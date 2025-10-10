متن توافق حماس و اسرائیل منتشر شد

بامداد پنجشنبه ۹ اکتبر ۲۰۲۵(۱۷ مهرماه ۱۴۰۴) جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) با صدور بیانیه‌ای به طور رسمی دستیابی به توافق پایان جنگ در غزه و تبادل اسرا را اعلام کرد. این توافق ساعتی قبل اجرایی شد.

شبکه روسیه الیوم به نقل از رسانه‌های اسرائیل، متن کامل توافق مکتوب میان حماس و این رژیم که با عنوان «پایان کامل جنگ غزه» شناخته می‌شود و شامل آزادی همه اسرا، توقف درگیری‌ها و آغاز مرحله‌ای جدید در نوار غزه است را منتشر کرد.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، شبکه روسیه الیوم به نقل از شبکه ۱۱ رژیم صهیونیستی تصریح کرد بر اساس این توافق، طرفین متعهد شده‌اند که با آزاد کردن همه اسرا، عملیات نظامی را متوقف و مرحله‌ای انتقالی را در نوار غزه آغاز کنند.

بر اساس مفاد این توافق، حماس موظف است در ۷۲ ساعت پس از اجرایی شدن توافق، همه اطلاعات موجود درباره کشته‌ شدگان را به سازوکار بین‌المللی ویژه‌ای که با مشارکت قطر، مصر، ترکیه و احتمالاً صلیب سرخ جهانی تشکیل می‌شود، ارائه دهد.

همچنین مقرر شده است که روند آزادی اسرای صهیونیست بدون مراسم رسمی یا پوشش رسانه‌ای انجام شود تا از هرگونه بهره‌برداری سیاسی یا تبلیغاتی جلوگیری شود.

همچنین نظارت بر این توافق به تیمی بین‌المللی متشکل از نمایندگان آمریکا، قطر، مصر، ترکیه و سایر کشورهایی که طرفین بر آن توافق کنند، واگذار شده است.

متن توافق آتش بس بین حماس و اسرائیل

منابع آگاه از مذاکرات اعلام کرده‌اند که این توافق، مهم‌ترین بخش از مرحله نخست طرح ترامپ محسوب می‌شود و ضمائم تکمیلی برای تضمین اجرای کامل آن نیز در نظر گرفته شده است.

در همین راستا، مقامات کاخ سفید اعلام کرده‌اند که واشنگتن امیدوار است ارتش اسرائیل در مراحل بعدی به‌طور کامل از غزه خارج شود. آن‌ها تاکید کرده‌اند که نظارت بر اجرای توافق بر اساس اصل «اعتماد و راستی‌آزمایی» انجام خواهد شد.

در نشست اضطراری کابینه رژیم اسرائیل که بامداد جمعه به پایان رسید، «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی با طرح آزادی اسرای فلسطینی موافقت کرد و گفت: «بدون کمک ویژه رئیس‌جمهور آمریکا و تیم او، به این نقطه نمی‌رسیدیم.»

نخست وزیر رژیم اسرائیل از «استیو ویتکاف» فرستاده ویژه آمریکا در خاورمیانه و «جارد کوشنر» داماد ترامپ، به‌طور خاص قدردانی کرد.

نتانیاهو که با راه اندازی جنگی ویرانگر علیه ساکنان غزه و ارتکاب جنایت جنگی در این منطقه، پس از گذشت ۲ سال از جنگ نتوانست به اهداف اعلام شده این جنگ یعنی از بین بردن حماس و آزادی اسیران صهیونیست در غزه دست یابد، در سخنانی خلاف واقع گفت: «در میانه یک تحول سرنوشت‌ساز هستیم. یکی از اهداف اصلی جنگ، بازگرداندن همه گروگان‌ها (اسیران صهیونیست در غزه)، چه زنده و چه مرده، بود و این هدف محقق خواهد شد.

وی که پس از ۲ سال حملات وحشیانه و نسل کشی در غزه خشم جهانیان را نسبت به صهیونیست‌ها برانگیخت و رژیم اسرائیل را در سطح جهان بیش از پیش منزوی کرد، در ادامه گرافه گویی‌های خود، ادعا کرد که فشار نظامی گسترده و تلاش‌های دیپلماتیک، جنبش حماس را منزوی و به پای میز توافق کشاند.

استیو ویتکاف، فرستاده ویژه آمریکا به خاورمیانه نیز در سخنانی که نشاندهنده شکست رژیم صهیونیستی است، گفت که «شجاعت نتانیاهو در اتخاذ تصمیمات دشوار، عامل اصلی رسیدن به این توافق بود.»

بر اساس اعلام شبکه روسیه الیوم، انتظار می‌رود که جزئیات بیشتر درباره جدول زمانی اجرای توافق آتش بس در غزه و سازوکارهای نظارت بین‌المللی بر این توافق، در ساعات آینده منتشر شود.

مذاکرات غیر مستقیم هیات‌های فلسطینی و اسرائیلی برای بررسی آتش‌بس در غزه و مهیا کردن شرایط میدانی برای تبادل اسرا در شرم الشیخ مصر از روز دوشنبه ۶ اکتبر ۲۰۲۵ برابر با ۱۴ مهر ۱۴۰۴ آغاز شد و نمایندگانی از آمریکا از جمله استیو ویتکاف فرستاده ویژه آمریکا در خاورمیانه و جرد کوشنر داماد دونالد ترامپ به این مذاکرات پیوستند.