انفجار مهیب در طالب آباد بندرانزلی با یک کشته

فرماندار بندرانزلی از وقوع آتش‌سوزی در یکی از مخازن ذخیره سوخت این شهرستان خبر داد و گفت: در این حادثه یک نفر جان خود را از دست داد و دو کارگر دیگر مصدوم شدند.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان گیلان، «محمدصالح ضیائی» فرماندار بندرانزلی در مورد وقوع آتش‌سوزی در یکی از مخازن ذخیره سوخت این شهرستان، در گفتگو با خبرنگاران، اظهار کرد: کارگران در حال تمیز کردن یکی از مخازن خالی بنزین در مجموعه ذخیره سوخت بندرانزلی در محدوده روستای تربگوده بودند که مخزن به علت ازدیاد گاز دچار حریق شد.

وی، تصریح کرد: با وجود اینکه مخزن دارای سقف شناور و تهویه مناسب بود، گازهای باقی‌مانده درون آن موجب انفجار و آتش‌سوزی شد.

فرماندار بندرانزلی با اشاره به اعزام سریع نیروهای آتش‌نشانی بندرانزلی و منطقه آزاد به محل حادثه، افزود: در کمتر از یک ساعت آتش مهار و از سرایت آن به سایر مخازن جلوگیری شد.

وی، خاطرنشان کرد: متأسفانه در این حادثه یک کارگر جان باخت و دو نفر دیگر مصدوم شدند که حال یکی از آن‌ها وخیم گزارش شده است.

ضیائی با رد هرگونه فرضیه خرابکاری یا آتش‌افروزی، گفت: بررسی دقیق علت وقوع حادثه از سوی کارشناسان در دست انجام است و نتیجه نهایی اطلاع‌رسانی خواهد شد.