En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

جنجال نوبل: آیا ترامپ نادیده گرفته شد؟!

موسسه نوبل اعلام کرد کمیته نوبل نروژ که جایزه معتبر صلح را اعطا می‌کند، روز دوشنبه آخرین جلسه را برگزار و نامزد خود را انتخاب کرده است.
کد خبر: ۱۳۳۳۴۰۸
| |
850 بازدید
جنجال نوبل: آیا ترامپ نادیده گرفته شد؟!

این بدان معناست که تصمیم در مورد برنده یا برندگان این جایزه، پیش از انعقاد توافق بین اسرائیل و حماس گرفته شده است.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ این توافق که گامی بزرگ در جهت پایان دادن به دو سال جنگ در غزه تلقی می‌شود، تحت فشار دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا منعقد شد. ترامپ همیشه اعلام کرده که وی شایسته جایزه صلح نوبل است.

اریک آشیم سخنگوی موسسه نوبل نروژ روز پنجشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت: آخرین جلسه کمیته نوبل روز دوشنبه برگزار شد.

کمیته نوبل که متشکل از پنج عضو است، معمولاً تصمیم خود را چند روز یا حتی چند هفته قبل از اعلام رسمی می‌گیرد و آخرین جلسه خود را قبل از اعلام نهایی برگزار می‌کند.

اریک آشیم افزود: آخرین جزئیات روز دوشنبه انجام شد، اما هرگز زمان تصمیم‌گیری کمیته نوبل را فاش نمی‌کنیم.

وی گفت، پیش از اعلام نام برنده جایزه در روز جمعه، هیچ جلسه دیگری برای کمیته برنامه‌ریزی نشده است.

اریک آشیم تاکید کرد: امسال یک برنده جایزه وجود خواهد داشت حتی با وجود اینکه برخی کارشناسان گمانه‌زنی کرده‌اند که کمیته نوبل به دلیل وخامت اوضاع ژئوپلیتیکی ممکن است از اعطای جایزه خودداری کند.

ترامپ با ادعای نقش داشتن در حل و فصل چندین جنگ، از زمان بازگشتش به کاخ سفید در ژانویه بارها ادعا کرده که شایسته دریافت این جایزه است.

وی اخیراً گفته است که اگر این جایزه به او داده نشود، «توهین بزرگی» به آمریکا خواهد بود.

ناظران نوبل استدلال کرده‌اند که دستیابی ترامپ به این جایزه بسیار بعید است زیرا وی تلاش‌های زیادی برای از بین بردن نظم جهانی بین‌المللی پس از جنگ جهانی دوم که کمیته نوبل از آن استقبال می‌کند، انجام داده است.

کارشناسان معتقدند که کمیته ممکن است بخواهد شبکه داوطلبان سودانی، اتاق‌های واکنش اضطراری، یک نهاد سازمان ملل مانند کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل، یونیسف یا دیوان بین‌المللی دادگستری یا یک سازمان امدادی مانند صلیب سرخ یا پزشکان بدون مرز را به عنوان پیروز معرفی کند.

این کمیته همچنین می‌تواند در سالی که بیش از هر زمان دیگری در آن خبرنگاران در حین گزارش اخبار کشته شدند که بیشتر آنها در غزه بودند، توجه را به روزنامه‌نگاران جلب کند. در این صورت، کمیته می‌تواند کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران یا خبرنگاران بدون مرز را برای دریافت جایزه معرفی کند.

ترامپ آمریکا را از سازمان‌ها و پیمان‌های چندجانبه بین‌المللی خارج کرده، جنگ‌های تجاری علیه متحدان و دشمنان خود آغاز و تهدید کرده که گرینلند را با زور از دانمارک می‌گیرد، گارد ملی را به شهرهای آمریکا فرستاده و آزادی دانشگاه‌ها و آزادی بیان را مورد حمله قرار داده است.

امسال ۳۳۸ فرد و نهاد برای دریافت جایزه صلح نوبل نامزد شده‌اند، اما فهرست نامزدها به مدت ۵۰ سال محرمانه باقی می‌ماند.

دهها هزار نفر در سراسر جهان، از جمله قانون‌گذاران و اعضای کابینه کشورها، برندگان پیشین نوبل، برخی استادان دانشگاه و اعضای کمیته نوبل، صلاحیت معرفی نامزدها را دارند.

در سال ۲۰۲۴، این جایزه به انجمن بازماندگان بمباران اتمی ژاپن موسوم به «نیهون هیدانکیو» به خاطر تلاش‌هایش برای منع سلاح‌های هسته‌ای اعطا شد.
 

اشتراک گذاری
برچسب ها
نوبل صلح نوبل ترامپ تصمیم غزه جایزه صلح نوبل خبر فوری
جانبداری معنی دار وزارت راه و شهرسازی از «شرکت عمران پردیس» / تحویل واحد‌ها بدون آب، برق و گاز
تهدید تازه اتحادیه اروپا علیه صادرات فولاد/ چه بر سر صنایع فولادی می‌آید؟
بانک مرکزی علیه کسب‌وکارهای دیجیتال/ پشت پرده بسته‌شدن درگاه‌های پرداخت؛ ناکامی یا خیانت؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ترامپ: جنگ هسته‌ای با ایران را متوقف کردم
شمارش معکوس برای نوبل ۲۰۲۵ آغاز شد!
نتانیاهو، ترامپ را شایسته جایزه صلح نوبل دانست
توافق با ایران، آخرین شانس ترامپ برای دریافت جایزه نوبل
کاندیداتوری ترامپ برای جایزه نوبل صلح پس گرفته شد
تصمیم عجیب ترامپ برای فوتبال آمریکا!
علی‌اف: ترامپ شایسته دریافت جایزه صلح نوبل است
چرخش ۱۸۰ درجه‌ای ترامپ در قبال اسرائیل و ایران!
گفتگوی ترامپ با وزیر دارایی نروژ درباره جایزه نوبل صلح
ترامپ نامزد جایزه صلح نوبل شد
پیشنهاد جنجالی مکرون به ترامپ!
شوخی با ترامپ و جایزه صلح نوبل!
دونالد ترامپ: جایزه صلح نوبل حق من بود!
وجدان جهان و جوایز صلحی که به جنگ‌طلبان داده می‌شوند نه صلح‌جویان
بشار اسد: مطلقا مذاکره‌ای با اسرائیل در کار نیست
جایزه صلح نوبل؛ کاندیدای مسخره ترین اصطلاح تاریخ
لابی‌گری دوباره ترامپ برای رسیدن به جایزه صلح نوبل
کمیته صلح نوبل، امسال نباید به هیچ کس جایزه بدهد
ترامپ برای دریافت جایزه صلح نوبل معرفی شد
هشدار برنده جایزه صلح نوبل درباره خطر ترامپ
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
ادعای نتانیاهو برای توجیه دور تازه حمله به ایران
حمله اسرائیل به ایران قطعی است؛ قرار بود 31 شهریور انجام شود، به آبان افتاد!
آمریکا و اسرائیل معتقدند ضربه جدید به ایران هزینه سنگین ندارد/ مذاکره احتمالی میان ایران و آمریکا زود به بن بست می‌رسد
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»
آوازخوانی احساسی مادربزرگ 116 ساله ایرانی
تلویزیون ترکیه: اردوغان به خاطر اف 35 ایران را تحریم کرد، ایران هم گاز را می‌بندد + زیرنویس
فوری/ترامپ: ایران سیگنال بسیار قوی فرستاد
تماس عراقچی و ویتکاف و توافق درباره شروع مذاکرات؛ برگزاری نشست‌های محرمانه در عمان یا قطر
ادعای رئیس عملیات ارتش اسرائیل درباره حمله تازه به ایران + زیرنویس
نیروی نیابتی جدید ایران در سوریه؛ تهران خلأ حزب الله لبنان در سوریه را پر می‌کند
ادعای اسرائیل درباره توقیف محموله تسلیحات ایرانی
واکنش عراقچی به اظهارات اخیر ترامپ
رسانه عربی: احتمال جنگ ایران و اسرائیل در هر لحظه وجود دارد / ایران این سه تاکتیک را اجرا کرده
لحظه به لحظه با توافق آتش بس غزه/پیکر یحیی السنوار و برادرش تحویل داده نمی‌شود/ ترامپ: حمله به ایران توافق را نزدیک کرد!
کوییک موتور جدید، تلاش مثبتی است در مسیری اشتباه
اعلام آمادگی مجدد زنگنه برای مناظره با جلیلی  (۱۲۵ نظر)
اعلام آمادگی پاکستان برای جنگ کنار ایران با اسرائیل!  (۱۰۹ نظر)
ادعای نتانیاهو برای توجیه دور تازه حمله به ایران  (۱۰۳ نظر)
خداحافظی تومان از کف بازار/ با حذف چهار صفر، هر دلار چند ریال می‌شود؟  (۹۹ نظر)
حمله اسرائیل به ایران قطعی است؛ قرار بود 31 شهریور انجام شود، به آبان افتاد!  (۸۸ نظر)
آمریکا و اسرائیل معتقدند ضربه جدید به ایران هزینه سنگین ندارد/ مذاکره احتمالی میان ایران و آمریکا زود به بن بست می‌رسد  (۸۲ نظر)
بازتاب‌ اعتراض دانشجویان همدانی!/ مزاحمت‌های دانشجویان عراقی برای دختران واقعی است؟  (۸۱ نظر)
فرمول ترامپ برای غزه؛ صلح با تضمین تونی بلر  (۷۸ نظر)
ترامپ برای ایران اولتیماتوم جدید صادر کرد  (۶۷ نظر)
رفت و آمد تسلیحات در منطقه برای ایجاد ترس است/هیچ یک از اتباع افغانستانی نفوذی نبودند  (۶۷ نظر)
ظریف: موشک مهم است اما مردم مهم‌تر!  (۶۵ نظر)
تشریح دلایل حذف 4 صفر از پول ملی/ اسکناس های بدون صفر چه زمانی چاپ می شوند؟  (۶۳ نظر)
تماس عراقچی و ویتکاف و توافق درباره شروع مذاکرات؛ برگزاری نشست‌های محرمانه در عمان یا قطر  (۶۰ نظر)
مطالبه زنانه در ایستگاه استطاعت مردانه/ ریشه‌های اصلی طرح تغییر در مهریه کجاست؟  (۵۶ نظر)
تغییرات مهم در دهک‌بندی و یارانه در راه است/زمان ثبت نام جدید برای دریافت سهام عدالت مشخص شد؟  (۵۴ نظر)
tabnak.ir/005asa
tabnak.ir/005asa