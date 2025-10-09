عکس: مسابقات فوتچل در روستای کویه سفلی رودسر
مسابقات فوتچل یا فوتبال در شالیزار،از ورزشهای محلی استان گیلان است.بازی فوتچل،یک بازی شبیه فوتبال است که در شالیزار برگزار میشود و تلفیقی اعجابانگیز از فوتبال و شالیزار است.این بازی بیشتر در استانهای شمالی کشور و بین کشاورزان رواج دارد.فوتچل امسال بمناسبت شکرانه برداشت برداشت در روستای کویه سفلی رودسر برگزار شد
گزارش خطا
پسندها:
۰
برچسبها:عکس ورزشی شالیزار گیلان مسابقات فوتچل ورزشمحلی
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.