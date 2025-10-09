واکنش مکرون به اعلام توافق و آتش بس دائمی در غزه

به گزارش تابناک از الجزیره، امانوئل مکرون در آغاز نشست وزرای امور خارجه و مقامات اتحادیه اروپا و سایر نقاط جهان در پاریس گفت که ساعات آینده «تعیینکننده» خواهد بود.
وی به زبان فرانسوی گفت: منافع مردم فلسطین برای پایان دادن به این جنگ آشکار است، زیرا صدها هزار زخمی قابل درمان نیستند و دهها هزار قربانی منتظرند تا توسط عزیزانشان دفن شوند.
مکرون افزود که جهان باید به دو میلیون فلسطینی اجازه دهد تا «کرامت زندگی و اساسیترین امنیت را در زمین سوخته غزه» بدست آورند.
به گزارش ایرنا، بامداد امروز پنجشنبه ۹ اکتبر ۲۰۲۵(۱۷ مهرماه ۱۴۰۴) جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) با صدور بیانیهای به طور رسمی دستیابی به توافق پایان جنگ در غزه و تبادل اسرا را اعلام کرد. این توافق ساعتی قبل اجرایی شد.
مذاکرات غیر مستقیم هیاتهای فلسطینی و اسرائیلی برای بررسی آتشبس در غزه و مهیا کردن شرایط میدانی برای تبادل اسرا در شرم الشیخ مصر از روز دوشنبه ۶ اکتبر ۲۰۲۵ برابر با ۱۴ مهر ۱۴۰۴ آغاز شد و نمایندگانی از آمریکا از جمله استیو ویتکاف فرستاده ویژه آمریکا در خاورمیانه و جرد کوشنر داماد دونالد ترامپ به این مذاکرات پیوستند.