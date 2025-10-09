ارتش رژیم صهیونیستی قصد دارد در اولین روز از اجرایی شدن توافق آتش بس به خطوط پشتی استقرار خود در نوار غزه بازگردد و آزادسازی اسرای صهیونیست نیز احتمالاً روز‌های شنبه تا دوشنبه انجام می‌شود.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ امروز پنجشنبه یک منبع آگاه گفت: ارتش اسرائیل مرحله اول عقب نشینی جزئی خود از نوار غزه را در ۲۴ ساعت اولیه اجرای توافق آتش بس انجام خواهد داد.

این منبع در ادامه گفت: آزادسازی اسرای صهیونیست نیز احتمالاً شنبه یا حداکثر دوشنبه انجام خواهد شد.

سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی نیز به نوبه خود اعلام کرد که نیرو‌های اشغالگر این رژیم مطابق دستورالعمل‌ها و بر اساس ارزیابی‌ها از شرایط، آمادگی‌های عملیاتی خود جهت اجرای توافق را آغاز کرده‌اند.

این مسوول ارتش رژیم صهیونیستی گفت: همزمان در حال انجام آمادگی‌ها و اقدامات رزمی جهت حرکت به سمت خطوط استقرار جدید در آینده‌ای نزدیک هستیم.

از سوی دیگر یک مقام ارشد ترکیه به رویترز گفت که یک گروه ویژه مشترک متشکل از رژیم صهیونیستی، ایالات متحده، قطر، ترکیه و مصر برای یافتن اجساد زندانیان کشته‌شده در غزه که محل آنها نامعلوم است، تشکیل خواهد شد.

مقامات ترکیه در مذاکرات مصر که منجر به آتش‌بس و توافق اسرا در اوایل روز پنجشنبه شد، شرکت کردند و به عنوان میانجی به ایالات متحده، مصر و قطر پیوستند.

جنبش حماس بامداد امروز از دستیابی به توافقی فراگیر خبر داد که شامل توقف حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه، عقب نشینی اشغالگران از این منطقه محاصره شده و انتقال کمک‌های بشردوستانه به آنجا و نیز تبادل اسرا میان ۲ طرف است.