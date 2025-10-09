En
اطلاعیه جدید پلیس درباره حجاب

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا اعلام کرد: تمامی واحدهای صنفی و اماکن عمومی مشمول قوانین خاص، ملزم به رعایت مقررات، ضوابط و قوانین جاری کشور هستند.
به گزارش تابناک، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا، در پی بازنشر برخی تبلیغات، تصاویر و کلیپ‌های مغایر با عفت عمومی و هنجارهای اجتماعی در تعدادی از واحدهای صنفی، به‌ویژه صنوف پذیرایی، اعلام کرد: برابر قانون نظام صنفی کشور، ضوابط انتظامی مصوب و همچنین مقررات مربوط به قانون تسهیل صدور مجوزها و نظارت پسینی مندرج در درگاه ملی مجوزهای کشور، تمامی واحدهای صنفی و اماکن عمومی مشمول قوانین خاص، ملزم به رعایت مقررات، ضوابط و قوانین جاری کشور هستند.

این مرکز عنوان کرد: به منظور پیشگیری از تعطیلی یا پلمب واحدهای صنفی در شرایط اقتصادی فعلی و جلوگیری از متضرر شدن فعالان صنوف، تأکید می شود در صورت عدم رعایت ضوابط قانونی و مقررات اعلام‌شده، علاوه بر اقدامات انتظامی و قضایی، مطابق آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۲ و دستورالعمل بند «د» ماده ۵۵ قانون نظام صنفی، موضوع تعلیق یا ابطال پروانه کسب و فعالیت حسب مورد از طریق کمیسیون‌های نظارت، هیأت عالی نظارت و دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی در دستور کار قرار خواهد گرفت.

این مرکز از کلیه صنوف و مدیران اماکن عمومی خواسته است ضمن رعایت دقیق موازین قانونی، نسبت به نظارت مستمر بر محتوای منتشره در صفحات رسمی و تبلیغات واحد خود اقدام کنند.

