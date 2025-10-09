En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

جزئیات بازنشستگی زنان شاغل دارای فرزند

بر اساس قانون جوانی جمعیت، مادران شاغل با ۲۰ سال سابقه و ۴۰ سال سن می‌توانند به‌ازای هر فرزند زودتر بازنشسته شوند.
کد خبر: ۱۳۳۳۳۲۶
| |
562 بازدید
جزئیات بازنشستگی زنان شاغل دارای فرزند

به گزارش تابناک، سال‌هاست که در جلسات سیاست‌گذاری جمعیت، از تشویق به فرزندآوری سخن گفته می‌شود؛ از تسهیلات مسکن و وام ازدواج گرفته تا مرخصی زایمان و کمک‌هزینه فرزند سوم. اما در میان همه این طرح‌ها، قانونی وجود دارد که شاید بیش از همه با زندگی روزمره مادران شاغل گره‌خورده باشد؛ قانونی که به مادر اجازه می‌دهد زودتر از موعد بازنشسته شود.

این روزها در کمیسیون فرهنگی مجلس، نام این قانون زیاد شنیده می‌شود؛ «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت».

در یکی از نشست‌های اخیر کمیته جمعیت و خانواده، امیرحسین بانکی پور، نماینده مردم اصفهان در مجلس و عضو کمیسیون فرهنگی از جزئیات اجرای آن سخن گفت.

وی گفت: مادران شاغلی که از آبان ۱۴۰۰ به بعد صاحب فرزند شده‌اند، مشمول کاهش سن بازنشستگی می‌شوند. به‌ازای هر فرزند، یک سال از سن بازنشستگی آن‌ها کم می‌شود و در مورد فرزند سوم و بیشتر، این کاهش یک ونیم سال است.

به بیان ساده‌تر یعنی اگر مادری از آن تاریخ به بعد سومین فرزندش را به دنیا آورده باشد، می‌تواند سه سال و نیم زودتر از موعد بازنشسته شود.

اما این قانون شرط‌هایی هم دارد؛ بانکی پور توضیح داد که مادر باید حداقل ۲۰ سال سابقه بیمه و دست‌کم ۴۰ سال سن داشته باشد.با این حساب، مادری که یک فرزند دارد می‌تواند در ۴۲ سالگی بازنشسته شود، مادری با دو فرزند در ۴۱ سالگی و مادری با سه فرزند یا بیشتر در ۴۰ سالگی.

میزان مستمری بازنشستگی هم بر اساس سنوات بیمه پرداخت می‌شود؛ به این معنا که اگر مادری ۲۰ سال سابقه داشته باشد با ۲۰ سال مستمری بازنشسته خواهد بود.

به گفته بانکی پور، هدف از این تصمیم، چیزی فراتر از یک امتیاز اداری است.

وی تأکید کرد: این قانون برای حمایت از مادران شاغل و ایجاد تعادل میان کار و نقش مادری تصویب شده است. باید به مادر فرصت داد تا در سال‌هایی که تربیت فرزند اهمیت بیشتری دارد، آسوده‌تر زندگی کند.

بااین‌حال، ماجرای این قانون به‌سادگی تصویب و اجرا نبود.

بانکی پور با گلایه از تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی گفت: اجرای آن تا امروز به‌تعویق‌افتاده است.

بانکی‌پور خبر داد: در جلسه اخیر کمیته خانواده و جمعیت، مسئولان مربوطه موظف شدند قانون را برای تمام مادران واجد شرایط اجرا کنند و دیگر بهانه‌ای برای تعلل وجود ندارد.

در پسِ این تصمیم، نگاهی تازه به سیاست جمعیتی کشور نهفته است؛ نگاهی که می‌خواهد فرزندآوری را نه فقط با شعار که با مشوق‌های واقعی تقویت کند.

قانونی که با چند سال زودتر بازنشسته‌شدن مادران، به‌جای فرمول‌های خشک اداری، از احساسی‌ترین واقعیت زندگی زن ایرانی سخن می‌گوید، ترکیب کار، مادری و عشق.

بر اساس قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»، مادران شاغلی که از آبان ۱۴۰۰ به بعد صاحب فرزند شده‌اند، می‌توانند به‌ازای هر فرزند، یک سال (و برای فرزند سوم به بعد یک ونیم سال) زودتر بازنشسته شوند؛ به‌شرط داشتن ۲۰ سال سابقه بیمه و دست‌کم ۴۰ سال سن.

اشتراک گذاری
برچسب ها
زنان بازنشستگی مادران شاغل جوانی جمعیت قانون بازنشستگی خبر فوری
جانبداری معنی دار وزارت راه و شهرسازی از «شرکت عمران پردیس» / تحویل واحد‌ها بدون آب، برق و گاز
تهدید تازه اتحادیه اروپا علیه صادرات فولاد/ چه بر سر صنایع فولادی می‌آید؟
بانک مرکزی علیه کسب‌وکارهای دیجیتال/ پشت پرده بسته‌شدن درگاه‌های پرداخت؛ ناکامی یا خیانت؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قانون جدید بازنشستگی ۱۴۰۴ ابلاغ شد
بازی با سن بازنشستگی: کارگران بازنده اصلی شدند!
زمان اجرای قانون افزایش سن و سابقه بازنشستگی
دو شرط مهم زود بازنشسته شدن در قانون جدید
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
ادعای نتانیاهو برای توجیه دور تازه حمله به ایران
حمله اسرائیل به ایران قطعی است؛ قرار بود 31 شهریور انجام شود، به آبان افتاد!
آمریکا و اسرائیل معتقدند ضربه جدید به ایران هزینه سنگین ندارد/ مذاکره احتمالی میان ایران و آمریکا زود به بن بست می‌رسد
اعلام آمادگی پاکستان برای جنگ کنار ایران با اسرائیل!
ترامپ برای ایران اولتیماتوم جدید صادر کرد
فوری/ترامپ: ایران سیگنال بسیار قوی فرستاد
دیپلمات ارشد آمریکا: اسرائیل پس از تجزبه ایران سراغ این کشور می‌رود!
تماس عراقچی و ویتکاف و توافق درباره شروع مذاکرات؛ برگزاری نشست‌های محرمانه در عمان یا قطر
آوازخوانی احساسی مادربزرگ 116 ساله ایرانی
ادعای رئیس عملیات ارتش اسرائیل درباره حمله تازه به ایران + زیرنویس
سرنوشت طلا تا یک سال آینده پیش‌بینی شد
تماس تلفنی پوتین با نتانیاهو درباره ایران
واکنش عراقچی به اظهارات اخیر ترامپ
ادعای اسرائیل درباره توقیف محموله تسلیحات ایرانی
رسانه عربی: احتمال جنگ ایران و اسرائیل در هر لحظه وجود دارد / ایران این سه تاکتیک را اجرا کرده
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!  (۱۴۳ نظر)
اعلام آمادگی مجدد زنگنه برای مناظره با جلیلی  (۱۲۲ نظر)
اعلام آمادگی پاکستان برای جنگ کنار ایران با اسرائیل!  (۱۰۹ نظر)
ادعای نتانیاهو برای توجیه دور تازه حمله به ایران  (۱۰۳ نظر)
خداحافظی تومان از کف بازار/ با حذف چهار صفر، هر دلار چند ریال می‌شود؟  (۹۹ نظر)
حمله اسرائیل به ایران قطعی است؛ قرار بود 31 شهریور انجام شود، به آبان افتاد!  (۸۸ نظر)
آمریکا و اسرائیل معتقدند ضربه جدید به ایران هزینه سنگین ندارد/ مذاکره احتمالی میان ایران و آمریکا زود به بن بست می‌رسد  (۸۲ نظر)
فرمول ترامپ برای غزه؛ صلح با تضمین تونی بلر  (۷۸ نظر)
بازتاب‌ اعتراض دانشجویان همدانی!/ مزاحمت‌های دانشجویان عراقی برای دختران واقعی است؟  (۷۴ نظر)
ترامپ برای ایران اولتیماتوم جدید صادر کرد  (۶۷ نظر)
رفت و آمد تسلیحات در منطقه برای ایجاد ترس است/هیچ یک از اتباع افغانستانی نفوذی نبودند  (۶۷ نظر)
تشریح دلایل حذف 4 صفر از پول ملی/ اسکناس های بدون صفر چه زمانی چاپ می شوند؟  (۶۳ نظر)
تماس عراقچی و ویتکاف و توافق درباره شروع مذاکرات؛ برگزاری نشست‌های محرمانه در عمان یا قطر  (۶۰ نظر)
مطالبه زنانه در ایستگاه استطاعت مردانه/ ریشه‌های اصلی طرح تغییر در مهریه کجاست؟  (۵۶ نظر)
تغییرات مهم در دهک‌بندی و یارانه در راه است/زمان ثبت نام جدید برای دریافت سهام عدالت مشخص شد؟  (۵۴ نظر)
tabnak.ir/005arG
tabnak.ir/005arG