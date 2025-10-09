۱۸/مهر/۱۴۰۴
Friday 10 October 2025
۰۰:۱۴
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آرشیو
نظرسنجی
پیوندها
En
/
فا
En
العربیة
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
استانها
۷۵سالگی روابط اندونزی - ایران
مهر تأیید روی تصمیم وحید هاشمیان با اتفاقی تلخ
بازی جدید اروپا علیه ایران رو شد
خبر خوش به متقاضیان مسکن ملی پردیس
العربیة
/
English
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
استانها
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
اردبیل
اصفهان
البرز
ایلام
بوشهر
تهران
چهارمحال و بختیاری
خراسان جنوبی
خراسان رضوی
خراسان شمالی
خوزستان
زنجان
سمنان
سیستان وبلوچستان
فارس
قزوین
قم
کردستان
کرمان
کرمانشاه
کهکیلویه و بویراحمد
کیش
گلستان
گیلان
لرستان
مازندران
مرکزی
هرمزگان
همدان
یزد
درباره ما
تماس با ما
خبرنامه
پیوندها
جستجو
آرشیو
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آب و هوا
اوقات شرعی
RSS
ویدئو
پربازدیدها
آخرین اخبار
بالای صفحه
صفحه نخست
»
سیاسی
بازدید
594
594
بازدید
پ
مجازات اعدام برای نصب استارلینک؟!
در قانون جدید تشديد مجازات جاسوسى و همكارى با رژیم صهيونيستى که توسط شورای نگهبان تایید شده است، حمل، نكهدارى و استفاده از اینترنت «استارلينك» براى استفاده شخصى جرم انكَارى شده و حبس و حتی در مصداقهایی؛ اعدام دارد.
کد خبر:
۱۳۳۳۳۶۹
تاریخ انتشار:
۱۷ مهر ۱۴۰۴ - ۲۳:۱۰
09 October 2025
کد خبر:
۱۳۳۳۳۶۹
|
۱۷ مهر ۱۴۰۴ - ۲۳:۱۰
09 October 2025
|
594
بازدید
594
بازدید
اشتراک گذاری
برچسب ها
اینترنت استارلینک
استارلینک
اینترنت ۵G
جانبداری معنی دار وزارت راه و شهرسازی از «شرکت عمران پردیس» / تحویل واحدها بدون آب، برق و گاز
تهدید تازه اتحادیه اروپا علیه صادرات فولاد/ چه بر سر صنایع فولادی میآید؟
بانک مرکزی علیه کسبوکارهای دیجیتال/ پشت پرده بستهشدن درگاههای پرداخت؛ ناکامی یا خیانت؟
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ارسال پیامک با اینترنت ماهوارهای واقعی شد
اینترنت ماهواره ای برای آیفون فعال شد
فعالسازی سرویس استارلینک در گوشیهای آیفون
اولین تماس تصویری ماهوارهای جهان با گوشی معمولی
فهرست گوشیهایی که به استارلینک متصل میشوند
همکاری چراغ خاموش اپل با استارلینک
استارلینک روی موبایلها فعال شد
پیشبینی ایلان ماسک از نقش فناوری در جنگهای آینده
انفجار دوباره فضاپیمای استارشیپ در هوا
ایلان ماسک اوکراین را تهدید به فروپاشی کرد!
آغاز نصب تجهیزات استارلینک بر روی هواپیماها
آیا استارلینک در ایران غیر فعال خواهد شد؟!
سفارت ایتالیا در تهران، استارلینک نصب کرد
آمار عجیب ایران ۵۰هزار کاربر استارلینک دارد!
استارلینک در جمهوری آذربایجان فعال شد
ماهوارههای استارلینک در فضا بیشتر شد
اینترنت یوتل ست جایگزین اینترنت استارلینک میشود
رقص نور ماهوارههای استارلینک در آسمان تبریز و قم
مصوبهای به نفع کشورهای دنیا با پیگیری ایران
ترامپ با بدل همسرش در تشییع پاپ حاضر شد؟
بچه اول هستید یا آخر؟
از امنیت سایبری تا امنیت ملی؛ خطرات پنهان فیلترینگ بیحساب/نفوذ جاسوسان از طریق فیلترشکنها
تراشههای مغزی روی عربها تست میشود
اعلام علت انفجار «استارشیپ»؛ آماده پرواز نهم!
تصاویر نصب نسل جدید استارلینک در تهران
پایان ماه عسل «ماسک» و ترامپ؛ تشکیل حزب جدید و آینده مبهم حزب جمهوری خواه
سود باورنکردنی ایلان ماسک از حضور در کاخ سفید
آیا ایلان ماسک استارلینک را در ایران رایگان فعال میکند؟!
هشدار کارشناس سایبری: استارلینک تهدید امنیتی است
مجری صداوسیما: استارلینک به کمک اسرائیل می آید
ممنوعیت استفاده از استارلینک
کیهان: نرمافزارهای هندی در ایران جاسوساند
بانکداری در جنگ و تجربه ایران؛ تابآوری مالی در بحران!
مذاکره بدون تکیه بر خودکفایی به بنبست میرسد/ریشه بحران اقتصادی در سوءمدیریت و نفوذ مافیاست نه فقط تحریمها
هشدار جهانگیر به وطنفروشان: قوه قضاییه اغماض نمیکند
استارلینک دچار بزرگترین قطعی تاریخ شد
وحشت سربازان اوکراینی از دستور ناگهانی ماسک
دستگیری ۳ نفر به اتهام همکاری با موساد در دماوند
هشدار وزیر دفاع درباره ابزارهای نوین آمریکا در جنگ
راهکار جدید وزیر ارتباطات برای کندی اینترنت ایران
دهمین پرتاب «استارشیپ»؛ گامی حیاتی برای آینده ماموریتهای فضایی اسپیسایکس
سود فروشندههای فیلترشکن چقدر است؟
ایلان ماسک استارلینک را در اختیار اسرائیلیها قرار میدهد
پنج ستون اصلی اقتصاد آینده جهان/ رشد ۵ هزار درصدی این کسب و کارها
رونمایی ایلان ماسک از استارتاپ جدید هوش مصنوعی خود با نام «Macrohard»
لحظات پرتاب استارشیپ بزرگترین موشک تاریخ
اینترنت ماهوارهای استارلینک به لبنان رسید
سیصدمین مأموریت استارلینک با موفقیت انجام شد
قطعی گسترده اینترنت استارلینک؛ سرویسها پس از یک ساعت بازیابی شد
فراموشی استارلینک؛ آغاز اینترنت فضایی غیرمتمرکز
خبر تلخ برای ایرانی ها؛ سرعت اینترنت ماهواره ای افزایش می یابد!
سرویس استارلینک به هواپیماها راه پیدا میکند
این گوشیها قابلیت اتصال به استارلینک را دارند!
سلاح ویرانگر چین برای از کار انداختن استارلینک
ایلان ماسک اینترنت را به مناطق روستایی برزیل میبرد
سرعت دانلود جهانی ۵ G رشد ۲۰ درصدی یافت
نگرانی کاربران از گرانی استارلینک
آغاز جست و جوی اوکراین برای جایگزینهای استارلینک
ایلان ماسک به دنبال رفع تحریمهای استارلینک در ایران
50 درصد ایران فاقد دسترسی به اینترنت است!
هزینه اتصال به ماهواره استارلینک چقدر است؟
سیستم لیزری جدید امآیتی روی دست استارلینک
طرح اتصال موبایل به اینترنت ماهواره ای "استارلینک"
رفع فیلترینگ امر محالی نیست/پزشکیان می تواند لااقل فیلتر اینستاگرام را بردارد
خبر خوش ایلان ماسک درباره استارلینک
معامله عمومی استارلینک چه زمانی است؟
نبرد میلیاردرها برای ورود استارلینک به هند
اولین بوئینگ 777 مجهز به استارلینک
تست اینترنت ماهوارهای روی موبایل؛ ارزان و سریع!
نگرانی از ایمنی اینترنت ۵G و لغو پروازها به مقصد آمریکا
برچسب منتخب
# آتش بس غزه
# خروج از ان پی تی
# جنگ ایران و اسرائیل
# عملیات وعده صادق 3
# مذاکره ایران و آمریکا
# آژانس بین المللی انرژی اتمی
# حمله آمریکا به ایران
# حمله اسرائیل به ایران
# مکانیسم ماشه
# اسنپ بک
نظرسنجی
مهمترین اولویت دولت چه باید باشد؟
تثبیت نرخ ارز و طلا
تثبیت قیمت کالاهای اساسی
افزایش حقوق
الی گشت
آخرین اخبار
عکس: حضور ویتکاف و کوشنر در نشست کابینۀ نتانیاهو
عکس: اتمام بازسازی منزل علی شمخانی بعد از اصابت موشک رژیم صهیونیستی
سخنگوی دولت: توقف جنایات در غزه پایان راه نیست
عکس: اولین شهید دفاع مقدس
انتشار فایل صوتی منتسب به رئیس طالبان پاکستانی
جنگ ۱۲روزه و سکوت پرمعنای چین: چه در انتظار ایران است؟
لحظه تاریخی توافق حماس و اسرائیل با حضور میانجیها!
مجازات اعدام برای نصب استارلینک؟!
در آلمان چه قوانینی درباره سگ ها وجود دارد؟
ژیلا صادقی علیه سلبریتیها: یک استوری علیه اسرائیل نگذاشتند
حماس: توافق آتشبس دائم در غزه حاصل شد
لحظات قهرمانی و نایب قهرمانی جهان معینی و عالیپور
وقوع دو انفجار پیاپی در کابل / واکنش طالبان
رانندگی در حالت مستی افسر پلیس را به استعفا وادار کرد
زمان بندی برگزاری مسابقات جام جهانی در عربستان
وب گردی
قیمت آهن آلات در آهن ملل
خرید سرور اچ پی hp فیزیکی
بلیط هواپیما چارتر
دانلود اهنگ جدید
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
ادعای نتانیاهو برای توجیه دور تازه حمله به ایران
حمله اسرائیل به ایران قطعی است؛ قرار بود 31 شهریور انجام شود، به آبان افتاد!
آمریکا و اسرائیل معتقدند ضربه جدید به ایران هزینه سنگین ندارد/ مذاکره احتمالی میان ایران و آمریکا زود به بن بست میرسد
آوازخوانی احساسی مادربزرگ 116 ساله ایرانی
فوری/ترامپ: ایران سیگنال بسیار قوی فرستاد
تماس عراقچی و ویتکاف و توافق درباره شروع مذاکرات؛ برگزاری نشستهای محرمانه در عمان یا قطر
ادعای رئیس عملیات ارتش اسرائیل درباره حمله تازه به ایران + زیرنویس
واکنش عراقچی به اظهارات اخیر ترامپ
ادعای اسرائیل درباره توقیف محموله تسلیحات ایرانی
رسانه عربی: احتمال جنگ ایران و اسرائیل در هر لحظه وجود دارد / ایران این سه تاکتیک را اجرا کرده
لحظه به لحظه با توافق آتش بس غزه/پیکر یحیی السنوار و برادرش تحویل داده نمیشود/ ترامپ: حمله به ایران توافق را نزدیک کرد!
کوییک موتور جدید، تلاش مثبتی است در مسیری اشتباه
قانون جدید بازنشستگی ۱۴۰۴ ابلاغ شد
۴ سناریو پیش پای بازار طلا/ قیمت طلا تا سال دیگر چقدر میشود؟
بحران سانروف شاهین؛ سایپا سانروف را حذف کرد
اعلام آمادگی مجدد زنگنه برای مناظره با جلیلی
(۱۲۲ نظر)
اعلام آمادگی پاکستان برای جنگ کنار ایران با اسرائیل!
(۱۰۹ نظر)
ادعای نتانیاهو برای توجیه دور تازه حمله به ایران
(۱۰۳ نظر)
خداحافظی تومان از کف بازار/ با حذف چهار صفر، هر دلار چند ریال میشود؟
(۹۹ نظر)
حمله اسرائیل به ایران قطعی است؛ قرار بود 31 شهریور انجام شود، به آبان افتاد!
(۸۸ نظر)
آمریکا و اسرائیل معتقدند ضربه جدید به ایران هزینه سنگین ندارد/ مذاکره احتمالی میان ایران و آمریکا زود به بن بست میرسد
(۸۲ نظر)
فرمول ترامپ برای غزه؛ صلح با تضمین تونی بلر
(۷۸ نظر)
بازتاب اعتراض دانشجویان همدانی!/ مزاحمتهای دانشجویان عراقی برای دختران واقعی است؟
(۷۴ نظر)
ترامپ برای ایران اولتیماتوم جدید صادر کرد
(۶۷ نظر)
رفت و آمد تسلیحات در منطقه برای ایجاد ترس است/هیچ یک از اتباع افغانستانی نفوذی نبودند
(۶۷ نظر)
تشریح دلایل حذف 4 صفر از پول ملی/ اسکناس های بدون صفر چه زمانی چاپ می شوند؟
(۶۳ نظر)
تماس عراقچی و ویتکاف و توافق درباره شروع مذاکرات؛ برگزاری نشستهای محرمانه در عمان یا قطر
(۶۰ نظر)
مطالبه زنانه در ایستگاه استطاعت مردانه/ ریشههای اصلی طرح تغییر در مهریه کجاست؟
(۵۶ نظر)
تغییرات مهم در دهکبندی و یارانه در راه است/زمان ثبت نام جدید برای دریافت سهام عدالت مشخص شد؟
(۵۴ نظر)
شوک جدید به متقاضیان نهضت ملی مسکن/ شیوه جدید وزارت راه برای سرکار گذاشتن مردم
(۵۴ نظر)
tabnak.ir/005arx
tabnak.ir/005arx
کپی شد