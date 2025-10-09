تصاویر بدن بهروز تابانی قبل از رقابت با هادی چوپان

بهروز تابانی قبل از رقابت با هادی چوپان در مسابقات مسترالمپیای 2025، ویدیویی از بدن تراش خورده‌اش حین فیگورهای مختلف منتشر کرد. مسابقات مستر المپیا 2025 از 17 تا 20 مهرماه در شهر لاس وگاس آمریکا برگزار می‌شود و مسابقات اصلی که تابانی و چوپان در آن حضور دارند، بخش اصلی و آخرین بخش از این مجموعه مسابقات است. هنوز مبلغ رسمی جایزه مستر المپیا 2025 اعلام نشده اما با توجه به روند افزایشی جوایز در سال‌های اخیر و افزایش حمایت اسپانسرها، انتظار می‌رود مجموع جوایز از رقم 1.6 میلیون دلار سال 2024 فراتر رود. در سال گذشته نفر اول بخش اصلی مردان 400 هزار دلار دریافت کرد و نفرات دوم و سوم به ترتیب بین 150 تا 200 هزار دلار و حدود 100 هزار دلار جایزه گرفتند. فیزیک تابانی را قبل از این مسابقه حساس می‌بینید.