نتانیاهو آتش بس غزه را تکذیب کرد

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ دفتر بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی در بیانیهای اعلام کرد آنچه برخی رسانههای اسرائیلی درباره آغاز اجرای آتشبس منتشر کردهاند، نادرست است و هنوز هیچ تغییری در وضعیت میدانی رخ نداده است.
در این بیانیه آمده است: برخلاف آنچه رسانهها گزارش دادهاند، مهلت ۷۲ ساعته اجرای توافق از زمان تصویب رسمی آن در نشست کابینه محاسبه خواهد شد. این نشست امشب برگزار میشود.
دفتر نتانیاهو تأکید کرد که هرگونه اطلاعیه رسمی درباره زمان اجرای آتشبس تنها پس از پایان نشست کابینه منتشر خواهد شد.
این بیانیه پس از آن صادر شد که منابع فلسطینی و نیز رسانههای اسرائیلی از جمله شبکه ۱۲ اسرائیل ظهر امروز اعلام کردند، پس از توافق نهایی در مذاکرات شرمالشیخ مصر، آتشبس در غزه ساعت ۱۲ به وقت محلی در غزه به اجرا گذاشته شد.
مقامات فلسطینی و حماس تأکید کردهاند که اجرای کامل توافق تنها در صورت پایبندی رژیم صهیونیستی به تعهداتش ممکن خواهد بود و خواستار نظارت بینالمللی بر روند تبادل اسرای زندانی و بازسازی مناطق آسیبدیده هستند.