عکس: باجاو، مردمی که زمین را فراموش کردند؛ دهکده‌ای شناور بر فراز مرجان‌ها.

در میان آب‌های آبی کریستالی سواحل مالزی، گروهی اسرارآمیز به نام «باجاو» زندگی می‌کنند؛ مردمی که آنچنان پیوندی عمیق با اقیانوس برقرار کرده‌اند که به ندرت پاهایشان به خشکی می‌رسد. این جامعه که خانه‌های خود را بر ستون‌های چوبی در دل امواج بنا نهاده‌اند و بقایشان کاملاً وابسته به دریاست، نمونه‌ای زنده از سازگاری انسان با محیط زیست است. اما این سبک زندگی منحصربه‌فرد، هزینه‌ای ناخواسته را به همراه آورده است: «بیماری خشکی»؛ پدیده‌ای که زندگی مردمی را که هرگز نمی‌خواستند پا بر خاک بگذارند، تهدید می‌کند.(به دلیل اینکه مردم باجاو نسل‌هاست که خانه‌هایشان بر روی آب است و بیشتر فعالیت‌های روزمره مانند ماهیگیری، رفت و آمد و غیره را در دریا انجام می‌دهند، بدن آن‌ها دیگر مانند انسان‌های خشکی‌زی به گرانش و سطح صاف عادت ندارد. این شرایط، زندگی روی زمین را برایشان بسیار دشوار می‌کند و به آن “بیماری خشکی” می‌گویند.)