En
/
فا
En العربیة
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۳۳۳۳۹
بازدید: ۳۷۳

عکس: مسابقات فوتچل در روستای کویه سفلی رودسر

مسابقات فوتچل یا فوتبال در شالیزار،از ورزش‌های محلی استان گیلان است.بازی فوتچل،یک بازی شبیه فوتبال است که در شالیزار برگزار می‌شود و تلفیقی اعجاب‌انگیز از فوتبال و شالیزار است.این بازی بیشتر در استان‌های شمالی کشور و بین کشاورزان رواج دارد.فوتچل امسال بمناسبت شکرانه برداشت برداشت در روستای کویه سفلی رودسر برگزار شد

دانلود همه تصاویر
گزارش خطا
برچسب‌ها:
عکس ورزشی شالیزار گیلان مسابقات فوتچل ورزش‌محلی
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.