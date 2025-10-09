En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

رویترز: مرحله اول عقب‌نشینی اسرائیل احتمالا از جمعه اجرا شود

ارتش رژیم صهیونیستی قصد دارد در اولین روز از اجرایی شدن توافق آتش بس به خطوط پشتی استقرار خود در نوار غزه بازگردد و آزادسازی اسرای صهیونیست نیز احتمالاً روز‌های شنبه تا دوشنبه انجام می‌شود.
کد خبر: ۱۳۳۳۳۰۷
| |
296 بازدید

رویترز: مرحله اول عقب‌نشینی اسرائیل احتمالا از جمعه اجرا شود

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ امروز پنجشنبه یک منبع آگاه گفت: ارتش اسرائیل مرحله اول عقب نشینی جزئی خود از نوار غزه را در ۲۴ ساعت اولیه اجرای توافق آتش بس انجام خواهد داد.

این منبع در ادامه گفت: آزادسازی اسرای صهیونیست نیز احتمالاً شنبه یا حداکثر دوشنبه انجام خواهد شد.

سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی نیز به نوبه خود اعلام کرد که نیرو‌های اشغالگر این رژیم مطابق دستورالعمل‌ها و بر اساس ارزیابی‌ها از شرایط، آمادگی‌های عملیاتی خود جهت اجرای توافق را آغاز کرده‌اند.

این مسوول ارتش رژیم صهیونیستی گفت: همزمان در حال انجام آمادگی‌ها و اقدامات رزمی جهت حرکت به سمت خطوط استقرار جدید در آینده‌ای نزدیک هستیم.

از سوی دیگر یک مقام ارشد ترکیه به رویترز گفت که یک گروه ویژه مشترک متشکل از رژیم صهیونیستی، ایالات متحده، قطر، ترکیه و مصر برای یافتن اجساد زندانیان کشته‌شده در غزه که محل آنها نامعلوم است، تشکیل خواهد شد.

مقامات ترکیه در مذاکرات مصر که منجر به آتش‌بس و توافق اسرا در اوایل روز پنجشنبه شد، شرکت کردند و به عنوان میانجی به ایالات متحده، مصر و قطر پیوستند.

جنبش حماس بامداد امروز از دستیابی به توافقی فراگیر خبر داد که شامل توقف حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه، عقب نشینی اشغالگران از این منطقه محاصره شده و انتقال کمک‌های بشردوستانه به آنجا و نیز تبادل اسرا میان ۲ طرف است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
ارتش اسرائیل عقب نشینی نوار غزه توافق آتش بس
جانبداری معنی دار وزارت راه و شهرسازی از «شرکت عمران پردیس» / تحویل واحد‌ها بدون آب، برق و گاز
تهدید تازه اتحادیه اروپا علیه صادرات فولاد/ چه بر سر صنایع فولادی می‌آید؟
بانک مرکزی علیه کسب‌وکارهای دیجیتال/ پشت پرده بسته‌شدن درگاه‌های پرداخت؛ ناکامی یا خیانت؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
خبر توافق حماس چگونه به ترامپ رسید؟
نتانیاهو آتش بس غزه را تکذیب کرد
اولین واکنش نتانیاهو به توافق با حماس
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
ادعای نتانیاهو برای توجیه دور تازه حمله به ایران
حمله اسرائیل به ایران قطعی است؛ قرار بود 31 شهریور انجام شود، به آبان افتاد!
آمریکا و اسرائیل معتقدند ضربه جدید به ایران هزینه سنگین ندارد/ مذاکره احتمالی میان ایران و آمریکا زود به بن بست می‌رسد
اعلام آمادگی پاکستان برای جنگ کنار ایران با اسرائیل!
ترامپ برای ایران اولتیماتوم جدید صادر کرد
فوری/ترامپ: ایران سیگنال بسیار قوی فرستاد
دیپلمات ارشد آمریکا: اسرائیل پس از تجزبه ایران سراغ این کشور می‌رود!
تماس عراقچی و ویتکاف و توافق درباره شروع مذاکرات؛ برگزاری نشست‌های محرمانه در عمان یا قطر
ادعای رئیس عملیات ارتش اسرائیل درباره حمله تازه به ایران + زیرنویس
آوازخوانی احساسی مادربزرگ 116 ساله ایرانی
سرنوشت طلا تا یک سال آینده پیش‌بینی شد
تماس تلفنی پوتین با نتانیاهو درباره ایران
واکنش عراقچی به اظهارات اخیر ترامپ
ادعای اسرائیل درباره توقیف محموله تسلیحات ایرانی
رسانه عربی: احتمال جنگ ایران و اسرائیل در هر لحظه وجود دارد / ایران این سه تاکتیک را اجرا کرده
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!  (۱۴۳ نظر)
اعلام آمادگی مجدد زنگنه برای مناظره با جلیلی  (۱۲۲ نظر)
اعلام آمادگی پاکستان برای جنگ کنار ایران با اسرائیل!  (۱۰۹ نظر)
ادعای نتانیاهو برای توجیه دور تازه حمله به ایران  (۱۰۳ نظر)
خداحافظی تومان از کف بازار/ با حذف چهار صفر، هر دلار چند ریال می‌شود؟  (۹۹ نظر)
حمله اسرائیل به ایران قطعی است؛ قرار بود 31 شهریور انجام شود، به آبان افتاد!  (۸۸ نظر)
آمریکا و اسرائیل معتقدند ضربه جدید به ایران هزینه سنگین ندارد/ مذاکره احتمالی میان ایران و آمریکا زود به بن بست می‌رسد  (۸۲ نظر)
فرمول ترامپ برای غزه؛ صلح با تضمین تونی بلر  (۷۸ نظر)
بازتاب‌ اعتراض دانشجویان همدانی!/ مزاحمت‌های دانشجویان عراقی برای دختران واقعی است؟  (۷۴ نظر)
ترامپ برای ایران اولتیماتوم جدید صادر کرد  (۶۷ نظر)
رفت و آمد تسلیحات در منطقه برای ایجاد ترس است/هیچ یک از اتباع افغانستانی نفوذی نبودند  (۶۷ نظر)
تشریح دلایل حذف 4 صفر از پول ملی/ اسکناس های بدون صفر چه زمانی چاپ می شوند؟  (۶۳ نظر)
تماس عراقچی و ویتکاف و توافق درباره شروع مذاکرات؛ برگزاری نشست‌های محرمانه در عمان یا قطر  (۶۰ نظر)
مطالبه زنانه در ایستگاه استطاعت مردانه/ ریشه‌های اصلی طرح تغییر در مهریه کجاست؟  (۵۶ نظر)
تغییرات مهم در دهک‌بندی و یارانه در راه است/زمان ثبت نام جدید برای دریافت سهام عدالت مشخص شد؟  (۵۴ نظر)
tabnak.ir/005aqx
tabnak.ir/005aqx