عکس: مسابقات فوتچل در روستای کویه سفلی رودسر

مسابقات فوتچل یا فوتبال در شالیزار،از ورزش‌های محلی استان گیلان است.بازی فوتچل،یک بازی شبیه فوتبال است که در شالیزار برگزار می‌شود و تلفیقی اعجاب‌انگیز از فوتبال و شالیزار است.این بازی بیشتر در استان‌های شمالی کشور و بین کشاورزان رواج دارد.فوتچل امسال بمناسبت شکرانه برداشت برداشت در روستای کویه سفلی رودسر برگزار شد