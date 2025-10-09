وارث امپراتوری رسانه ای مرداک کیست؟

به گزارش تابناک به نقل از در هشتم سپتامبر، خانواده مرداک اعلام کردند که اختلاف چند دههای بر سر اینکه چه کسی پس از مرگ روپرت مرداک، که اکنون ۹۴ سال دارد، امپراتوری تلویزیونی و روزنامهای آنها را کنترل خواهد کرد، حل و فصل کردهاند.
نتیجه این معامله پیچیده این است که لاکلان مرداک، سومین فرزند از شش فرزند مرداک، سهم عمدهای از شرکتهای خانوادگی فاکس نیوز کورپوریشن را به ارث خواهد برد.
ارزش بازار ترکیبی آنها ۴۲ میلیارد دلار است. نفوذ ترکیبی آنها با برندهایی از جمله فاکس نیوز، نیویورک پست و وال استریت ژورنال، از این هم بیشتر است.
این توافق که در پنجاه و چهارمین سالگرد تولد مرداک اعلام شد، او را به یکی از قدرتمندترین افراد جهان برای دهههای آینده تبدیل میکند.