سکان مدیریت غزه در دست چه کسی خواهد بود؟

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، اسامه حمدان، یکی از رهبران جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) در جریان گفتوگویی تلویزیونی از جزئیات توافق حاصله برای پایان جنگ غزه خبر داد.
بر اساس گزارش شبکه خبری «العربی»، اسامه حمدان در این باره تصریح کرد که توافقی که دو طرف بر سر آن به توافق رسیده باشند، پایان نهایی جنگ علیه غزه است.
وی همچنین گفت: جهان باید عملکرد اسرائیل را در اجرای مفاد این توافق با دقت زیر نظر بگیرد.
اسامه حمدان در ادامه افزود در صورتی فرآیند تبادل اسرا انجام خواهد شد که توافقی رسمی برای خاتمه یافتن جنگ اعلام شود.
وی ادامه داد که توقف کامل جنگ در نوار غزه یکی از مهمترین محورهای این توافق است.
حمدان اظهار داشت، میانجیگران تضمین کردهاند که رژیم صهیونیستی این توافق را نقض نخواهد کرد و تصمیم گرفته شد که اعلام رسمی آتشبس از سوی طرف آمریکایی صورت بگیرد.
این رهبر جنبش حماس در ادامه عنوان داشت، بر اساس این توافق، قرار است ۲۵۰ نفر از اسرای محکوم به حبس ابد و ۱۷۰۰ نفر از اسرای غزه آزاد شوند. همچنین تمامی نامهای رهبران اسیر در فهرست افرادی که درخواست آزادی آنها مطرح شد، گنجانده شده است.
وی همچنین تأکید کرد که اجرای توافق آتشبس پس از تصویب نهایی آن در کابینه رژیم صهیونیستی آغاز خواهد شد و بر اساس مراحل توافق، ارتش این رژیم بایستی از شهر غزه، شمال، رفح و خانیونس عقبنشینی کند.
اسامه حمدان همچنین گفت که نخستین مرحله توافق، تحقق اصلیترین خواسته ملت فلسطین یعنی توقف جنگ علیه غزه است و در همین چارچوب، پنج گذرگاه برای ورود کمکهای بشردوستانه به نوار غزه باز خواهد شد.
وی ادامه داد، از میانجیها درخواست شد که به پرواز درآمدن پهپادهای اسرائیلی بر فراز آسمان غزه بهمنظور تسهیل اجرای فرآیند تبادل اسرا متوقف شود.
حمدان خاطرنشان کرد، نهادهای بینالمللی بر روند توزیع کمکها نظارت خواهند داشت، نه نهادهای محلی وابسته به رژیم صهیونیستی.
طبق گفته وی، جنبش حماس و سایر گروههای مقاومت بر لزوم تضمین پایبندی رژیم صهیونیستی به اجرای توافق آتشبس تأکید کردهاند.
حمدان همچنین گفت مدیریت نوار غزه باید توسط شخصیتهای ملی فلسطینی و بدون مداخله اسرائیل صورت بگیرد.
وی افزود که گروههای فلسطینی فهرستی شامل ۴۰ نام برای اداره غزه پس از جنگ ارائه کردهاند.
این رهبر حماس همچنین اظهار داشت که هرگز اجازه نخواهد داد اشغالگران در امور داخلی آنها مداخله کنند.
اسامه حمدان در خاتمه خطاب به کشورهای منطقه و جامعه جهانی گفت: «هرشخصی که خواهان کمک به ما است بایستی این کار را بدون هیچگونه سناریوی قیمومت یا تحمیل حاکمیت انجام دهد.»