وزنه‌برداری قهرمانی جهان | یک طلا با طعم رکوردشکنی و دو نقره برای معینی و عالی‌پور

کد خبر: ۱۳۳۳۳۵۸
| |
3200 بازدید
|
۱

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، علیرضا معینی و علی عالی پور به مدال طلا و نقره رقابت های قهرمانی جهان در دسته ۹۴ کیلوگرم رسیدند.

علیرضا معینی با مهار وزنه ۱۸۲ کیلوگرمی رکورد دنیا را یک کیلوگرم ارتقا داد.

در این وزن از مسابقات ستاره بلغارستان نتوانست حتی به رکوردهای پیشین خود نزدیک شود و راه برای مداِل‌آوری نمایندگان ایران هموار شد.

رقابت‌های جهانی وزنه برداری ۲۰۲۵- فورده

علی عالی‌پور 
یک ضرب
حرکت اول: ۱۷۱ کیلوگرم (از دست داد)
حرکت دوم: ۱۷۲ کیلوگرم 
حرکت سوم: ۱۷۶ کیلوگرم 

علیرضا معینی
یک ضرب
حرکت اول: ۱۷۴ کیلوگرم 
حرکت دوم: ۱۷۹ کیلوگرم 
حرکت سوم: ۱۸۲ کیلوگرم

در ادامه رقابت دسته ۹۴ کیلوگرم در مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جهان، ورزشکاران برای انجام حرکت دو ضرب به روی تخته رفتند و نتایج زیر را به ثبت رساندند:

علی عالی‌پور 

حرکت اول: ۲۱۱ کیلوگرم 
حرکت دوم: ۲۱۷ کیلوگرم (از دست داد)
حرکت سوم: ۲۱۹ کیلوگرم (از دست داد)

مجموع: ۳۸۷ کیلوگرم

علیرضا معینی که در یک ضرب به مدال طلا رسید با رکورد ۲۰۹ کیلوگرم در رده پنجم ایستاد و در مجموع نیز با رکورد ۳۹۱ کیلوگرم به مقام دوم و مدال نقره دست یافت و نایب قهرمان این دسته شد. 

علیرضا معینی
دو ضرب
حرکت اول: ۱۹۸ کیلوگرم
حرکت دوم: ۲۰۴ کیلوگرم
حرکت سوم: ۲۰۹ کیلوگرم

مجموع: ۳۹۱ کیلوگرم

همچنین علی عالی پور که در یک ضرب نقره گرفته بود با رکورد ۲۱۱ کیلوگرم در رده چهارم قرار گرفت و در مجموع نیز با رکورد ۳۸۷ کیلوگرم به مقام چهارم رسید.

کارلوس ناسار در دو ضرب ۲۲۲ کیلوگرم را مهار کرد و با شکستن رکورد جهان، طلا گرفت.

گفتنی است، در این رقابت کیانوش رستمی که برای کوزوو وزنه می‌زند، در دو ضرب به مقام هفتم و در مجموع به مقام پنجم رسید و از کسب مدال باز ماند.

برچسب ها
وزنه برداری علی عالی پور علیرضا معینی مدال طلا قهرمانی جهان
گزارش خطا
ی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۷
0
0
پاسخ
ماشاله، بنازمت، حرام بشه پولی که میره جیب فوتبالیا
