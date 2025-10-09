En
نجات کشور در گرو احساس مسئولیت مردم

رئیس دفتر رئیس‌جمهور، با بیان اینکه حل مشکلات تنها با تکیه بر منابع مالی امکان‌پذیر نیست، گفت: اگر مردم خود را در مسائل کشور سهیم بدانند، هیچ مانعی در مسیر پیشرفت و عدالت باقی نمی‌ماند.
نجات کشور در گرو احساس مسئولیت مردم

به گزارش خبرنگار تابناک در استان گیلان، «محسن حاجی‌میرزایی» رئیس دفتر رئیس‌جمهور، ظهر پنج‌شنبه در نشست توسعه عدالت آموزشی که در سالن غدیر استانداری گیلان برگزار شد، اظهار کرد: مهم‌ترین عامل نجات‌بخش جامعه، احساس مسئولیت و مالکیت مردم نسبت به مسائل کشور است.

وی با بیان اینکه حل مشکلات تنها با تکیه بر منابع مالی امکان‌پذیر نیست، افزود: اگر در صد نقطه کشور با مسئله‌ای روبه‌رو باشیم، تنها راه‌حل کارآمد، مشارکت و مسئولیت‌پذیری مردم است.

رئیس دفتر رئیس‌جمهور، تاکید کرد: باید کاری کنیم که مردم خود را مسئول بدانند و در میدان عمل حضور یابند.

وی با اشاره به تجارب موفق مردمی در استان‌های مختلف، تصریح کرد: در برخی مناطق کشور، ورود مردم به طرح‌های آموزشی باعث سرعت، کیفیت و بهره‌وری بیشتر شده است، زمانی که مردم احساس تعلق می‌کنند، معجزه در توسعه رقم می‌خورد.

حاجی‌میرزایی با انتقاد از نگاه «مدیریت‌زده» در برخی دوره‌ها، خاطر نشان کرد: این تفکر که مردم نباید در امور مشارکت کنند، جامعه را منفعل و غیرخلاق می‌کند.

وی، احیای روحیه جهادی و اجتماعی را شرط تحقق عدالت آموزشی دانست و افزود: عدالت آموزشی در گرو مشارکت واقعی مردم و اعتماد به ظرفیت‌های بومی است.

رئیس دفتر رئیس‌جمهور با اشاره به فعالیت گروه‌های مردمی و جهادی در حوزه آموزش، یادآور شد: امروز در سراسر کشور گروه‌هایی از جوانان دغدغه‌مند با خلاقیت و نوآوری در حال اجرای پروژه‌های آموزشی مؤثر هستند.

وی، اظهار کرد: ارزش مدارس تنها در بنای آن‌ها نیست، بلکه در احساس تعلق مردم به ساخت و مدیریت آن‌هاست که به کیفیت آموزش و سرمایه اجتماعی می‌افزاید.

حاجی‌میرزایی با اشاره به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، بیان کرد: اجرای بسیاری از بخش‌های این سند نیازمند مدیریت متمرکز نیست، بلکه باید به معلمان اعتماد کرد تا با تجربه و خلاقیت خود آن را در میدان عمل اجرا کنند.

برچسب ها
حاجی میرزایی رئیس دفتر رئیس جمهور عدالت آموزشی مشکلات کشور مشارکت
