رانندگی در حالت مستی افسر پلیس را به استعفا وادار کرد

یک افسر پلیس سواره‌نظام سلطنتی کانادا در بریتیش‌کلمبیا پس از رانندگی در حالت مستی و تهدید شهروندان با سلاح خدمتیش، از کار برکنار شد و مجبور به استعفا گردید.

به گزارش تابناک به نقل از رکنا، هیئت انضباطی پلیس سواره‌نظام سلطنتی کانادا (RCMP) در بریتیش‌کلمبیا اعلام کرد یکی از افسران این نیرو پس از رانندگی در حالت مستی و تهدید غیرنظامیان با سلاح خدمتیش، مجبور به استعفا شده است.

در بیانیه هیئت انضباطی آمده است که رفتار این افسر جان مردم را به خطر انداخته و اصول اخلاقی و حرفه‌ای سازمان را نقض کرده است. همچنین تأکید شده که چنین اقداماتی اعتماد عمومی به پلیس را به‌طور جدی تضعیف می‌کند.

بر اساس حکم صادره، این افسر ۱۴ روز فرصت دارد تا استعفای خود را به‌طور رسمی ارائه دهد؛ در غیر این صورت از خدمت اخراج خواهد شد.