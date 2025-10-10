جنجال نوبل: آیا ترامپ نادیده گرفته شد؟!

این بدان معناست که تصمیم در مورد برنده یا برندگان این جایزه، پیش از انعقاد توافق بین اسرائیل و حماس گرفته شده است.
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ این توافق که گامی بزرگ در جهت پایان دادن به دو سال جنگ در غزه تلقی میشود، تحت فشار دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا منعقد شد. ترامپ همیشه اعلام کرده که وی شایسته جایزه صلح نوبل است.
اریک آشیم سخنگوی موسسه نوبل نروژ روز پنجشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت: آخرین جلسه کمیته نوبل روز دوشنبه برگزار شد.
کمیته نوبل که متشکل از پنج عضو است، معمولاً تصمیم خود را چند روز یا حتی چند هفته قبل از اعلام رسمی میگیرد و آخرین جلسه خود را قبل از اعلام نهایی برگزار میکند.
اریک آشیم افزود: آخرین جزئیات روز دوشنبه انجام شد، اما هرگز زمان تصمیمگیری کمیته نوبل را فاش نمیکنیم.
وی گفت، پیش از اعلام نام برنده جایزه در روز جمعه، هیچ جلسه دیگری برای کمیته برنامهریزی نشده است.
اریک آشیم تاکید کرد: امسال یک برنده جایزه وجود خواهد داشت حتی با وجود اینکه برخی کارشناسان گمانهزنی کردهاند که کمیته نوبل به دلیل وخامت اوضاع ژئوپلیتیکی ممکن است از اعطای جایزه خودداری کند.
ترامپ با ادعای نقش داشتن در حل و فصل چندین جنگ، از زمان بازگشتش به کاخ سفید در ژانویه بارها ادعا کرده که شایسته دریافت این جایزه است.
وی اخیراً گفته است که اگر این جایزه به او داده نشود، «توهین بزرگی» به آمریکا خواهد بود.
ناظران نوبل استدلال کردهاند که دستیابی ترامپ به این جایزه بسیار بعید است زیرا وی تلاشهای زیادی برای از بین بردن نظم جهانی بینالمللی پس از جنگ جهانی دوم که کمیته نوبل از آن استقبال میکند، انجام داده است.
کارشناسان معتقدند که کمیته ممکن است بخواهد شبکه داوطلبان سودانی، اتاقهای واکنش اضطراری، یک نهاد سازمان ملل مانند کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل، یونیسف یا دیوان بینالمللی دادگستری یا یک سازمان امدادی مانند صلیب سرخ یا پزشکان بدون مرز را به عنوان پیروز معرفی کند.
این کمیته همچنین میتواند در سالی که بیش از هر زمان دیگری در آن خبرنگاران در حین گزارش اخبار کشته شدند که بیشتر آنها در غزه بودند، توجه را به روزنامهنگاران جلب کند. در این صورت، کمیته میتواند کمیته حفاظت از روزنامهنگاران یا خبرنگاران بدون مرز را برای دریافت جایزه معرفی کند.
ترامپ آمریکا را از سازمانها و پیمانهای چندجانبه بینالمللی خارج کرده، جنگهای تجاری علیه متحدان و دشمنان خود آغاز و تهدید کرده که گرینلند را با زور از دانمارک میگیرد، گارد ملی را به شهرهای آمریکا فرستاده و آزادی دانشگاهها و آزادی بیان را مورد حمله قرار داده است.
امسال ۳۳۸ فرد و نهاد برای دریافت جایزه صلح نوبل نامزد شدهاند، اما فهرست نامزدها به مدت ۵۰ سال محرمانه باقی میماند.
دهها هزار نفر در سراسر جهان، از جمله قانونگذاران و اعضای کابینه کشورها، برندگان پیشین نوبل، برخی استادان دانشگاه و اعضای کمیته نوبل، صلاحیت معرفی نامزدها را دارند.
در سال ۲۰۲۴، این جایزه به انجمن بازماندگان بمباران اتمی ژاپن موسوم به «نیهون هیدانکیو» به خاطر تلاشهایش برای منع سلاحهای هستهای اعطا شد.