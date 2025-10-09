مجازات اعدام برای نصب استارلینک؟!

در قانون جدید تشديد مجازات جاسوسى و همكارى با رژیم صهيونيستى که توسط شورای نگهبان تایید شده است، حمل، نكهدارى و استفاده از اینترنت «استارلينك» براى استفاده شخصى جرم انكَارى شده و حبس و حتی در مصداق‌هایی؛ اعدام دارد.