مردم به خاطر نقش یوسف(ع) به من دست می‌کشیدند!

به گزارش تابناک، پخش سریال تلویزیونی «یوسف پیامبر» بار دیگر در صفحه تلویزیونآغاز شد.

مصطفی زمانی و جعفر زمانی بازیگران اصلی نقش یوزارسیف اولین تجربه خود را در عرصه بازیگری کسب کردند و این سریال سکوی پرتاب آنها به سوی شهرت بود.

به گزارش روزنامه هفت صبح، مصطفی زمانی با بازی در نقش یوزارسیف در سریال تاریخی «یوسف پیامبر» توانست اولین تجربه بازیگری خود در تلویزیون ایران را به موفقیتی چشمگیر تبدیل کند. این سریال که از شبکه آی فیلم 2 پخش شد، تأثیر عمیقی بر جامعه گذاشت و زمانی را به شهرتی گسترده رساند.

انتخاب تصادفی برای نقش یوزارسیف

مصطفی زمانی می‌گوید که روزی به همراه یکی از دوستانش به دفتر مرحوم فرج‌الله سلحشور، کارگردان این سریال، رفت تا برای نقش یوسف پیامبر تست بدهد. او به صورت اتفاقی در این تست شرکت کرد و از میان بیش از 3 هزار متقاضی این نقش، انتخاب شد. جالب اینجاست که کاندیداهای این نقش حتی از کشور‌های خارجی نیز بودند اما او توانست همه را کنار بگذارد و نقش یوزارسیف را از آن خود کند.

تأثیر عمیق نقش یوزارسیف

زمانی در مصاحبه‌های مختلف از تجربه بازی در سریال پرطرفدار «یوسف پیامبر» سخن گفته است و تأکید دارد که این سریال تأثیر بسیار زیادی بر بینندگان داشته است. او توضیح می‌دهد که مردم به خاطر ایفای نقش یوسف پیامبر به او دست می‌کشیدند تا شفا بگیرند. این موضوع نشان‌دهنده تأثیرگذاری عمیق این سریال مذهبی و تاریخی بر جامعه است.

نقش یوزارسیف، ماندگارترین اثر مصطفی زمانی

زمانی چندی پیش در یک برنامه تلویزیونی گفت که باور دارد حتی پس از ترک این دنیا، مردم همچنان از نقش‌آفرینی او در نقش حضرت یوسف(ع) یاد خواهند کرد. او همچنین اعلام کرده است که دیگر هیچ‌گاه نقش یک پیامبر را بازی نخواهد کرد.