرائیل: زمان اجرای آتش‌بس‌ را نمی‌دانیم
تعلل رژیم صهیونیستی در اجرای مفاد توافق آتش‌بس
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
ادعای نتانیاهو برای توجیه دور تازه حمله به ایران
حمله اسرائیل به ایران قطعی است؛ قرار بود 31 شهریور انجام شود، به آبان افتاد!
آمریکا و اسرائیل معتقدند ضربه جدید به ایران هزینه سنگین ندارد/ مذاکره احتمالی میان ایران و آمریکا زود به بن بست می‌رسد
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»
آوازخوانی احساسی مادربزرگ 116 ساله ایرانی
تلویزیون ترکیه: اردوغان به خاطر اف 35 ایران را تحریم کرد، ایران هم گاز را می‌بندد + زیرنویس
فوری/ترامپ: ایران سیگنال بسیار قوی فرستاد
تماس عراقچی و ویتکاف و توافق درباره شروع مذاکرات؛ برگزاری نشست‌های محرمانه در عمان یا قطر
ادعای رئیس عملیات ارتش اسرائیل درباره حمله تازه به ایران + زیرنویس
نیروی نیابتی جدید ایران در سوریه؛ تهران خلأ حزب الله لبنان در سوریه را پر می‌کند
ادعای اسرائیل درباره توقیف محموله تسلیحات ایرانی
واکنش عراقچی به اظهارات اخیر ترامپ
رسانه عربی: احتمال جنگ ایران و اسرائیل در هر لحظه وجود دارد / ایران این سه تاکتیک را اجرا کرده
لحظه به لحظه با توافق آتش بس غزه/پیکر یحیی السنوار و برادرش تحویل داده نمی‌شود/ ترامپ: حمله به ایران توافق را نزدیک کرد!
کوییک موتور جدید، تلاش مثبتی است در مسیری اشتباه
اعلام آمادگی مجدد زنگنه برای مناظره با جلیلی  (۱۲۵ نظر)
اعلام آمادگی پاکستان برای جنگ کنار ایران با اسرائیل!  (۱۰۹ نظر)
ادعای نتانیاهو برای توجیه دور تازه حمله به ایران  (۱۰۳ نظر)
خداحافظی تومان از کف بازار/ با حذف چهار صفر، هر دلار چند ریال می‌شود؟  (۹۹ نظر)
حمله اسرائیل به ایران قطعی است؛ قرار بود 31 شهریور انجام شود، به آبان افتاد!  (۸۸ نظر)
آمریکا و اسرائیل معتقدند ضربه جدید به ایران هزینه سنگین ندارد/ مذاکره احتمالی میان ایران و آمریکا زود به بن بست می‌رسد  (۸۲ نظر)
بازتاب‌ اعتراض دانشجویان همدانی!/ مزاحمت‌های دانشجویان عراقی برای دختران واقعی است؟  (۸۱ نظر)
فرمول ترامپ برای غزه؛ صلح با تضمین تونی بلر  (۷۸ نظر)
ترامپ برای ایران اولتیماتوم جدید صادر کرد  (۶۷ نظر)
رفت و آمد تسلیحات در منطقه برای ایجاد ترس است/هیچ یک از اتباع افغانستانی نفوذی نبودند  (۶۷ نظر)
ظریف: موشک مهم است اما مردم مهم‌تر!  (۶۵ نظر)
تشریح دلایل حذف 4 صفر از پول ملی/ اسکناس های بدون صفر چه زمانی چاپ می شوند؟  (۶۳ نظر)
تماس عراقچی و ویتکاف و توافق درباره شروع مذاکرات؛ برگزاری نشست‌های محرمانه در عمان یا قطر  (۶۰ نظر)
مطالبه زنانه در ایستگاه استطاعت مردانه/ ریشه‌های اصلی طرح تغییر در مهریه کجاست؟  (۵۶ نظر)
تغییرات مهم در دهک‌بندی و یارانه در راه است/زمان ثبت نام جدید برای دریافت سهام عدالت مشخص شد؟  (۵۴ نظر)
tabnak.ir/005ase
tabnak.ir/005ase