جزئیات بازنشستگی زنان شاغل دارای فرزند

به گزارش تابناک، سالهاست که در جلسات سیاستگذاری جمعیت، از تشویق به فرزندآوری سخن گفته میشود؛ از تسهیلات مسکن و وام ازدواج گرفته تا مرخصی زایمان و کمکهزینه فرزند سوم. اما در میان همه این طرحها، قانونی وجود دارد که شاید بیش از همه با زندگی روزمره مادران شاغل گرهخورده باشد؛ قانونی که به مادر اجازه میدهد زودتر از موعد بازنشسته شود.
این روزها در کمیسیون فرهنگی مجلس، نام این قانون زیاد شنیده میشود؛ «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت».
در یکی از نشستهای اخیر کمیته جمعیت و خانواده، امیرحسین بانکی پور، نماینده مردم اصفهان در مجلس و عضو کمیسیون فرهنگی از جزئیات اجرای آن سخن گفت.
وی گفت: مادران شاغلی که از آبان ۱۴۰۰ به بعد صاحب فرزند شدهاند، مشمول کاهش سن بازنشستگی میشوند. بهازای هر فرزند، یک سال از سن بازنشستگی آنها کم میشود و در مورد فرزند سوم و بیشتر، این کاهش یک ونیم سال است.
به بیان سادهتر یعنی اگر مادری از آن تاریخ به بعد سومین فرزندش را به دنیا آورده باشد، میتواند سه سال و نیم زودتر از موعد بازنشسته شود.
اما این قانون شرطهایی هم دارد؛ بانکی پور توضیح داد که مادر باید حداقل ۲۰ سال سابقه بیمه و دستکم ۴۰ سال سن داشته باشد.با این حساب، مادری که یک فرزند دارد میتواند در ۴۲ سالگی بازنشسته شود، مادری با دو فرزند در ۴۱ سالگی و مادری با سه فرزند یا بیشتر در ۴۰ سالگی.
میزان مستمری بازنشستگی هم بر اساس سنوات بیمه پرداخت میشود؛ به این معنا که اگر مادری ۲۰ سال سابقه داشته باشد با ۲۰ سال مستمری بازنشسته خواهد بود.
به گفته بانکی پور، هدف از این تصمیم، چیزی فراتر از یک امتیاز اداری است.
وی تأکید کرد: این قانون برای حمایت از مادران شاغل و ایجاد تعادل میان کار و نقش مادری تصویب شده است. باید به مادر فرصت داد تا در سالهایی که تربیت فرزند اهمیت بیشتری دارد، آسودهتر زندگی کند.
بااینحال، ماجرای این قانون بهسادگی تصویب و اجرا نبود.
بانکی پور با گلایه از تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی گفت: اجرای آن تا امروز بهتعویقافتاده است.
بانکیپور خبر داد: در جلسه اخیر کمیته خانواده و جمعیت، مسئولان مربوطه موظف شدند قانون را برای تمام مادران واجد شرایط اجرا کنند و دیگر بهانهای برای تعلل وجود ندارد.
در پسِ این تصمیم، نگاهی تازه به سیاست جمعیتی کشور نهفته است؛ نگاهی که میخواهد فرزندآوری را نه فقط با شعار که با مشوقهای واقعی تقویت کند.
قانونی که با چند سال زودتر بازنشستهشدن مادران، بهجای فرمولهای خشک اداری، از احساسیترین واقعیت زندگی زن ایرانی سخن میگوید، ترکیب کار، مادری و عشق.
بر اساس قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»، مادران شاغلی که از آبان ۱۴۰۰ به بعد صاحب فرزند شدهاند، میتوانند بهازای هر فرزند، یک سال (و برای فرزند سوم به بعد یک ونیم سال) زودتر بازنشسته شوند؛ بهشرط داشتن ۲۰ سال سابقه بیمه و دستکم ۴۰ سال سن.