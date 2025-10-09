En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

واکنش مکرون به اعلام توافق و آتش بس دائمی در غزه

رئیس جمهوری فرانسه اعلام کرد که توافق غزه باید امکان آتش‌بس دائمی، بازگشت اسرا و افزایش فوری کمک‌های بشردوستانه به فلسطینی‌ها در غزه را فراهم کند.
کد خبر: ۱۳۳۳۳۷۸
| |
488 بازدید
واکنش مکرون به اعلام توافق و آتش بس دائمی در غزه

به گزارش تابناک از الجزیره، امانوئل مکرون در آغاز نشست وزرای امور خارجه و مقامات اتحادیه اروپا و سایر نقاط جهان در پاریس گفت که ساعات آینده «تعیین‌کننده» خواهد بود.

وی به زبان فرانسوی گفت: منافع مردم فلسطین برای پایان دادن به این جنگ آشکار است، زیرا صدها هزار زخمی قابل درمان نیستند و ده‌ها هزار قربانی منتظرند تا توسط عزیزانشان دفن شوند.

مکرون افزود که جهان باید به دو میلیون فلسطینی اجازه دهد تا «کرامت زندگی و اساسی‌ترین امنیت را در زمین سوخته غزه» بدست آورند.

به گزارش ایرنا، بامداد امروز پنجشنبه ۹ اکتبر ۲۰۲۵(۱۷ مهرماه ۱۴۰۴) جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) با صدور بیانیه‌ای به طور رسمی دستیابی به توافق پایان جنگ در غزه و تبادل اسرا را اعلام کرد. این توافق ساعتی قبل اجرایی شد.

مذاکرات غیر مستقیم هیات‌های فلسطینی و اسرائیلی برای بررسی آتش‌بس در غزه و مهیا کردن شرایط میدانی برای تبادل اسرا در شرم الشیخ مصر از روز دوشنبه ۶ اکتبر ۲۰۲۵ برابر با ۱۴ مهر ۱۴۰۴ آغاز شد و نمایندگانی از آمریکا از جمله استیو ویتکاف فرستاده ویژه آمریکا در خاورمیانه و جرد کوشنر داماد دونالد ترامپ به این مذاکرات پیوستند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
ماکرون رئیس جمهور فرانسه غزه توافق اسرائیل خبر فوری
جانبداری معنی دار وزارت راه و شهرسازی از «شرکت عمران پردیس» / تحویل واحد‌ها بدون آب، برق و گاز
تهدید تازه اتحادیه اروپا علیه صادرات فولاد/ چه بر سر صنایع فولادی می‌آید؟
بانک مرکزی علیه کسب‌وکارهای دیجیتال/ پشت پرده بسته‌شدن درگاه‌های پرداخت؛ ناکامی یا خیانت؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
واکنش ولایتی به آتش‌بس غزه
ترامپ: به جنگ غزه پایان دادیم/ با ایران همکاری می‌کنیم
سخنگوی دولت: توقف جنایات در غزه پایان راه نیست
جشن خیابانی ساکنان غزه پس از خبر توافق
نتانیاهو آتش بس غزه را تکذیب کرد
خبر توافق حماس چگونه به ترامپ رسید؟
عکس: حضور ویتکاف و کوشنر در نشست کابینۀ نتانیاهو
آتش‌بس در غزه اجرایی شد
هشدار وزارت خارجه درباره روند توافق با رژیم اسرائیل
حماس: توافق آتش‌بس دائم در غزه حاصل شد
لحظه تاریخی توافق حماس و اسرائیل با حضور میانجی‌ها!
حماس: اسرائیل در پی دستکاری آتش‌بس
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»
پیکر یحیی السنوار و برادرش تحویل داده نمی‌شود
نتانیاهو اجاره سفر ماکرون به اراضی اشغالی را نداد
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
ادعای نتانیاهو برای توجیه دور تازه حمله به ایران
حمله اسرائیل به ایران قطعی است؛ قرار بود 31 شهریور انجام شود، به آبان افتاد!
آمریکا و اسرائیل معتقدند ضربه جدید به ایران هزینه سنگین ندارد/ مذاکره احتمالی میان ایران و آمریکا زود به بن بست می‌رسد
آوازخوانی احساسی مادربزرگ 116 ساله ایرانی
فوری/ترامپ: ایران سیگنال بسیار قوی فرستاد
تماس عراقچی و ویتکاف و توافق درباره شروع مذاکرات؛ برگزاری نشست‌های محرمانه در عمان یا قطر
ادعای رئیس عملیات ارتش اسرائیل درباره حمله تازه به ایران + زیرنویس
واکنش عراقچی به اظهارات اخیر ترامپ
ادعای اسرائیل درباره توقیف محموله تسلیحات ایرانی
رسانه عربی: احتمال جنگ ایران و اسرائیل در هر لحظه وجود دارد / ایران این سه تاکتیک را اجرا کرده
تلویزیون ترکیه: اردوغان به خاطر اف 35 ایران را تحریم کرد، ایران هم گاز را می‌بندد + زیرنویس
لحظه به لحظه با توافق آتش بس غزه/پیکر یحیی السنوار و برادرش تحویل داده نمی‌شود/ ترامپ: حمله به ایران توافق را نزدیک کرد!
کوییک موتور جدید، تلاش مثبتی است در مسیری اشتباه
۴ سناریو پیش پای بازار طلا/ قیمت طلا تا سال دیگر چقدر می‌شود؟
قانون جدید بازنشستگی ۱۴۰۴ ابلاغ شد
اعلام آمادگی مجدد زنگنه برای مناظره با جلیلی  (۱۲۵ نظر)
اعلام آمادگی پاکستان برای جنگ کنار ایران با اسرائیل!  (۱۰۹ نظر)
ادعای نتانیاهو برای توجیه دور تازه حمله به ایران  (۱۰۳ نظر)
خداحافظی تومان از کف بازار/ با حذف چهار صفر، هر دلار چند ریال می‌شود؟  (۹۹ نظر)
حمله اسرائیل به ایران قطعی است؛ قرار بود 31 شهریور انجام شود، به آبان افتاد!  (۸۸ نظر)
آمریکا و اسرائیل معتقدند ضربه جدید به ایران هزینه سنگین ندارد/ مذاکره احتمالی میان ایران و آمریکا زود به بن بست می‌رسد  (۸۲ نظر)
بازتاب‌ اعتراض دانشجویان همدانی!/ مزاحمت‌های دانشجویان عراقی برای دختران واقعی است؟  (۸۱ نظر)
فرمول ترامپ برای غزه؛ صلح با تضمین تونی بلر  (۷۸ نظر)
ترامپ برای ایران اولتیماتوم جدید صادر کرد  (۶۷ نظر)
رفت و آمد تسلیحات در منطقه برای ایجاد ترس است/هیچ یک از اتباع افغانستانی نفوذی نبودند  (۶۷ نظر)
ظریف: موشک مهم است اما مردم مهم‌تر!  (۶۵ نظر)
تشریح دلایل حذف 4 صفر از پول ملی/ اسکناس های بدون صفر چه زمانی چاپ می شوند؟  (۶۳ نظر)
تماس عراقچی و ویتکاف و توافق درباره شروع مذاکرات؛ برگزاری نشست‌های محرمانه در عمان یا قطر  (۶۰ نظر)
مطالبه زنانه در ایستگاه استطاعت مردانه/ ریشه‌های اصلی طرح تغییر در مهریه کجاست؟  (۵۶ نظر)
تغییرات مهم در دهک‌بندی و یارانه در راه است/زمان ثبت نام جدید برای دریافت سهام عدالت مشخص شد؟  (۵۴ نظر)
tabnak.ir/005as6
tabnak.ir/005as6